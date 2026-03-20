Technological Tips: मेसेज खरा की फ्रॉड? SMS च्या शेवटी येणाऱ्या अक्षरांवरून कसं ओळखणार?
Easy Use Tips: आजच्या डिजिटल युगात स्मार्टफोन वापरणाऱ्यांना दररोज अनेक SMS येतात, पण त्यांच्या शेवटी दिसणाऱ्या छोट्या अक्षरांचा अर्थ अनेकांना माहित नसतो. हे अक्षर संदेशाचा प्रकार ओळखण्यासाठी तयार केलेले असून मोबाईल युझर्ससाठी उपयुक्त ठरतं.
Priti Ved | Mar 20, 2026, 02:39 PM IST
SMS मधील अक्षरांचे महत्त्व
T म्हणजे व्यवहाराशी संबंधित
G अक्षराचा अर्थ
S म्हणजे सेवा संदेश
P म्हणजे जाहिरात संदेश
फसवणूक ओळखण्यास मदत
