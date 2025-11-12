स्मृती मानधनाच्या नणंदबाईचं नाव गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्समध्ये! 3800 पेक्षा जास्त मुलांची हृदयशस्त्रक्रिया करायला केली मदत
Singer Palak Muchhal, Guinness world record: गायिका पलक मुच्छलने असे काही साध्य केले आहे की चाहते तिचे कौतुक करत आहेत. पलक मुच्छल ही स्मृती मानधनाची भावी नंदण आहे.
Tejashree Gaikwad | Nov 12, 2025, 12:16 PM IST
गायिका पलक मुच्छल
मानवतेचा आवाज
सिंगिंग नव्हे, समाजसेवेने केला विक्रम
पलक पलाश चॅरिटेबल फाउंडेशन
एका प्रवासाने बदललं आयुष्य
पलकच्या मनात समाजसेवेचं बीज तिच्या लहानपणीच रुजलं. ट्रेनच्या प्रवासादरम्यान तिची काही गरीब मुलांशी भेट झाली होती. त्या क्षणीच तिने ठरवलं की, “मोठी झाल्यावर मी या मुलांसाठी काहीतरी करणार!” त्या वचनावर आजही ती ठाम आहे. तिच्या म्युझिक कॉन्सर्ट्समधून आणि गाण्यांमधून मिळालेल्या कमाईचा मोठा भाग ती या हृदयशस्त्रक्रियांसाठी आणि वैद्यकीय मदतीसाठी खर्च करते.
सोशल मीडियावर व्हायरल झालेले पलकचे व्हिडीओ
अलीकडेच सोशल मीडियावर पलकचा एक भावनिक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे, ज्यात ती लहान मुलांसोबत संवाद साधताना आणि त्यांच्या चेहऱ्यावर हास्य आणताना दिसते. रिपोर्ट्सनुसार, पलकने गुजरात भूकंपग्रस्तांसाठी 10 लाख रुपये दान केले होते आणि ती कारगिल शहीदांच्या कुटुंबांना देखील अनेक वर्षांपासून आर्थिक मदत पुरवत आहे.
