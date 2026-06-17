/फक्त 8 भागांची ही थरारक क्राइम सिरीज सध्या OTT वर नंबर 1! 48 वर्षांपूर्वीच्या हादरवून टाकणाऱ्या सत्य घटनेवर आधारित

Trending Crime Thriller Series: OTT प्लॅटफॉर्मवर दर आठवड्याला नव्या वेब सिरीज आणि चित्रपटांचा वर्षाव होत असतो. मात्र काही कलाकृती अशा असतात, ज्या केवळ मनोरंजन करत नाहीत तर प्रेक्षकांना विचार करायलाही भाग पाडतात. गेल्या काही वर्षांत प्रेक्षकांचा कल काल्पनिक कथांपेक्षा सत्य घटनांवर आधारित कथांकडे अधिक वाढला आहे. गुन्हा नेमका कसा घडला, त्यामागील मानसिकता काय होती आणि त्याचा समाजावर काय परिणाम झाला, हे जाणून घेण्याची उत्सुकता आजच्या प्रेक्षकांमध्ये स्पष्टपणे दिसून येते. याच पार्श्वभूमीवर आलेली एक नवी क्राइम थ्रिलर सिरीज सध्या OTT विश्वात चांगलीच चर्चेत आहे.
12 जून 2026 रोजी प्रदर्शित झालेली 'राख' ही वेब सिरीज सध्या प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरली आहे. ही सिरीज 1978 मध्ये देशाला हादरवून सोडणाऱ्या कुख्यात रंगा-बिल्ला अपहरण आणि हत्याकांडावर आधारित आहे. दिल्लीत घडलेल्या या धक्कादायक घटनेने त्या काळात संपूर्ण देशात भीती आणि संतापाची लाट निर्माण केली होती. सिरीजची कथा दोन मुलांच्या अचानक बेपत्ता होण्यापासून सुरू होते. सुरुवातीला साधी वाटणारी चौकशी पुढे जात असताना एका भयावह गुन्ह्याचे थर उलगडत जातात.
'राख' ही केवळ क्राइम सिरीज नाही. गुन्हेगारांचा शोध घेण्याबरोबरच त्यांच्या मानसिकतेचा अभ्यास आणि त्या घटनेचा पीडित कुटुंबांवर झालेला परिणामही सिरीजमध्ये प्रभावीपणे मांडण्यात आला आहे. पोलिस तपासातील बारकावे, पुरावे शोधण्याची प्रक्रिया आणि त्या काळातील सामाजिक परिस्थिती यांचे वास्तववादी चित्रण ही या सिरीजची मोठी जमेची बाजू ठरली आहे.
या सिरीजमध्ये अनेक अनुभवी कलाकार महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये झळकले आहेत. अली फजल, सोनाली बेंद्रे, आमिर बशीर, आकाश मखीजा, रामदीप यादव या कलाकारांनी आपल्या अभिनयातून कथेला अधिक प्रभावी बनवले आहे. विशेषतः भावनिक प्रसंग आणि तपासाशी संबंधित दृश्यांमध्ये कलाकारांची कामगिरी प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरली आहे.
'राख' या सिरीजमध्ये एकूण 8 भाग आहेत. प्रत्येक भागाची लांबी साधारणपणे 35 ते 47 मिनिटांदरम्यान आहे. विशेष म्हणजे, प्रेक्षकांना संपूर्ण कथा एकाच वेळी पाहता यावी यासाठी सर्व भाग एकाच दिवशी प्रदर्शित करण्यात आले. त्यामुळे अनेकांनी ही सिरीज एका बैठकीत पूर्ण केल्याचेही पाहायला मिळाले.
सिरीजला प्रेक्षकांसह समीक्षकांकडूनही चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. IMDb वर 10 पैकी 7.8 रेटिंग विविध प्लॅटफॉर्मवर सरासरी 4 स्टार्स क्राइम ड्रामा चाहत्यांकडून सकारात्मक प्रतिक्रिया समीक्षकांच्या मते, वास्तववादी कथानक, दमदार अभिनय आणि तणाव कायम ठेवणारी पटकथा यामुळे ही सिरीज 2026 मधील उल्लेखनीय क्राइम थ्रिलरपैकी एक ठरू शकते.
रिलीज झाल्यानंतर काही दिवसांतच 'राख' प्रेक्षकांच्या चर्चेचा विषय बनली आहे. सोशल मीडियावरही या सिरीजबाबत मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू असून अनेकांनी तिला अलीकडील काळातील सर्वोत्तम क्राइम ड्रामांपैकी एक म्हटले आहे. काही प्रेक्षकांनी तर या सिरीजची तुलना लोकप्रिय क्राइम ड्रामा मालिकांशी करत तिच्या कथानक आणि सादरीकरणाचे विशेष कौतुक केले आहे.
जर तुम्हाला सत्य घटनांवर आधारित, रहस्य, थरार आणि भावनिक संघर्ष यांचा संगम असलेली कथा पाहायची असेल, तर 'राख' ही सिरीज नक्कीच तुमच्या वॉचलिस्टमध्ये असायला हवी. सध्या ही सिरीज OTT वर सर्वाधिक चर्चेत असून प्रेक्षकांकडून तिला भरभरून प्रतिसाद मिळत आहे.