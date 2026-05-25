सोनाक्षी सिन्हा आपला नवा सिनेमा 'सिस्टम'मुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. यामध्ये तिच्यासोबत साऊथ दीवा ज्योतिका देखील दिसणार आहे. सिनेमाला या चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.
सोनाक्षी सिन्हाला जहीरने लग्नानंतर इंटीमेट सीन्स करायला दिला नकार? अशापद्धतीने मेकर्सला केलं एक्सपोज
सोनाक्षी सिन्हाने एका मुलाखतीत सांगितलं आहे की, इंटीमेसीबाबत तिची काही तत्वे आहेत. या निर्णयाचा तिच्या लग्नाशी काही संबंध नसल्याच तिने म्हटलं आहे.
मुलाखतीत सोनाक्षी सांगते की,डू ऍण्ड डोन्ट्स हे माझे लग्नापूर्वीच तयार होते. असं नाही की, या गोष्टी लग्नानंतर बदलल्या आहेत.
एका विशिष्ट पातळीनंतरची जवळीक मला नेहमीच अस्वस्थ करणारी वाटली आहे. मी अनेक वर्षांपासून या इंडस्ट्रीत आहे. मी आजही माझ्या भूमिकेवर ठाम आहे.
मला नाही वाटत की मला माझी तत्त्वे बदलण्याची गरज आहे. कधीकधी ही दृश्ये अनावश्यकपणे चित्रित केली जातात. एखाद्या सिनेमात सेन्सेशन निर्माण करण्यासाठी या गोष्टी केल्या जातात.
बहुतेक वेळा, ही दृश्ये अनावश्यकपणे चित्रित केली जातात. जिथे गरज असते, तिथे तुम्ही दिग्दर्शकाशी बोलून मार्ग काढता. ज्यात सर्वांना सोयीस्कर वाटेल...