स्मृती-पलाशआधी 'या' भारतीय महिला खेळाडूचं लग्न साखरपुड्यानंतर मोडलं! कारण पाहून विश्वासच बसेना
Smriti Mandhana Wedding Cancelled Not The First Player To Do So: स्मृती मंधानाचं लग्न मोडलं असलं तरी ती काही पहिली महिला खेळाडू नाही जिच्यासोबत असं झालंय. जाणून घ्या असा प्रकार कोणासोबत घडला.
Swapnil Ghangale | Dec 09, 2025, 04:15 PM IST
यापूर्वीही स्मृतीप्रमाणे 'या' महिला खेळाडूचं लग्न तुटलं
ठरलेलं लग्न मोडल्याची घोषणा
लग्न पुढे ढकलावे लागले अन्...
पलाशशी संबंधित विविध बातम्या
स्मृती पहिलीच नाही...
लग्न साखरपुड्यानंतर रद्द
शोएबशी लग्न करण्यापूर्वी
पहिला साखरपुडा 2009 मध्ये
एकमेकांसाठी योग्य नाहीत
कोण होता हा तरुण?
सानियासोबत शिकत होता
शाळेपासूनची ओळख
...म्हणून साखरपुड्यानंतर झाले दूर
त्याला कल्पना होती की...
पाकिस्तानी क्रिकेटपटूला भेटली
