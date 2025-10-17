'मी मागील 16 महिन्यापासून प्रेग्नंट, पण...', सोनाक्षी सिन्हाची धक्कादायक कबुली, म्हणाली 'मी आता...'
Sonakshi Sinha Pregnancy: सोनाक्षी सिन्हा आणि झहीर इक्बाल यांनी नुकतीच विक्रम फडणवीसच्या 35 वर्षाच्या कारकिर्दीनिमित्त आयोजित पार्टीला हजेरी लावली. यानंतर पुन्हा एकदा सोनाक्षीच्या प्रेग्नन्सीची चर्चा रंगली आहे.
Shivraj Yadav | Oct 17, 2025, 11:46 AM IST
"तुम्ही काहीही केलं तरी लोक जे म्हणायचं ते म्हणणार आहेत. जर मी म्हणालो की मी पांढरा पोशाख घातला आहे, तर कोणीतरी म्हणेल 'नाही, तो काळा आहे.' तुम्ही जे बोलता त्याला आव्हान देण्यासाठी कोणीतरी नेहमीच तिथे असेल, म्हणून तुम्ही तुमचे आयुष्य पुढे चालू ठेवा. तुम्ही प्रत्येक छोट्या गोष्टीकडे लक्ष देऊ शकत नाही", असं तिने सांगितलं होतं.
