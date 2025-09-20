Surya Grahan 2025 : बस काही तास...! सूर्यग्रहण शुभ की टेन्शनचं? 12 राशींवर काय होणार परिणाम?
Surya Grahan 2025 : 2025 हे वर्ष सरायला अवघ्ये 3 महिने राहिले आहेत. यावर्षातील दुसरं आणि शेवटचं सूर्यग्रहण हे सर्वपित्री अमावस्येला रविवारी 21 सप्टेंबरला असणार आहे. धार्मिकशास्त्रात सूर्यग्रहण हे अशुभ मानले गेले आहे. या सूर्यग्रहणाचा 12 राशींवर काय परिणाम होणार जाणून घ्या.
Neha Choudhary | Sep 20, 2025, 07:24 AM IST
1/13
2/13
मेष
3/13
वृषभ
4/13
मिथुन
5/13
कर्क
6/13
सिंह
7/13
कन्या
8/13
तूळ
10/13
धनु
11/13
मकर
12/13
कुंभ
13/13