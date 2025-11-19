English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
लोकांची स्वप्न पूर्ण करते टेंबा बावुमाची बायको! जाणून घ्या दक्षिण आफ्रिकेच्या कर्णधाराच्या पत्नीचा बिझनेस आणि नेटवर्थ

Temba Bavuma Wife net worth: टेंबा बावुमा आणि फिला लोबीची लव्हस्टोरी खूप खास आहे. 4 वर्षांच्या डेटिंग नंतर त्यांचं लग्न झालं. दक्षिण आफ्रिकेच्या कर्णधाराची बायको फारच युनिक बिझनेस करते. तिची नेटवर्थ किती आहे हे जाणून घेऊयात.   

Tejashree Gaikwad | Nov 19, 2025, 12:03 PM IST
1/8

Temba Bavuma wife Phila Lobi Net Worth

Temba Bavuma wife net worth

डब्ल्यूटीसीच्या अंतिम सामन्यात साउथ आफ्रिकेने ऑस्ट्रेलियावर ऐतिहासिक विजय मिळवत प्रथमच विजेतेपद पटकावले आणि या मोठ्या यशाचे नेतृत्व केले टेंबा बावुमाने. फाइनलमध्ये त्यांनी खेळलेली परफॉर्मन्स आणि त्यांच्या शांत स्वभावाच्या कप्तानीची सर्वत्र चर्चा आहे. याच सामना पाहण्यासाठी बावुमाची पत्नी फिला लोबी आपल्या दोन वर्षांच्या चिमुकल्यासह स्टेडियममध्ये उपस्थित होती.    

2/8

Temba Bavuma wife net worth

बावुमा आणि फिला यांची प्रेमकहाणी सुद्धा तितकीच खास आहे. दोघांनी तब्बल चार वर्षे रिलेशनशिपमध्ये राहिल्यानंतर लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. आज दोघेही एक मुलाचे पालक असून परिवारासह सुखी आयुष्य जगत आहेत.    

3/8

Temba Bavuma wife net worth

टेंबा बावुमा क्रिकेटविश्वात जितके प्रसिद्ध आहे, तितकीच ओळख त्याची पत्नी फिला लोबीही बिझनेस जगतात कमावते  

4/8

कोण आहे बावुमा यांची पत्नी फिला लोबी?

Temba Bavuma wife net worth

टेंबा बावुमाची पत्नी फिला लोबी या दक्षिण आफ्रिकातील नामांकित उद्योजिका आहे. ती सोशल मीडियावर जरी जास्त दिसत नसल्या तरी रिअल इस्टेट क्षेत्रातील काम अतिशय मजबूत आहे.

5/8

Temba Bavuma wife net worth

2016 मध्ये त्यांनी ‘लोबी प्रॉपर्टीज’ नावाची स्वतःची रिअल इस्टेट कंपनी सुरू केली. जोहानसबर्गपासून केपटाउनपर्यंत अनेक शहरांमध्ये ती लक्झरी प्रॉपर्टीजची विक्री करतात.  

6/8

Temba Bavuma wife net worth

उद्योजकतेसोबतच त्या समाजकार्यालाही तितकंच महत्त्व देते . 2018 मध्ये त्यांनी फिला लोबी फाउंडेशन’ची स्थापना केली. हे फाउंडेशन गरीब आणि अनाथ मुलांच्या शिक्षण, आरोग्य आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यरत आहे. फिलाने फायनान्स आणि रिअल इस्टेटमध्ये पदवी मिळवली आहे. बावुमाशी चार वर्षांच्या रिलेशननंतर त्याने लग्न करण्याचा निर्णय घेतला.

7/8

2018 मध्ये विवाह, 2023 मध्ये पालकत्व

Temba Bavuma wife net worth

26 ऑगस्ट 2018 रोजी वेस्टर्न केपमधील फ्रँसचोक येथे दोघांनी विवाह केला. या समारंभाला कुटुंबीय आणि दक्षिण आफ्रिका संघातील खेळाडू उपस्थित होते. 2023 मध्ये दोघांना मुलगा झाला आणि त्याचे नाव लिहले असे ठेवण्यात आले. टेंबा बावुमाची नेटवर्थ जवळपास 40 कोटी रुपये आहे. मात्र फिला लोबी यांची कमाईदेखील तितकीच प्रभावी असून त्या पतीच्या तोडीस तोड उभ्या आहेत.

8/8

WTC फायनलमध्ये बावुमाचा आणखी एक मोठा विक्रम

Temba Bavuma wife net worth

फायनलमध्ये बावुमा अर्धशतकाच्या दिशेने खेळताना त्याने एक खास रेकॉर्ड स्वतःच्या नावावर केला. तो आता टेस्ट क्रिकेटमध्ये सलग 9 वेळा 30+ धावा करणारे खेळाडू. या कामगिरीने त्याने पाकिस्तानी माजी दिग्गज इंजमाम-उल-हकची बरोबरी केली असून स्टीव स्मिथ आणि बाबर आझमला मागे टाकले आहे.

महाप्रलय येणार! निसर्गापुढं सारे हतबल; 'इथं' पूर्णपणे वितळणार बर्फाचे अवाढव्य डोंगर आणि...

