Smriti Mandhana Wedding: मोदींच्या शुभेच्छांमुळे स्मृती–पलाशचं सिक्रेट सर्वांसमोर! कधी आणि कुठे होणार लग्न?
Smriti Mandhana Weds Palash Muchhal: विश्वविजेती स्मृती मानधना आणि म्युझिक डायरेक्टर पलाश मुश्चल यांचा साखपुडा झाला असून ते लवकरच लग्नबंधनात अडकणार आहेत. त्यांच्या लग्नाची तारीख आता मोदींच्या एका पोस्टमुळे व्हायरल झाली आहे.
Tejashree Gaikwad | Nov 21, 2025, 07:58 AM IST
1/8
साखरपुडा नुकताच पार पडला
2/8
अधिकृत माहिती दिली नव्हती
3/8
स्मृती–पलाशच्या नात्याची चर्चा कशी सुरु झाली?
काही महिन्यांपासून स्मृती आणि पलाश हे एकमेकांना डेट करत असल्याच्या चर्चा सुरु होत्या. मात्र दोघांनीही याबाबत कधीही जाहीर भाष्य केले नव्हते. इंदूरमध्ये झालेल्या एका पत्रकार परिषदेत पलाशला जेव्हा स्मृतीबाबत विचारलं, तेव्हा तो हसत म्हणाला की, “स्मृती ही इंदूरचीच सून होणार आहे.” या एका वाक्यानंतर त्यांच्या नात्यावरील पडदा जवळपास उघडल्याचं मानलं गेलं.
4/8
लग्न कुठे होणार?
5/8
लग्नाची तारीख काय?
6/8
मोदींच्या पत्रातून झाली पुष्टी!
मोदींच्या शुभेच्छा पत्रामुळेच त्यांच्या लग्नाची तारीख अधिकृतपणे सर्वांसमोर आली. ज्या माहितीला स्मृती–पलाश यांनी गुप्त ठेवण्याचा प्रयत्न केला होता, ते सिक्रेट अखेर उघडकीस आलं. शुक्रवारी रात्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोघांना लग्नाच्या शुभेच्छा देत विशेष पत्र पाठवलं आणि त्या पत्रात स्पष्टपणे लग्नाची तारीख लिहिलेली होती 23 नोव्हेंबर!
7/8