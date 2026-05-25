सोनाक्षी सिन्हाला जहीरने लग्नानंतर इंटीमेट सीन्स करायला दिला नकार? अशापद्धतीने मेकर्सला केलं एक्सपोज

Written ByDakshata Thasale-GhosalkarUpdated byDakshata Thasale-Ghosalkar
Published: May 25, 2026, 10:43 PM IST|Updated: May 25, 2026, 10:46 PM IST

सोनाक्षी सिन्हा आपला नवा सिनेमा 'सिस्टम'मुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. यामध्ये तिच्यासोबत साऊथ दीवा ज्योतिका देखील दिसणार आहे. सिनेमाला या चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. 

 

1/7

2/7

3/7

सोनाक्षी सिन्हाने एका मुलाखतीत सांगितलं आहे की, इंटीमेसीबाबत तिची काही तत्वे आहेत. या निर्णयाचा तिच्या लग्नाशी काही संबंध नसल्याच तिने म्हटलं आहे. 

 

4/7

मुलाखतीत सोनाक्षी सांगते की,डू ऍण्ड डोन्ट्स हे माझे लग्नापूर्वीच तयार होते. असं नाही की, या गोष्टी लग्नानंतर बदलल्या आहेत.

 

5/7

एका विशिष्ट पातळीनंतरची जवळीक मला नेहमीच अस्वस्थ करणारी वाटली आहे. मी अनेक वर्षांपासून या इंडस्ट्रीत आहे. मी आजही माझ्या भूमिकेवर ठाम आहे.  

 

6/7

मला नाही वाटत की मला माझी तत्त्वे बदलण्याची गरज आहे. कधीकधी ही दृश्ये अनावश्यकपणे चित्रित केली जातात. एखाद्या सिनेमात सेन्सेशन निर्माण करण्यासाठी या गोष्टी केल्या जातात. 

 

7/7

बहुतेक वेळा, ही दृश्ये अनावश्यकपणे चित्रित केली जातात. जिथे गरज असते, तिथे तुम्ही दिग्दर्शकाशी बोलून मार्ग काढता. ज्यात सर्वांना सोयीस्कर वाटेल...

 

