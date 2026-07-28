'माझ्या बेंबीवर...', अभिनेत्रीने स्पष्टच सांगून टाकलं; मुलाखतीची तुफान चर्चा, 'आता त्यांना हिरोईनच्या बेंबीचे...'

हिंदीमध्येही प्रचंड लोकप्रिय झालेल्या अभिनेत्रीने महिलांकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन कशाप्रकारे बदलला आहे यासंदर्भात एका मुलाखतीत भाष्य केलंय. ती नक्की काय म्हणालीये पाहूयात...
"मी नेहमीच याबाबतीत एक लक्ष्मणरेषा आखली होती आणि अशा भूमिका कधीच केल्या नाहीत. माझ्या बेंबीवर फळे फेकली जाणे मला मान्य नाही, बॉस!" असे काजल शुभंकर मिश्राच्या पॉडकास्टवर उत्तर देताना म्हणाली.
कामाबद्दल बोलायचे झाल्यास, काजल अग्रवाल लवकरच 'द इंडिया स्टोरी' (The India Story) या चित्रपटात दिसणार आहे.
विशेष म्हणजे काजल सध्या तुफान चर्चेत असलेल्या नितेश तिवारी यांच्या 'रामायण' (भाग 1 आणि 2) या चित्रपटांचाही भाग असून, त्यात ती मंदोदरीची भूमिका साकारणार असल्याचे समजते.