Smriti Mandhana Wedding: मोदींच्या शुभेच्छांमुळे स्मृती–पलाशचं सिक्रेट सर्वांसमोर! कधी आणि कुठे होणार लग्न?

Smriti Mandhana Weds Palash Muchhal: विश्वविजेती स्मृती मानधना आणि म्युझिक डायरेक्टर पलाश मुश्चल यांचा साखपुडा झाला असून ते लवकरच लग्नबंधनात अडकणार आहेत. त्यांच्या लग्नाची तारीख आता मोदींच्या एका पोस्टमुळे व्हायरल झाली आहे.   

Tejashree Gaikwad | Nov 21, 2025, 07:58 AM IST
साखरपुडा नुकताच पार पडला

Smriti Mandhana Palash Muchhal Wedding

भारतीय महिला क्रिकेटची स्टार बॅटर आणि देशाची 'नॅशनल क्रश' म्हणून ओळखली जाणारी स्मृती मानधना आता लग्नबंधनात अडकण्याच्या तयारीत आहे. स्मृती आणि म्युझिक डायरेक्टर पलाश मुच्छल यांचा साखरपुडा नुकताच पार पडला असून यानंतर चाहत्यांमध्ये त्यांच्या लग्नाबद्दल प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली होती.

अधिकृत माहिती दिली नव्हती

Smriti Mandhana Palash Muchhal Wedding

आजवर स्मृतीने तिच्या लग्नाबद्दल कोणतीही अधिकृत माहिती दिली नव्हती. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या शुभेच्छा पत्रामुळे तिच्या लग्नाची तारीख आणि ठिकाण अखेर समोर आलं आहे.

स्मृती–पलाशच्या नात्याची चर्चा कशी सुरु झाली?

Smriti Mandhana Palash Muchhal Wedding

काही महिन्यांपासून स्मृती आणि पलाश हे एकमेकांना डेट करत असल्याच्या चर्चा सुरु होत्या. मात्र दोघांनीही याबाबत कधीही जाहीर भाष्य केले नव्हते. इंदूरमध्ये झालेल्या एका पत्रकार परिषदेत पलाशला जेव्हा स्मृतीबाबत विचारलं, तेव्हा तो हसत म्हणाला की, “स्मृती ही इंदूरचीच सून होणार आहे.” या एका वाक्यानंतर त्यांच्या नात्यावरील पडदा जवळपास उघडल्याचं मानलं गेलं.

लग्न कुठे होणार?

Smriti Mandhana Palash Muchhal Wedding

स्मृतीने तिचं लग्न खास करून महाराष्ट्रातच, स्वतःच्या मूळ गाव सांगलीमध्ये करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती आधीपासूनच व्हायरल झाली होती. त्यामुळे लग्नासाठी सांगलीतील एखादा प्रायव्हेट व्हेन्यू बुक केल्याची चर्चा रंगली होती.

लग्नाची तारीख काय?

Smriti Mandhana Palash Muchhal Wedding

पहिल्यांदा असा अंदाज होता की स्मृती आणि पलाशचं लग्न 20 नोव्हेंबरला पार पडणार आहे. पण समोर आलेल्या एका मोठ्या अपडेटनं सगळ्यांना थक्क केलं.

मोदींच्या पत्रातून झाली पुष्टी!

Smriti Mandhana Palash Muchhal Wedding

मोदींच्या शुभेच्छा पत्रामुळेच त्यांच्या लग्नाची तारीख अधिकृतपणे सर्वांसमोर आली. ज्या माहितीला स्मृती–पलाश यांनी गुप्त ठेवण्याचा प्रयत्न केला होता, ते सिक्रेट अखेर उघडकीस आलं. शुक्रवारी रात्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोघांना लग्नाच्या शुभेच्छा देत विशेष पत्र पाठवलं आणि त्या पत्रात स्पष्टपणे लग्नाची तारीख लिहिलेली होती 23 नोव्हेंबर!

वर्ल्ड कप विजयातही पलाशची उपस्थिती चर्चेत

Smriti Mandhana Palash Muchhal Wedding

भारताने महिला वर्ल्ड कप जिंकला त्या क्षणी पलाश मैदानावर उपस्थित होता. विजयानंतर त्याने स्मृतीला मिठी मारून सेलिब्रेशन केलं आणि त्या दोघांचा व्हिडिओ जोरदार व्हायरल झाला. याच क्षणापासून त्यांच्या लग्नाच्या चर्चांना आणखी गती मिळाली.

23 नोव्हेंबरला सांगलीत लग्न

Smriti Mandhana Palash Muchhal Wedding

आता लग्नाची तारीख, ठिकाण आणि दोघांचं नातं सर्वांसमोर आलं आहे. 23 नोव्हेंबरला सांगलीत होणाऱ्या या स्टार कपलच्या ग्रँड लग्नाकडे संपूर्ण क्रिकेट जगताचे आणि चाहत्यांचे डोळे लागले आहेत.

