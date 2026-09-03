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'अगदी योग्य....', विद्यानंद बापट यांना मारहाण झाल्यानंतर आई-वडिलांची पहिली प्रतिक्रिया; मुलाला म्हणाले 'असाच मार्ग चोखाळत राहा, पण...'

Written ByShivraj Yadav
Published: Sep 03, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 05:38 PM IST

पुण्यामधील गणेशोत्सवामध्ये वाजवल्या जाणाऱ्या कर्णकर्कश डीजेविरोधात आवाज उठवणारे सामाजिक कार्यकर्ते विद्यानंद बापट यांच्यावर पुण्यात हल्ला करण्यात आला आहे. हल्लेखोराने गणेशोत्सवाबद्दल केलेल्या विधानांमुळे आपण हे कृत्य केल्याचं सांगितलं आहे. 

 

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पुण्यामधील गणेशोत्सवामध्ये वाजवल्या जाणाऱ्या कर्णकर्कश डीजेविरोधात आवाज उठवणारे सामाजिक कार्यकर्ते विद्यानंद बापट यांच्यावर पुण्यात हल्ला करण्यात आला आहे. हल्ला केल्यानंतर हल्लेखोराने गणेशोत्सवाबद्दल केलेल्या विधानांमुळे आपण हे कृत्य केल्याचं तिथे ओरडून सांगितलं. यानंतर पोलिसांनी तात्काळ हल्लेखोर आरोपीला अटक केली आहे. विद्यानंद बापट तक्रार देण्यासाठी बावधन पोलीस ठाण्यात पोहोचले असता त्यांनी झॉम्बींशी चर्चा करु शकत नाही असं म्हटलं. 

 

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दरम्यान या हल्ल्यानंतर विद्यानंद बापट यांच्या आई-वडिलांनी यावर प्रतिक्रिया देताना मुलाला पाठिंबा दिला आहे. 

 

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डीजेमुक्त गणेशोत्सवाचा आग्रह धरणाऱ्या विद्यानंद बापट यांचे मूळ गाव रत्नागिरी तालुक्यातील गोळप येथे आहे. विद्यानंद बापट कामानिमित्त पुण्यात असून गोळप गाावातल्या मूळ घरी त्यांचे आई वडील राहतात. 

 

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हल्ल्यानंतर त्यांनी मुलाशी फोनवरुन संवाद साधत प्रकृतीची विचारपूस केली. तसंच मुलाने डीजेविरोधात घेतलेल्या भूमिकेचं समर्थन करत असून, या गणेशोत्सवात त्याची प्रचिती यावी असं म्हटलं आहे. 

 

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"माझ्या मुलाने डीजेविरोधात जी भूमिका घेतली आहे त्याचं समर्थन करतो. आज त्याच्यावर झालेल्या हल्ल्याचा मी निषेध करतो. त्याने सांभाळून राहावं असं माझं सांगणं आहे. तुझी भूमिका योग्य असून, आम्ही काही लागलं तरी पाठीशी आहोत. पुढेही असाच मार्ग चोखाळत जा," असं विद्यानंद यांचे वडील सुहास कृष्णाजी बापट यांनी सांगितलं आहे. 

 

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जो मुद्दा विचाराने सोडवता येण्यासारखा आहे, तो तसाच सोडवला पाहिजे या मताशी ठाम आहोत. पण या सर्व घटनांमुळे काळजी वाटते. आज घडलेली घटना निषेधार्ह आहे असंही ते म्हणाले आहेत. 

 

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यावेळी त्यांनी विद्यानंद यांच्याशी फोनवरुन संवाद साधत जास्त लागलं आहे का? बरा आहेस ना? अशी चौकशीही केली. जरा सांभाळून राहा, विचारांचा मुद्दा विचारांनी लढला पाहिजे असा वडिलकीचा सल्लाही त्यांनी दिला. 

 

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विद्यानंद यांच्या आईने सांगितलं की, बोलण झालं असून तो व्यवस्थित आहे. जपून राहण्यास सांगितलं आहे. तो जे विचार मांडत आहे त्याची गणेशोत्सवात प्रचिती व्हावी. हल्ला न करता बोलणंच झालं पाहिजे. 

 

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पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, संबंधित हल्ला करणारा तरुण ताब्यात आहे. विद्यानंद बापट यांना पोलिस सुरक्षा देण्यात येणार आहे अशी माहिती दिली आहे. 

 

TAGS:
pune
Vidyanand Bapat
Ganeshotsav 2026

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