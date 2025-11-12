English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
स्मृती मानधनाच्या नणंदबाईचं नाव गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्समध्ये! 3800 पेक्षा जास्त मुलांची हृदयशस्त्रक्रिया करायला केली मदत

Singer Palak Muchhal, Guinness world record: गायिका पलक मुच्छलने असे काही साध्य केले आहे की चाहते तिचे कौतुक करत आहेत. पलक मुच्छल ही स्मृती मानधनाची भावी नंदण आहे.   

Tejashree Gaikwad | Nov 12, 2025, 12:16 PM IST
गायिका पलक मुच्छल

Palak Muchhal Singer: बॉलिवूडच्या लोकप्रिय गायिका पलक मुच्छल पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे, पण यावेळी कारण तिच्या गाण्याचं नाही तर तिच्या समाजसेवेचं आहे. पलक ही भारतीय महिला क्रिकेट संघाची उपकर्णधार  स्मृती मानधनाची भावी नंदण आहे.   

मानवतेचा आवाज

पलकने आपल्या आयुष्यात असं काहीतरी करून दाखवलं आहे, ज्यामुळे ती फक्त एक सिंगर न राहता “मानवतेचा आवाज” ठरली आहे. तिचं नाव आता गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स आणि लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्ड्स मध्ये अधिकृतपणे नोंदवण्यात आलं आहे.

सिंगिंग नव्हे, समाजसेवेने केला विक्रम

इंदौरमध्ये जन्मलेली पलक मुच्छल आपल्या गोड आवाजाने लाखो लोकांच्या मनावर राज्य करते. पण तिची खरी ओळख फक्त एक गायिका म्हणून नाही, तर समाजासाठी काहीतरी करण्याच्या तिच्या अविरत प्रयत्नांमुळे आहे.

पलक पलाश चॅरिटेबल फाउंडेशन

पलकने आपल्या फाउंडेशन ‘पलक पलाश चॅरिटेबल फाउंडेशन’ च्या माध्यमातून आतापर्यंत 3800 पेक्षा जास्त मुलांची हृदयशस्त्रक्रिया (Heart Surgery) करवून घेतली आहे. या मुलांमध्ये अनेक गरीब आणि गरजू कुटुंबातील होते, ज्यांना महागडं उपचार घेणं शक्य नव्हतं.  

एका प्रवासाने बदललं आयुष्य

पलकच्या मनात समाजसेवेचं बीज तिच्या लहानपणीच रुजलं. ट्रेनच्या प्रवासादरम्यान तिची काही गरीब मुलांशी भेट झाली होती. त्या क्षणीच तिने ठरवलं की, “मोठी झाल्यावर मी या मुलांसाठी काहीतरी करणार!” त्या वचनावर आजही ती ठाम आहे. तिच्या म्युझिक कॉन्सर्ट्समधून आणि गाण्यांमधून मिळालेल्या कमाईचा मोठा भाग ती या हृदयशस्त्रक्रियांसाठी आणि वैद्यकीय मदतीसाठी खर्च करते.

सोशल मीडियावर व्हायरल झालेले पलकचे व्हिडीओ

अलीकडेच सोशल मीडियावर पलकचा एक भावनिक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे, ज्यात ती लहान मुलांसोबत संवाद साधताना आणि त्यांच्या चेहऱ्यावर हास्य आणताना दिसते.  रिपोर्ट्सनुसार, पलकने गुजरात भूकंपग्रस्तांसाठी 10 लाख रुपये दान केले होते आणि ती कारगिल शहीदांच्या कुटुंबांना देखील अनेक वर्षांपासून आर्थिक मदत पुरवत आहे.

गाण्यांमध्ये प्रेम, मनात दया

पलक मुछालने ‘मेरी आशिकी’, ‘कौन तुझे’, ‘प्रेम रतन धन पायो’ यांसारखी अनेक हिट गाणी दिली आहेत. तिच्या आवाजावर देशभरातील चाहते फिदा आहेत, पण गाण्यांच्या गडबडीतही ती आपल्या “सेवा” या ध्येयापासून कधीच विचलित झाली नाही. ती म्हणते की “माझं स्वप्न फक्त सुपरहिट गाणी देण्याचं नाही, तर हजारो मुलांना जीवन देण्याचं आहे.”

मानवतेसाठी एक प्रेरणादायक संदेश

पलक मुछालने जसं आपल्या आवाजाने लाखोंचं मन जिंकलं, तसंच आपल्या कृतींनी कोट्यवधी हृदयंही जिंकली आहेत. तिचं नाव गिनीज बुकमध्ये जाणं ही फक्त तिची उपलब्धी नाही, तर मानवतेसाठी एक प्रेरणादायक संदेश आहे की, “कला तेव्हाच महान होते, जेव्हा ती मानवतेसाठी वापरली जाते.”  

