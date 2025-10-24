स्वतःच्या भावासोबत लग्न केल्याची अफवा, नंतर अचानक गायब; आज 'ही' अभिनेत्री 55 वर्षीही आहे सिंगल!
South Actress Controversies,: स्टार डान्सर्सच्या कुटुंबातून चित्रपटसृष्टीत आलेली अभिनेत्री तिच्या कारकिर्दीच्या सुरुवातीच्या काळात तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल अनेक चर्चा रंगल्या.
चित्रपटसृष्टीतील एक नामांकित नर्तक कुटुंबातून आलेली ही अभिनेत्री म्हणजे शोभना चंद्रकुमार (Shobana). तिच्या करिअरच्या सुरुवातीच्या काळात तिच्या पर्सनल लाइफबद्दल अनेक चर्चा रंगल्या होत्या. ‘तिरुवितांकूर सिस्टर्स’ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या अभिनेत्री ललिता, पद्मिनी आणि रागिनी यांच्या भाची म्हणजे शोभना. तिची आई विदेशात वाढली होती, पण शोभना मात्र तमिळ आणि मलयाळम संस्कृतीशी पूर्णपणे जोडलेली होती.
शोभनाचं बालपण चेन्नईमध्ये गेलं. बालचंद्र मेनन दिग्दर्शित ‘एप्रिल 18’ या चित्रपटातून तिने सिल्व्हर स्क्रीनवर पहिलं पाऊल ठेवलं. करिअरच्या सुरुवातीला ती ‘मीरा’ या नावाने चित्रपटात दिसली होती. आज ५५ वर्षांच्या झालेल्या शोभना अजूनही अविवाहित आहेत. “तिने लग्न का केलं नाही?” या प्रश्नाला तिला करिअरभर अनेक वेळा सामोरं जावं लागलं, पण ती नेहमीच आपलं वैयक्तिक आयुष्य प्रायव्हेट ठेवते.
काही वर्षांपूर्वी तिच्या लग्नाची बातमी पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर व्हायरल झाली. त्या ‘लग्नाच्या बातमीत’ वराचे नाव तिच्या मावशीच्या मुलाचं प्रेमानंद असं सांगितलं गेलं. ही बातमी १९८७ मधील होती. ललिता, पद्मिनी, रागिनी यांपैकी पद्मिनीचा मुलगा म्हणजेच प्रेमानंद, ज्याने ‘उदयम पश्चिम’ या अभिनेता मधु दिग्दर्शित चित्रपटात काम केलं होतं.
माध्यमांच्या रिपोर्टनुसार, प्रेमानंद त्या वेळी आपल्या आईसोबत अमेरिकेत राहत होता आणि मार्च महिन्यात लग्न होणार होतं. ‘चित्रभूमी’ या लोकप्रिय फिल्म मॅगझिनमध्ये ही बातमी प्रसिद्ध झाली होती. तिथं असंही लिहिलं होतं की लग्नानंतर शोभना पूर्णपणे चित्रपटसृष्टीपासून दूर राहणार आहे. त्या काळी इंटरनेट नव्हतं, त्यामुळे अशा गॉसिप्सचा मुख्य स्रोत म्हणजे फिल्म मासिकं होती आणि ती मोठ्या प्रमाणात वाचली जात होती.
