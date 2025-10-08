English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'बर्फात सुजलं होतं स्मिता पाटील यांचं शरीर, अमिताभ यांच्यासमोरच....,' मेकअप आर्टिस्टने केला खुलासा 'मी रडत रडत...'

ज्येष्ठ बॉलिवूड अभिनेत्री स्मिता पाटील यांचं वयाच्या 31 व्या वर्षी बाळंतपणाच्या गुंतागुंतीमुळे निधन झालं होतं.   

Shivraj Yadav | Oct 08, 2025, 06:20 PM IST
twitter
1/8

Smita Patil Death Make up Amitabh Bachchan

ज्येष्ठ बॉलिवूड अभिनेत्री स्मिता पाटील यांचं वयाच्या 31 व्या वर्षी बाळंतपणाच्या गुंतागुंतीमुळे निधन झालं होतं.   

twitter
2/8

Smita Patil Death Make up Amitabh Bachchan

एका प्रसिद्ध मेकअप आर्टिस्टने अलीकडेच खुलासा केला की त्याने मृत्यूनंतरही अभिनेत्रीचा मेकअप केला होता. याचं कारण मृत्यूनंतरही तिला विवाहित दिसण्याची इच्छा होती.  

twitter
3/8

Smita Patil Death Make up Amitabh Bachchan

अमिताभ बच्चन यांच्यासारख्या दिग्गजांसोबत काम केलेले मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत यांनी अलीकडेच दिवंगत अभिनेत्री स्मिता पाटीलसोबत काम करतानाच्या त्यांच्या दिवसांची आठवण सांगितली. दीपक यांनी स्मिता यांच्या शेवटच्या दिवसांबद्दल आणि त्या नेहमीच विवाहित महिला म्हणून मरण्याची इच्छा व्यक्त करत होत्या याबद्दल सांगितलं.  

twitter
4/8

Smita Patil Death Make up Amitabh Bachchan

रील मीट्स रियल या युट्यूब चॅनेलवर बोलताना दीपक यांनी सांगितलं की, "स्मिता पाटील अनेकदा म्हणायची की मला विवाहित म्हणून घेऊन जावं. मी तिला असं काही बोलू नको म्हणून खडसावायचे. ती तिच्या आईलाही असेच म्हणायची. त्याही तिला ओरडत असत".  

twitter
5/8

Smita Patil Death Make up Amitabh Bachchan

स्मिता पाटील यांचा शेवटचा मेकअप करण्यापूर्वी दीपक यांना अश्रू अनावर झाले होते अशी आठवण त्यांनी सांगितली. शेवटच्या दिवसाची आठवण करून देताना त्यांनी सांगितलं की, "तिच्या मृत्यूनंतर तिची बहीण शिकागोहून येत होती आणि तिला पोहोचण्यासाठी 2-3 दिवस लागले. या काळात तिचे शरीर बर्फावर ठेवले होते आणि ते सुजले होते."  

twitter
6/8

स्मिता पाटीलचा शेवटचा मेकअप

Smita Patil Death Make up Amitabh Bachchan

त्यांनी पुढे सांगितलं की, "तिच्या आईने मला एक मेकअप किट दिला. अमिताभ बच्चन आणि इतर लोक तिथेच बसले होते. तिने त्यांच्यासमोर मेकअप किट दिला आणि म्हणाली की ती एक विवाहित महिला म्हणून जाऊ इच्छिते. मी रडू लागलो आणि रडत रडत मी तिचा मेकअप केला. मी तिचा शेवटचा मेकअप केला आणि तिच्या शेवटच्या दिवशी ती सुंदर दिसेल याची खात्री केली."  

twitter
7/8

राज बब्बर यांचं नादिराशी पहिलं लग्न

Smita Patil Death Make up Amitabh Bachchan

राज बब्बर स्मिता पाटील यांच्या प्रेमात पडले तेव्हा त्यांचे आधीच नादिरा यांच्याशी लग्न झालं होतं. त्यांनी लग्न केलं आणि प्रतीकचा जन्म झाला.परंतु बाळंतपणादरम्यान स्मिता यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर राज नादिरासोबत राहायला परतले. स्मिता यांनी 28 नोव्हेंबर रोजी प्रतीकला जन्म दिला आणि 13 डिसेंबर 1986 रोजी वयाच्या 31 व्या वर्षी शेवटचा श्वास घेतला.

twitter
8/8

स्मिता पाटील रुग्णालयात जाईपर्यंत एकच गोष्ट वारंवार सांगत राहिली.

Smita Patil Death Make up Amitabh Bachchan

रेडिफशी झालेल्या जुन्या संभाषणात, राज बब्बर यांनी स्मिता यांच्या शेवटच्या क्षणांची आठवण सांगितली होती. ते म्हणाले, "घरापासून हॉस्पिटलपर्यंत ती सतत माफी मागत राहिली आणि मी तिला सांगितलं की सर्व काही ठीक होईल. डोळ्यात अश्रू आणून तिने माझ्याकडे पाहिले. तिचा चेहरा सर्व काही सांगत होता. एक तासानंतर, डॉक्टर आले आणि मला सांगितले की ती कोमात गेली आहे. मी तिचा एक भाग होतो आणि ती माझा एक भाग होती. तुम्ही स्वतःला कितीही धाडसी म्हटले तरी आयुष्यभर तुमचे हृदय आणि आत्मा असलेल्या व्यक्तीची आठवण येणे स्वाभाविक आहे. ती आणि तिच्या आठवणी माझ्या शेवटच्या दिवसापर्यंत माझा एक भाग राहतील."

twitter
पुढील
अल्बम

ढगफुटी, वादळ, भूकंप कसलाही परिणाम होणार नाही! असं काय खास आहे Navi Mumbai Airport मध्ये?

पुढील अल्बम

ढगफुटी, वादळ, भूकंप कसलाही परिणाम होणार नाही! असं काय खास आहे Navi Mumbai Airport मध्ये?

ढगफुटी, वादळ, भूकंप कसलाही परिणाम होणार नाही! असं काय खास आहे Navi Mumbai Airport मध्ये?

ढगफुटी, वादळ, भूकंप कसलाही परिणाम होणार नाही! असं काय खास आहे Navi Mumbai Airport मध्ये? 11
Honda Activa 125 vs Suzuki Access 125: जीएसटी कपातीनंतर कोणती बाईक झाली जास्त स्वस्त?

Honda Activa 125 vs Suzuki Access 125: जीएसटी कपातीनंतर कोणती बाईक झाली जास्त स्वस्त?

Honda Activa 125 vs Suzuki Access 125: जीएसटी कपातीनंतर कोणती बाईक झाली जास्त स्वस्त? 9
&#039;हा&#039; चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वीच झाला होता प्रचंड वाद, रिलीज होताच ठरला सुरपिरट, मिळाले 17 पुरस्कार

'हा' चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वीच झाला होता प्रचंड वाद, रिलीज होताच ठरला सुरपिरट, मिळाले 17 पुरस्कार

'हा' चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वीच झाला होता प्रचंड वाद, रिलीज होताच ठरला सुरपिरट, मिळाले 17 पुरस्कार 8
रस्त्यात मुलीशी भांडण, डोपिंग प्रकरणात नाव, वादांमध्ये अडकलेला पृथ्वी शॉ! &#039;या&#039; 5 वादांनी उद्ध्वस्त केले करियर

रस्त्यात मुलीशी भांडण, डोपिंग प्रकरणात नाव, वादांमध्ये अडकलेला पृथ्वी शॉ! 'या' 5 वादांनी उद्ध्वस्त केले करियर

रस्त्यात मुलीशी भांडण, डोपिंग प्रकरणात नाव, वादांमध्ये अडकलेला पृथ्वी शॉ! 'या' 5 वादांनी उद्ध्वस्त केले करियर 8