लोकांची स्वप्न पूर्ण करते टेंबा बावुमाची बायको! जाणून घ्या दक्षिण आफ्रिकेच्या कर्णधाराच्या पत्नीचा बिझनेस आणि नेटवर्थ
Temba Bavuma Wife net worth: टेंबा बावुमा आणि फिला लोबीची लव्हस्टोरी खूप खास आहे. 4 वर्षांच्या डेटिंग नंतर त्यांचं लग्न झालं. दक्षिण आफ्रिकेच्या कर्णधाराची बायको फारच युनिक बिझनेस करते. तिची नेटवर्थ किती आहे हे जाणून घेऊयात.
Tejashree Gaikwad | Nov 19, 2025, 12:03 PM IST
Temba Bavuma wife Phila Lobi Net Worth
डब्ल्यूटीसीच्या अंतिम सामन्यात साउथ आफ्रिकेने ऑस्ट्रेलियावर ऐतिहासिक विजय मिळवत प्रथमच विजेतेपद पटकावले आणि या मोठ्या यशाचे नेतृत्व केले टेंबा बावुमाने. फाइनलमध्ये त्यांनी खेळलेली परफॉर्मन्स आणि त्यांच्या शांत स्वभावाच्या कप्तानीची सर्वत्र चर्चा आहे. याच सामना पाहण्यासाठी बावुमाची पत्नी फिला लोबी आपल्या दोन वर्षांच्या चिमुकल्यासह स्टेडियममध्ये उपस्थित होती.
कोण आहे बावुमा यांची पत्नी फिला लोबी?
उद्योजकतेसोबतच त्या समाजकार्यालाही तितकंच महत्त्व देते . 2018 मध्ये त्यांनी फिला लोबी फाउंडेशन’ची स्थापना केली. हे फाउंडेशन गरीब आणि अनाथ मुलांच्या शिक्षण, आरोग्य आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यरत आहे. फिलाने फायनान्स आणि रिअल इस्टेटमध्ये पदवी मिळवली आहे. बावुमाशी चार वर्षांच्या रिलेशननंतर त्याने लग्न करण्याचा निर्णय घेतला.
2018 मध्ये विवाह, 2023 मध्ये पालकत्व
26 ऑगस्ट 2018 रोजी वेस्टर्न केपमधील फ्रँसचोक येथे दोघांनी विवाह केला. या समारंभाला कुटुंबीय आणि दक्षिण आफ्रिका संघातील खेळाडू उपस्थित होते. 2023 मध्ये दोघांना मुलगा झाला आणि त्याचे नाव लिहले असे ठेवण्यात आले. टेंबा बावुमाची नेटवर्थ जवळपास 40 कोटी रुपये आहे. मात्र फिला लोबी यांची कमाईदेखील तितकीच प्रभावी असून त्या पतीच्या तोडीस तोड उभ्या आहेत.
