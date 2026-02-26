English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  • दक्षिण आफ्रिकेच्या विजयामुळे भारताचं टेन्शन दूर, आता NRR चं गणित सुटलं, टीम इंडिया अशी पोहोचणार सेमी फायनलमध्ये

दक्षिण आफ्रिकेच्या विजयामुळे भारताचं टेन्शन दूर, आता NRR चं गणित सुटलं, टीम इंडिया अशी पोहोचणार सेमी फायनलमध्ये

Team India Semi Final Senario : दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यात झालेल्या सुपर 8 फेरीतील सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेचा 9 विकेट्सने विजय झाल्याने आता भारतासमोरच टेन्शन दूर झालंय. दक्षिण आफ्रिकेने वेस्ट इंडिजने विरुद्ध विजयासह सेमी फायनलमध्ये स्थान मिळवलं आहे. त्यामुळे मागील काही दिवसांपासून टीम इंडियाच्या डोक्यावर असलेलं नेट रन रेटचं टेन्शन दूर झालं असून भारतीय चाहत्यांनी सुटकेचा श्वास घेतलाय.   

Pooja Pawar | Feb 26, 2026, 08:56 PM IST
1/8

दक्षिण आफ्रिकेने भारताला सुपर 8 च्या पहिल्या सामन्यात तब्बल 76 धावांनी पराभूत केलं होतं. त्यामुळे भारताचा नेट रन रेट हा -3.800 पर्यंत खाली आला. त्यामुळे हा नेट रन रेट वाढवायचा कसा याचं टेन्शन भारताच्या डोक्यावर होतं.   

2/8

एवढंच नाही तर वेस्ट इंडिजने झिम्बाब्वेला सोमवारी झालेल्या सुपर 8 सामन्यात 107 धावांनी पराभूत केलं. त्यामुळे वेस्ट इंडिजचा नेट रन रेट हा +5.350 पर्यंत पोहोचला होता. मात्र दक्षिण आफ्रिकेने गुरुवारी झालेल्या सामन्यात वेस्ट इंडिजवर विजय मिळवल्यामुळे हा नेट रन रेटचा खड्डा पूर्णपणे भरला गेलाय. त्यामुळे भारताला आता सेमी फायनलमध्ये पोहोचण्यासाठी फक्त 2 कामं करावी लागतील. 

3/8

दक्षिण आफ्रिकेने वेस्ट इंडिजला पराभूत केल्यामुळे आता नेट रन रेट समीकरणातून पूर्णपणे बाहेर पडलं आहे. भारताला सेमी फायनलमध्ये पोहोचण्यासाठी आता फक्त दोन कामं करावी लागतील.   

4/8

भारताला करावं लागणार पहिलं काम म्हणजे आता त्यांना नेट रन रेटच्या टेन्शन शिवाय झिम्बाब्वेला पराभूत करावं लागेल.   

5/8

झिम्बाब्वे विरुद्ध भारताला यश मिळाल्यावर त्यांना सेमी फायनलमध्ये पोहोचण्यासाठी वेस्ट इंडिजला पराभूत करावं लागेल. याचा अर्थ असा की टीम इंडियाला येथून फक्त दोन सामने जिंकावे लागतील आणि त्यांचे सेमीफायनलचे तिकीट निश्चित होईल.  

6/8

सुपर 8 फेरीत दक्षिण आफ्रिकेने भारत आणि वेस्ट इंडिज विरोधातील दोन्ही सामने जिंकल्यामुळे त्यांच्याकडे 4 गुण असून, नेट रन रेट +2.890 इतका आहे.  

7/8

वेस्ट इंडिज यासह गुणतालिकेत पहिल्या क्रमांकावर होती. मात्र आता दक्षिण आफ्रिकेने 9 विकेट्सने दणदणती पराभव केल्याने वेस्ट इंडिज पॉईंट्स टेबलमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर घसरली असून नेट रन रेटवर परिणाम होऊन +1.791 वर घसरला आहे.  

8/8

भारतीय संघ पॉईंट्स टेबलमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर असून नेट रन रेट हा -3.800 आहे, तर झिम्बाब्वेचा नेट रन रेट -5.350 एवढा आहे. भारताने झिम्बाब्वेविरुद्ध सामना जिंकला तर  पॉईंट्स टेबलमध्ये सुधारणा होईल आणि ते दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचतील.

