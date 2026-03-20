English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • Technological Tips: मेसेज खरा की फ्रॉड? SMS च्या शेवटी येणाऱ्या अक्षरांवरून कसं ओळखणार?

Easy Use Tips: आजच्या डिजिटल युगात स्मार्टफोन वापरणाऱ्यांना दररोज अनेक SMS येतात, पण त्यांच्या शेवटी दिसणाऱ्या छोट्या अक्षरांचा अर्थ अनेकांना माहित नसतो. हे अक्षर संदेशाचा प्रकार ओळखण्यासाठी तयार केलेले असून मोबाईल युझर्ससाठी उपयुक्त ठरतं.

Priti Ved | Mar 20, 2026, 02:39 PM IST
twitter
1/8

SMS मधील अक्षरांचे महत्त्व

SMS

प्रत्येक SMS च्या शेवटी दिसणारे अक्षर हा संदेश कोणत्या प्रकारचा आहे हे स्पष्ट करण्यासाठी असतो आणि तो नियमांनुसार वापरला जातो.

twitter
2/8

T म्हणजे व्यवहाराशी संबंधित

SMS

T अक्षर असलेले SMS बँका किंवा आर्थिक सेवांकडून येतात आणि त्यात OTP, व्यवहाराची माहिती किंवा पेमेंट अपडेट असते.

twitter
3/8

G अक्षराचा अर्थ

SMS

G (Government/ Organization) ने संपणारे संदेश हे सरकारी संस्थांकडून पाठवलेले असतात आणि त्यामध्ये सूचना, योजना किंवा आपत्कालीन माहिती असू शकते.

twitter
4/8

S म्हणजे सेवा संदेश

SMS

S (service) ने संपणारे संदेश विविध कंपन्या किंवा सेवा देणाऱ्या संस्थांकडून येतात, जसे ऑर्डर अपडेट किंवा डिलिव्हरी माहिती.

twitter
5/8

P म्हणजे जाहिरात संदेश

SMS

P (Promotional) असलेले SMS हे जाहिरातींसाठी असतात आणि त्यात ऑफर, सवलती किंवा विविध उत्पादनांची माहिती दिलेली असते.

twitter
6/8

फसवणूक ओळखण्यास मदत

SMS

अशा प्रकारचे अक्षर नसलेले संदेश संशयास्पद असू शकतात, त्यामुळे अशा वेळी लिंक किंवा माहितीवर लगेच विश्वास ठेवू नये.

twitter
7/8

DND सुविधा कशी उपयोगी

SMS

नको असलेले प्रमोशनल SMS टाळण्यासाठी वापरकर्ते DND सेवा सुरू करू शकतात, ज्यामुळे जाहिरातींचा त्रास कमी होतो.

twitter
8/8

सुरक्षित वापरासाठी जागरूकता

SMS

SMS मधील या साध्या चिन्हांची माहिती ठेवून वापरकर्ते स्वतःला सुरक्षित ठेवू शकतात आणि फसवणुकीपासून दूर राहू शकतात.

twitter
पुढील
अल्बम

Photos : चाकणकर, तंत्रमंत्र आणि कापलेलं बोट; सोमवती अमावस्येला नेमकं काय घडलं?

पुढील अल्बम

Dhurandhar Box Office Collection: बॉक्स ऑफिसवर धुरंधरचा 'गदर'; जवान-पठाणचा मोडला रेकॉर्ड; 400 कोटींचा आकडा गाठणार?

Ashok Kharat: 'तांत्रिक विधी'च्या नावाखाली महिलांचं लैंगिक शौषण; 100 हून अधिक व्हिडीओ,अशोक खरातची 'कुंडली' आली समोर!

ना विराट, ना ख्रिस गेल... 'या' फलंदाजाने IPL मध्ये जिंकल्यात सर्वाधिक ऑरेंज कॅप, पाहा लिस्ट

Photos : चाकणकर, तंत्रमंत्र आणि कापलेलं बोट; सोमवती अमावस्येला नेमकं काय घडलं?

