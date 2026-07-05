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'मिस्टर परफेक्शनिस्ट'च्या लग्नसमारंभाचे काही खास फोटो व्हायरल! लग्नाच्या फोटोंनी जिंकली चाहत्यांची मने

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 05, 2026, 09:22 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 10:06 PM IST

Aamir Khan wedding : बॉलिवूडच्या 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट'च्या गौरी स्प्रॅटसोबतच्या तिसऱ्या लग्नाच्या अफवा बऱ्याच काळापासून पसरत होत्या. आता, अखेर या जोडप्याने 5 जुलै रोजी त्याच्या घरच्या व्यक्तींसोबत विवाह केला आहे. 

Aamir Khan wedding1/6

मागील अनेक दिवसांपासून अमिर खान आणि गौरीच्या लग्नाच्या चर्चा सुरु होत्या, आपल्या मुलांच्या, कुटुंबाच्या आणि जवळच्या मित्रांच्या उपस्थितीत या जोडप्याने एकमेकांचा हात धरून एकत्र राहण्याची शपथ घेतली. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Gauri Spratt Amir Khan2/6

आमिर खान आणि गौरी स्प्रॅटच्या लग्नाचा पहिला फोटो प्रसिद्ध झाल्यानंतर, हे जोडपे मनसोक्त नाचताना दिसत आहे. त्यांचे अनेक फोटो सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Aamir Khan third marriage3/6

वांद्रे येथील पाली हिल हाऊसमध्ये एका खाजगी समारंभात लग्न केले. या जोडप्याच्या लग्नाचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. यामध्ये ते विवाहाच्या कायदेशीर कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करताना दिसत आहेत. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Aamir Khan Gauri Spratt wedding4/6

हे जोडपे आता अधिकृतपणे पती-पत्नी झाले आहे. आमिर खानची मुले आणि जवळचे कुटुंबीय देखील त्यांना अभिनंदन करण्यासाठी लग्नाच्या ठिकाणी आले होते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Aamir Khan registered marriage5/6

लग्नाच्या फोटोंमध्ये त्यांचे कुटुंबीय आणि जवळचे मित्रदेखील दिसत आहेत. आमिर खान आणि गौरी स्प्रॅट यांची मुले, जुनैद खान आणि इरा खान, लग्नाच्या ठिकाणी सर्वात आधी पोहोचलेल्यांमध्ये होते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

aamir gauri wedding photo6/6

आमिर खान आणि गौरी स्प्रॅट यांच्या नात्याची सुरुवात 2024 मध्ये झाली. त्यानंतर, 2025 मध्ये आपल्या 60 व्या वाढदिवशी, आमिर खानने गौरी स्प्रॅटला आपली गर्लफ्रेंड म्हणून आपल्या चाहत्यांना आणि माध्यमांना जाहीरपणे ओळख करून दिली. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

 

TAGS:
aamir khan
Bollywood wedding
marathi news

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