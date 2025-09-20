English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Surya Grahan 2025 : बस काही तास...! सूर्यग्रहण शुभ की टेन्शनचं? 12 राशींवर काय होणार परिणाम?

Surya Grahan 2025 : 2025 हे वर्ष सरायला अवघ्ये 3 महिने राहिले आहेत. यावर्षातील दुसरं आणि शेवटचं सूर्यग्रहण हे सर्वपित्री अमावस्येला रविवारी 21 सप्टेंबरला असणार आहे. धार्मिकशास्त्रात सूर्यग्रहण हे अशुभ मानले गेले आहे. या सूर्यग्रहणाचा 12 राशींवर काय परिणाम होणार जाणून घ्या. 

Neha Choudhary | Sep 20, 2025, 07:24 AM IST
सूर्यग्रहण 21 सप्टेंबरला रात्री 10:39 पासून 22 सप्टेंबरला पहाटे 3:29 वाजेपर्यंत असणार आहे. हे सूर्यग्रहण भारतात दिसणार नाही, पण याचा परिणाम ज्योतिषशास्त्रानुसार 12 राशींवर पडणार आहे. काही राशीच्या लोकांसाठी तो शुभ तर काहीसाठी संकटाचा ठरणार आहे.   

मेष

या राशीसाठी सूर्यग्रहण मानसिक ताण घेऊन येणार आहे. घाईमुळे तुमचं नुकसान होण्याची भीती आहे. उपाय: हनुमान चालीसा पाठ करणे, गूळ आणि हरभरा दान करणे.

वृषभ

या लोकांना आर्थिक नुकसान आणि अनावश्यक खर्चाचा सामना करावा लागणार आहे. उपाय: देवी लक्ष्मीची पूजा करणे, पांढरे कपडे किंवा तांदूळ दान करणे.

मिथुन

सूर्यग्रहणामुळे या राशीच्या वैवाहिक जीवनात मतभेद होणार आहेत.  उपाय: तुळशीला पाणी अर्पण करा आणि शुक्ल मंत्राचा जप करा.

कर्क

या राशीच्या लोकांसाठी आरोग्याशी संबंधित समस्या उद्भवणार आहे. उपाय: दुधात केशर मिसळून शिवलिंगाला अर्पण करा.

सिंह

सिंह राशीच्या लोकांसाठी संतती आणि शिक्षणात अडथळे येणार आहेत. उपाय: सूर्याला जल अर्पण करा आणि गहू दान करा.

कन्या

या लोकांवर सूर्यग्रहणाचा कुटुंबावर परिणाम होणार आहे. कुटुंबात असंतुलन असणार आहे. उपाय: दुर्गा सप्तशतीचे पठण करा, हरभरे दान करा.

तूळ

या लोकांसाठी सूर्यग्रहण काळात प्रवासात अडथळा, बोलण्यात कठोरता दिसून येणार आहे. उपाय: देवी सरस्वतीची पूजा करा, गोड पदार्थ वाटा.

वृश्चिक

या लोकांना आर्थिक दबाव सहन करावा लागेल. तर गुंतवणुकीतून सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे.   

धनु

या लोकांना आत्मविश्वास कमी होईल, काम रखडणार आहे. उपाय: विष्णु सहस्रनामाचे पठण करा, पिवळ्या वस्तू दान करा.

मकर

या लोकांच्या आयुष्यात मालमत्तेचा वाद होण्याची शक्यता आहे. उपाय: शनि मंत्राचा जप करा, उडीद दान करा.

कुंभ

या लोकांच्या मित्रांशी मतभेद होण्याची शक्यता आणि मानसिक अस्वस्थता राहणार आहे. उपाय: राहू आणि केतूला प्रसन्न करण्यासाठी नारळ वाहा.

मीन

सूर्यग्रहणामुळे पती - पत्नींमधील वाद, अविवाहित व्यक्तींच्या लग्नात विलंब आणि व्यावसायिक भागीदारांशी मतभेद होण्याची शक्यता आहे. उपाय: शुक्रवारी वैवाहिक पूजा करा आणि गुलाबी कपडे घाला. विष्णूची पूजा केल्याने वैवाहिक जीवनात शांती येते. (Disclaimer: या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

