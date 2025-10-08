'बर्फात सुजलं होतं स्मिता पाटील यांचं शरीर, अमिताभ यांच्यासमोरच....,' मेकअप आर्टिस्टने केला खुलासा 'मी रडत रडत...'
ज्येष्ठ बॉलिवूड अभिनेत्री स्मिता पाटील यांचं वयाच्या 31 व्या वर्षी बाळंतपणाच्या गुंतागुंतीमुळे निधन झालं होतं.
Shivraj Yadav | Oct 08, 2025, 06:20 PM IST
अमिताभ बच्चन यांच्यासारख्या दिग्गजांसोबत काम केलेले मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत यांनी अलीकडेच दिवंगत अभिनेत्री स्मिता पाटीलसोबत काम करतानाच्या त्यांच्या दिवसांची आठवण सांगितली. दीपक यांनी स्मिता यांच्या शेवटच्या दिवसांबद्दल आणि त्या नेहमीच विवाहित महिला म्हणून मरण्याची इच्छा व्यक्त करत होत्या याबद्दल सांगितलं.
स्मिता पाटील यांचा शेवटचा मेकअप करण्यापूर्वी दीपक यांना अश्रू अनावर झाले होते अशी आठवण त्यांनी सांगितली. शेवटच्या दिवसाची आठवण करून देताना त्यांनी सांगितलं की, "तिच्या मृत्यूनंतर तिची बहीण शिकागोहून येत होती आणि तिला पोहोचण्यासाठी 2-3 दिवस लागले. या काळात तिचे शरीर बर्फावर ठेवले होते आणि ते सुजले होते."
स्मिता पाटीलचा शेवटचा मेकअप
त्यांनी पुढे सांगितलं की, "तिच्या आईने मला एक मेकअप किट दिला. अमिताभ बच्चन आणि इतर लोक तिथेच बसले होते. तिने त्यांच्यासमोर मेकअप किट दिला आणि म्हणाली की ती एक विवाहित महिला म्हणून जाऊ इच्छिते. मी रडू लागलो आणि रडत रडत मी तिचा मेकअप केला. मी तिचा शेवटचा मेकअप केला आणि तिच्या शेवटच्या दिवशी ती सुंदर दिसेल याची खात्री केली."
राज बब्बर यांचं नादिराशी पहिलं लग्न
राज बब्बर स्मिता पाटील यांच्या प्रेमात पडले तेव्हा त्यांचे आधीच नादिरा यांच्याशी लग्न झालं होतं. त्यांनी लग्न केलं आणि प्रतीकचा जन्म झाला.परंतु बाळंतपणादरम्यान स्मिता यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर राज नादिरासोबत राहायला परतले. स्मिता यांनी 28 नोव्हेंबर रोजी प्रतीकला जन्म दिला आणि 13 डिसेंबर 1986 रोजी वयाच्या 31 व्या वर्षी शेवटचा श्वास घेतला.
