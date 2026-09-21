'सलमान खान मूर्ख माणूस,' अभिनेत्रीने सांगितलं बिग बॉसमध्ये शर्ट काढणाऱ्या सलमान खानचं सत्य, त्याने मला...

सलमान खानने बिग बॉसमध्ये शर्ट काढत त्याच्या दिसण्यावरुन होणाऱ्या कमेंट्सना उत्तर दिलं आहे.
'बिग बॉस 20' च्या अलीकडील 'वीकेंड का वार' भागात सलमान खानने शर्ट काढून आपली शरिरयष्टी दाखवत टीकाकारांना उत्तर दिलं आहे. यानंतर त्याचे फोटो, व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत.
सलमानने अलीकडील भागात त्याचे वय, दिसणे, हेअरस्टाईल आणि वजन यांबद्दल होणाऱ्या सततच्या टीकेला उत्तर दिले. ट्रोलिंगमुळे संतापलेल्या सलमानने आपली टोपी आणि शर्ट काढला आणि आपली शरिरयष्टी दाखवली.
यानंतर एकीकडे त्याच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत असताना, 'बिग बॉस'च्या सातव्या पर्वात सहभागी झालेली सोफिया हयात हिने सलमान खानवर टीका केली आहे.
'बॉडी-शेमिंग' आणि ऑनलाइन ट्रोलिंगबाबत सलमानने केलेल्या टिप्पणीवर प्रतिक्रिया देताना सोफियाने त्याच्यासोबतच्या स्वतःच्या अनुभवाचाही उल्लेख केला.
सोफियाने एक्सवर सलमान खानचा शर्टलेस व्हिडीओ शेअर करत, त्याच्यावर ढोंगी असल्याचा आरोप केला.
"सलमान हा एक ढोंगी आणि मूर्ख माणूस आहे. मी जेव्हा 'बिग बॉस'मध्ये होते, तेव्हा त्याने माझ्या शरीराची आणि चेहऱ्याची निंदा केली होती... आणि गौहर (खान) चे शरीर चांगले असल्याचे म्हटले होते," असे तिने लिहिले.
'बिग बॉस'च्या या भागात सलमानने महिलांच्या शरीरावरून, विशेषतः गरोदरपणानंतर त्यांच्यावर केल्या जाणाऱ्या टीकेकडेही लक्ष वेधले. त्याने कोणाचेही नाव घेतले नाही, परंतु त्याची ही टिप्पणी अशा वेळी आली जेव्हा त्याची जुनी मैत्रीण आणि सह-कलाकार कतरिना कैफ हिला मुंबईतील गणपती उत्सवानंतर तिच्या दिसण्यावरून आणि वाढलेल्या वजनावरून ऑनलाइन टीकेला सामोरे जावे लागले होते.
सलमान खानने 'पापाराझी' संस्कृतीबद्दल आणि काही वेळा महिलांचे ज्या अयोग्य पद्धतीने फोटो काढले जातात, त्याबद्दलही भाष्य केले. अशा वागणुकीविरुद्ध आवाज उठवण्याचे आवाहन त्याने महिलांना केले.