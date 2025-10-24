English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

स्वतःच्या भावासोबत लग्न केल्याची अफवा, नंतर अचानक गायब; आज 'ही' अभिनेत्री 55 वर्षीही आहे सिंगल!

South Actress Controversies,: स्टार डान्सर्सच्या कुटुंबातून चित्रपटसृष्टीत आलेली अभिनेत्री तिच्या कारकिर्दीच्या सुरुवातीच्या काळात तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल अनेक चर्चा रंगल्या.  

Tejashree Gaikwad | Oct 24, 2025, 12:52 PM IST
twitter
1/9

चित्रपटसृष्टीतील एक नामांकित नर्तक कुटुंबातून आलेली ही अभिनेत्री म्हणजे शोभना चंद्रकुमार (Shobana). तिच्या करिअरच्या सुरुवातीच्या काळात तिच्या पर्सनल लाइफबद्दल अनेक चर्चा रंगल्या होत्या. ‘तिरुवितांकूर सिस्टर्स’ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या अभिनेत्री ललिता, पद्मिनी आणि रागिनी यांच्या भाची म्हणजे शोभना. तिची आई विदेशात वाढली होती, पण शोभना मात्र तमिळ आणि मलयाळम संस्कृतीशी पूर्णपणे जोडलेली होती.  

twitter
2/9

शोभनाचं बालपण चेन्नईमध्ये गेलं. बालचंद्र मेनन दिग्दर्शित ‘एप्रिल 18’ या चित्रपटातून तिने सिल्व्हर स्क्रीनवर पहिलं पाऊल ठेवलं. करिअरच्या सुरुवातीला ती ‘मीरा’ या नावाने चित्रपटात दिसली होती. आज ५५ वर्षांच्या झालेल्या शोभना अजूनही अविवाहित आहेत. “तिने लग्न का केलं नाही?” या प्रश्नाला तिला करिअरभर अनेक वेळा सामोरं जावं लागलं, पण ती नेहमीच आपलं वैयक्तिक आयुष्य प्रायव्हेट ठेवते.  

twitter
3/9

  तिने अनेक लोकप्रिय अभिनेत्यांसोबत काम केलं आणि चाहत्यांच्या मते ती अनेकांसाठी “परफेक्ट पेअर” होती. त्या काळात तिच्या नावावर अनेक गॉसिप्स झाल्या, पण शोभनावर त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही.  

twitter
4/9

काही वर्षांपूर्वी तिच्या लग्नाची बातमी पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर व्हायरल झाली. त्या ‘लग्नाच्या बातमीत’ वराचे नाव तिच्या मावशीच्या मुलाचं  प्रेमानंद असं सांगितलं गेलं. ही बातमी १९८७ मधील होती. ललिता, पद्मिनी, रागिनी यांपैकी पद्मिनीचा मुलगा म्हणजेच प्रेमानंद, ज्याने ‘उदयम पश्चिम’ या अभिनेता मधु दिग्दर्शित चित्रपटात काम केलं होतं.  

twitter
5/9

त्या चित्रपटात मधु, श्रीविद्या, प्रेम नजीर यांसोबत शोभनाही होती. हा चित्रपट १९८६ मध्ये रिलीज झाला आणि त्यानंतर पुढच्या वर्षी “शोभना आणि प्रेमानंद लग्न करणार” अशी चर्चा जोरात झाली.  

twitter
6/9

माध्यमांच्या रिपोर्टनुसार, प्रेमानंद त्या वेळी आपल्या आईसोबत अमेरिकेत राहत होता आणि मार्च महिन्यात लग्न होणार होतं. ‘चित्रभूमी’ या लोकप्रिय फिल्म मॅगझिनमध्ये ही बातमी प्रसिद्ध झाली होती. तिथं असंही लिहिलं होतं की लग्नानंतर शोभना पूर्णपणे चित्रपटसृष्टीपासून दूर राहणार आहे. त्या काळी इंटरनेट नव्हतं, त्यामुळे अशा गॉसिप्सचा मुख्य स्रोत म्हणजे फिल्म मासिकं होती आणि ती मोठ्या प्रमाणात वाचली जात होती.  

twitter
7/9

शोभनाच्या लग्नाच्या या बातमीच्या पुन्हा चर्चेत आल्यानंतर, लोकांनी सोशल मीडियावर प्रेमानंदचा शोध घेण्यास सुरुवात केली. गेल्या वर्षी बालपणीच्या काही फोटोंनी सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला होता. त्या फोटोंमध्ये तो आपल्या पालकांसोबत दिसत होता.  

twitter
8/9

प्रेमानंद हा अभिनेत्री पद्मिनीचा एकुलता एक मुलगा आहे. उपलब्ध माहितीनुसार तो विवाहित असून त्याला नवीन नावाचा मुलगा आहे. तो पूर्वी Warner Bros साठी काम करत होता आणि पत्रकार तसेच फोटोग्राफर म्हणूनही ओळखला जातो.  

twitter
9/9

शोभनाच्या लग्नाची ही कथा ‘चित्रभूमी’ मधील जुन्या रिपोर्टवर आधारित आहे, ज्याची प्रत नंतर ‘राहुल हबील सनल’ नावाच्या पेजवर शेअर झाली. आजही शोभना चित्रपट आणि नृत्य या दोन्ही क्षेत्रांत सक्रिय आहे. मलयाळम चित्रपटांमधील ब्रेकदरम्यान तिने क्लासिकल डान्सर म्हणून प्रचंड लोकप्रियता मिळवली. काही महिन्यांपूर्वीच तिने सुपरस्टार मोहनलालसोबत ‘तुडरम’ या मलयाळम चित्रपटात काम केलं होतं.  

twitter
पुढील
अल्बम

मुकेश अंबानींचा आतापर्यंतचा सर्वात स्वस्त प्लान! 2GB डेटा अन् 50GB Jio AI Cloud, किंमत ऐकून बसेल धक्का

पुढील अल्बम

अपघातात बचाव करायचा असेल तर कार, बस, ट्रेन आणि फ्लाइटच्या &#039;या&#039; सीटवर बसा, लक्षात ठेवा या सोप्या गोष्टी

अपघातात बचाव करायचा असेल तर कार, बस, ट्रेन आणि फ्लाइटच्या 'या' सीटवर बसा, लक्षात ठेवा या सोप्या गोष्टी

अपघातात बचाव करायचा असेल तर कार, बस, ट्रेन आणि फ्लाइटच्या 'या' सीटवर बसा, लक्षात ठेवा या सोप्या गोष्टी 9
मुकेश अंबानींचा आतापर्यंतचा सर्वात स्वस्त प्लान! 2GB डेटा अन् 50GB Jio AI Cloud, किंमत ऐकून बसेल धक्का

मुकेश अंबानींचा आतापर्यंतचा सर्वात स्वस्त प्लान! 2GB डेटा अन् 50GB Jio AI Cloud, किंमत ऐकून बसेल धक्का

मुकेश अंबानींचा आतापर्यंतचा सर्वात स्वस्त प्लान! 2GB डेटा अन् 50GB Jio AI Cloud, किंमत ऐकून बसेल धक्का 9
बाईकने घेतला बसमधील 20 प्रवाशांचा जीव, झोपेतच मृत्यूने गाठलं; जीव वाचवण्यासाठी काचा फोडून मारल्या उड्या

बाईकने घेतला बसमधील 20 प्रवाशांचा जीव, झोपेतच मृत्यूने गाठलं; जीव वाचवण्यासाठी काचा फोडून मारल्या उड्या

बाईकने घेतला बसमधील 20 प्रवाशांचा जीव, झोपेतच मृत्यूने गाठलं; जीव वाचवण्यासाठी काचा फोडून मारल्या उड्या 9
Birthday Special: 150 अधिक IPL सामने... हवेत घेतलेले झेल; बघा &#039;या&#039; खेळाडूचा सिलिगुडीच्या गल्लींमधून टीम इंडियापर्यंतचा प्रेरणादायी प्रवास

Birthday Special: 150 अधिक IPL सामने... हवेत घेतलेले झेल; बघा 'या' खेळाडूचा सिलिगुडीच्या गल्लींमधून टीम इंडियापर्यंतचा प्रेरणादायी प्रवास

Birthday Special: 150 अधिक IPL सामने... हवेत घेतलेले झेल; बघा 'या' खेळाडूचा सिलिगुडीच्या गल्लींमधून टीम इंडियापर्यंतचा प्रेरणादायी प्रवास 8