Marathi News
स्मृती-पलाशआधी 'या' भारतीय महिला खेळाडूचं लग्न साखरपुड्यानंतर मोडलं! कारण पाहून विश्वासच बसेना

Smriti Mandhana Wedding Cancelled Not The First Player To Do So: स्मृती मंधानाचं लग्न मोडलं असलं तरी ती काही पहिली महिला खेळाडू नाही जिच्यासोबत असं झालंय. जाणून घ्या असा प्रकार कोणासोबत घडला.

Swapnil Ghangale | Dec 09, 2025, 04:15 PM IST
यापूर्वीही स्मृतीप्रमाणे 'या' महिला खेळाडूचं लग्न तुटलं

लग्न ठरवून, साखरपुडा झाल्यानंतर लग्न मोडणारी स्मृती मंधाना काही पहिलीच भारतीय महिला खेळाडू नाही. यापूर्वी असा प्रकार घडला आहे. नेमकी ही खेळाडू कोण आणि तिच्यासोबत काय घडलं जाणून घेऊयात सविस्तरपणे...

ठरलेलं लग्न मोडल्याची घोषणा

भारतीय महिला क्रिकेट संघाची स्टार फलंदाज आणि उपकर्णधार स्मृती मानधनाने रविवारी, 7 डिसेंबर रोजी पलाश मुच्छलसोबत ठरलेलं लग्न मोडल्याची औपचारिक घोषणा केली.  

लग्न पुढे ढकलावे लागले अन्...

23 नोव्हेंबर स्मृती आणि पलाश लग्नबंधनात अडकणार होते. मात्र स्मृतीचे वडील अचानक आजारी पडल्याने आणि त्यांना तत्काळ रुग्णालयात दाखल करावं लागल्याने लग्न पुढे ढकलावे लागत असल्याचं सांगण्यात आलं.  

पलाशशी संबंधित विविध बातम्या

त्यानंतर, पलाशशी संबंधित विविध बातम्या समोर आल्या, ज्यामुळे त्यांचे लग्न मोडल्याचं बोललं जात आहे.   

स्मृती पहिलीच नाही...

मात्र भारतातील एखाद्या प्रसिद्ध महिला खेळाडूच्या आयुष्यातील महत्त्वाचे नाते अशाप्रकारे अचानक संपुष्टात येण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वीही एकदा असं झालं आहे. ही महिला स्टार खेळाडू कोण होती आणि तिच्यासोबत काय झालेलं ते जाणून घेऊयात...  

लग्न साखरपुड्यानंतर रद्द

स्मृतीप्रमाणेच भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्झाचंही लग्न तिच्या साखरपुड्यानंतर रद्द झालं होतं. नंतर सानियाचे माजी पाकिस्तानी क्रिकेटपटू शोएब मलिकशी लग्न झाले होते.

शोएबशी लग्न करण्यापूर्वी

मात्र शोएबशी लग्न करण्यापूर्वी तिचा एका खास व्यक्तीशी साखरपुडा झालेला. पण लग्नाआधीच दोन्ही कुटुंबांनी पुढे न जाण्याचा निर्णय घेतला. पण हा मुलगा कोण होता हे सानियाच्याही अनेक चाहत्यांना ठाऊक नाही. त्याच्याबद्दलच जाणून घेऊयात...

पहिला साखरपुडा 2009 मध्ये

फार कमी लोकांना माहिती आहे की सानिया मिर्झाचा पहिला साखरपुडा 2009 मध्ये झाला होता. मात्र त्यानंतर अवघ्या सहा महिन्यांमध्ये सानियाचं त्या व्यक्तीशी असलेलं नातं संपुष्टात आलं होतं.  

एकमेकांसाठी योग्य नाहीत

साखरपुड्याच्या काही महिन्यांनंतर, सानिया आणि तिच्या होणाऱ्या नवऱ्याला याची जाणीव झाली की ते एकमेकांसाठी योग्य नाहीत. परिणामी, त्यांनी कुटुंबांना विश्वासात घेऊन एकमेकांसोबतचे संबंध तोडण्याचा आणि लग्न न करण्याचा निर्णय घेतला.  

कोण होता हा तरुण?

सानियाचा पूर्वाश्रमीचा प्रियकर होता सोहराब मिर्झा! सोहराब हा हैदराबादमधील प्रसिद्ध बेकरी फ्रेंचायजी असलेल्या 'युनिव्हर्सल बेकर्स'चे मालक आदिल मिर्झा यांचा मुलगा होता.  

सानियासोबत शिकत होता

सोहराब मिर्झाने हैदराबादमधील सेंट मेरी कॉलेजमधून वाणिज्य शाखेत पदवी प्राप्त केलेली. याच ठिकाणी सानिया मिर्झा देखील शिक्षण घेत होती. त्यांच्या वयात फक्त एक वर्षाचे अंतर होते. सोहराब मिर्झा टेनिस स्टार सानियापेक्षा वयाने मोठा होता.   

शाळेपासूनची ओळख

सानिया आणि सोहराब हे एकमेकांसाठी अगदीच अनोळखी नव्हते. ते शाळेपासून एकमेकांना ओळखत होते. 10 जुलै 2009 रोजी कुटुंबीय आणि जवळच्या मित्रांच्या उपस्थितीत एका खाजगी समारंभात त्यांचा साखरपुडा झाला होता.  

...म्हणून साखरपुड्यानंतर झाले दूर

प्रसारमाध्यमांधील वृत्तानुसार, सोहराबने त्यावेळी सांगितले होते की सुरुवातीपासूनच दोघांमध्ये मतभेद होते. त्यांचे कुटुंब तीन पिढ्यांपासून मित्र होते आणि ते एकमेकांना सहा वर्षांपासून ओळखत होते, परंतु त्यांच्या साखरपुड्यादरम्यान त्यांना वाटले की ते एकमेकांसाठी योग्य नाहीत.  

त्याला कल्पना होती की...

साखरपुड्यानंतर नातं अचानक तुटले नाही, परंतु सोहराबला माहित होते की हे नाते टिकणार नाही. त्यामुळे दोघांनी परस्पर संमतीनेच पुढे न जाण्याचा निर्णय घेत वेगवेगळ्या वाटा निवडल्या.  

पाकिस्तानी क्रिकेटपटूला भेटली

सानिया नंतर शोएब मलिकला भेटली ते एकमेकांना डेट करु लागले. अखेर त्यांनी 2010 मध्ये लग्न केले.   

घटस्फोट झाला अन्...

मात्र 14 वर्षे एकत्र राहिल्यानंतर सानिया आणि शोएबचा घटस्फोट झाला. त्यांना इझान नावाचा एक मुलगा इझान आहे. इझान सानियासोबत दुबईमध्ये राहतो. शोएब मलिकने अभिनेत्री सना जावेदशी लग्न केलं आहे. आता तिच्यापासूनही तो विभक्त होणार असल्याच्या चर्चा आहेत. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सोशल मीडिया आणि वृत्तसंस्थांकडून साभार)

