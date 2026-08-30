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स्मृती मंधाना मिताली राजचा रेकॅार्ड मोडणार? इतिहास रचण्यासाठी 114 धावांची गरज

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 30, 2026, 10:14 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 10:14 PM IST

भारतीय महिला संघ आजपासून आशिया कप 2026 च्या मोहिमेला सुरुवात केली आहे, या स्पर्धेमध्ये टीम इंडियाची स्टार स्मृती मानधनाने ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. 

 

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भारताची सलामीवीर फलंदाज स्मृती मंधानाने महिला आशिया चषकात थायलंडविरुद्ध खेळताना इतिहास रचला आहे. तिने महिला क्रिकेटची दिशाच बदलली असून, ती एलिट यादीत दुसऱ्या स्थानावर पोहोचली आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Smriti Mandhana Runs2/8

भारतीय संघाने थायलंडविरुद्ध महिला आशिया चषक 2026 ची सुरुवात केली आणि मंधानाने पहिल्याच सामन्यात इतिहास रचला. थायलंडविरुद्धच्या सामन्यात मंधानाचे नशीब साथ देत नव्हते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Smriti Mandhana Records3/8

स्मृती मंधानाने मोठे फटके मारायला सुरुवात केली, पण दुर्दैवाने ती धावबाद झाली आणि मोठी खेळी करू शकली नाही. मात्र, आपल्या 19 धावांच्या खेळीने तिने इतिहास रचला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Smriti Mandhana Mithali Raj4/8

न्यूझीलंडची माजी दिग्गज फलंदाज सुझी बेट्सला मागे टाकत एलिट यादीत दुसरे स्थान पटकावले. महिलांच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील सर्वाधिक धावा करणाऱ्यांच्या यादीत मंधाना दुसऱ्या स्थानावर पोहोचली आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

India Women vs Thailand Women5/8

ती आता भारताची माजी दिग्गज फलंदाज मिताली राजच्या मागे आहे. मंधानाने सध्या या यादीत बेट्सला मागे टाकले आहे. थायलंडविरुद्ध तिला मोठी खेळी करता आली नाही आणि ती 10 चेंडूंमध्ये चार चौकारांसह 19 धावा करून बाद झाली. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Womens Asia Cup 20266/8

या खेळीमुळे ती यादीत दुसऱ्या स्थानावर पोहोचली. बेट्सला मागे टाकण्यासाठी तिला चार धावांची गरज होती आणि चार धावा करून मंधानाने इतिहास रचला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Womens Asia Cup 2026 Smriti Mandhana7/8

महिलांच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील सर्वाधिक धावा करणारी खेळाडूंमध्ये मिताली राज ही पहिल्या स्थानावर आहे. भारतीय संघाची माजी कर्णधार मिताली राजने 10868 धावा केल्या आहेत. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Smriti Mandhana 2nd Most runs8/8

या यादीमध्ये दुसऱ्या स्थानावर स्मृती मंधाना आहे तिने आजच्या सामन्यानंतर 10756 धावा केल्या आहेत. 30 वर्षीय या दिग्गज खेळाडूंनी मागील काही वर्षांमध्ये संघासाठी कमालीची कामगिरी केली आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया 

 

TAGS:
Smriti Mandhana
Mithali Raj
team india
Cricket News

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