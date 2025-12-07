स्मृती मंधाना–पलाश मुच्छलची 6 वर्षांची गोड प्रेमकहाणी! गाणं गाऊन केलेलं प्रपोजल, हातावरील खास टॅटू आणि पण अर्ध्यावरच...
Smriti Mandhana Palash Muchhal Love story: भारतीय क्रिकेटर स्मृती मानधना आणि संगीतकार पलाश मुच्छल यांची प्रेमकहाणी सहा वर्षांपूर्वी सुरू झाली होती. त्यांचं लग्न नोव्हेंबरमध्ये होणार होते पण आता हे लग्न मोडलं असल्याची अधिकृत माहिती दोघांनी दिली आहे.
भारतीय महिला क्रिकेटच्या इतिहासात 2025 वर्ष सुवर्णाक्षरांनी लिहिले जाईल. टीम इंडियाने साउथ आफ्रिकेला हरवत महिलांचा विश्वचषक जिंकला आणि संपूर्ण देश आनंदात न्हाऊन निघाला. या अविस्मरणीय क्षणाने प्रत्येक भारतीयाला अभिमान वाटला. मात्र, या विजयात एक क्षण असा होता ज्याने सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतलं आणि ते म्हणजे स्मृती मंधाना आणि तिचा लाँग-टाईम बॉयफ्रेंड पलाश मुच्छल यांच्या खास भेटीचे दृश्य.
जसेच भारताने विश्वचषक जिंकला, तशी स्मृतीची आनंदी मिठी पलाशने घेतलेली व्हिडीओ आणि फोटो सोशल मीडियावर वणव्यासारखे पसरले. चाहत्यांमध्ये चर्चा सुरू "स्मृतीची लव्ह स्टोरी नेमकी काय? तो मुलगा कोण? लग्न कधी?" लग्नही ठरले होते सगळे कार्यक्रमही झाले पण काही कारणामुळे त्यांचे लग्न मोडले. पंरतु स्मृती–पलाशची प्रेमकहाणी जाणून घेण्यामध्ये आजही त्यांच्या चाहत्यांना रस आहे.
स्मृती आणि पलाशची ओळख 2019 मध्ये झाली. एकीकडे क्रिकेटमध्ये दमदार कारकीर्द घडवणारी स्मृती, तर दुसरीकडे बॉलिवूडमध्ये स्वतःची ओळख निर्माण करणारा पलाश. दोघांची मैत्री हळूहळू गोड प्रेमात बदलत गेली. एकत्रित कार्यक्रम, सोशल मीडियावर फोटो, एकमेकांना दिलेला सततचा सपोर्ट या सर्वांमुळे त्यांचं नातं बळकट होत गेलं.
त्यांची लव्ह स्टोरी इतकी सुंदर आहे की एखाद्या चित्रपटातील सीनच वाटावा. माहितीनुसार, 2019 मध्ये पलाशने आपल्या बहिणी, प्रसिद्ध गायिका पलक मुच्छलच्या समोरच स्मृतीसाठी एक खास गाणं गाऊन तिला प्रपोज केले. योगायोग असा की पलाश स्वतः म्युझिक कम्पोजर आणि प्रोड्यूसर असल्याने ते प्रपोजल अधिकच खास बनलं. स्मृतीही त्यावेळी भारावून गेली आणि तिने होकार दिला आणि तिथून त्यांच्या प्रेमकथेचा नवा अध्याय सुरू झाला.
