दक्षिण आफ्रिकेच्या विजयामुळे भारताचं टेन्शन दूर, आता NRR चं गणित सुटलं, टीम इंडिया अशी पोहोचणार सेमी फायनलमध्ये
Team India Semi Final Senario : दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यात झालेल्या सुपर 8 फेरीतील सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेचा 9 विकेट्सने विजय झाल्याने आता भारतासमोरच टेन्शन दूर झालंय. दक्षिण आफ्रिकेने वेस्ट इंडिजने विरुद्ध विजयासह सेमी फायनलमध्ये स्थान मिळवलं आहे. त्यामुळे मागील काही दिवसांपासून टीम इंडियाच्या डोक्यावर असलेलं नेट रन रेटचं टेन्शन दूर झालं असून भारतीय चाहत्यांनी सुटकेचा श्वास घेतलाय.
Pooja Pawar | Feb 26, 2026, 08:56 PM IST
एवढंच नाही तर वेस्ट इंडिजने झिम्बाब्वेला सोमवारी झालेल्या सुपर 8 सामन्यात 107 धावांनी पराभूत केलं. त्यामुळे वेस्ट इंडिजचा नेट रन रेट हा +5.350 पर्यंत पोहोचला होता. मात्र दक्षिण आफ्रिकेने गुरुवारी झालेल्या सामन्यात वेस्ट इंडिजवर विजय मिळवल्यामुळे हा नेट रन रेटचा खड्डा पूर्णपणे भरला गेलाय. त्यामुळे भारताला आता सेमी फायनलमध्ये पोहोचण्यासाठी फक्त 2 कामं करावी लागतील.
