  • अश्मयुगाच्याही मागे जाणार काळ; हाहाकाराची उटलमोजणी सुरू, पृथ्वीवरील ऑक्सिजन संपणार, सूर्यामुळं...

अश्मयुगाच्याही मागे जाणार काळ; हाहाकाराची उटलमोजणी सुरू, पृथ्वीवरील ऑक्सिजन संपणार, सूर्यामुळं...

Oxygen Will End On Earth: सूर्यच ठरणार पृथ्वीच्या विनाशाचं कारण... प्राणवायूही नाहीसा होणार. हा धोक्याचा इशारा की विनाशाची पूर्वकल्पना?

Sayali Patil | Jan 03, 2026, 01:11 PM IST
प्राणवायू

Oxygen Will End On Earth: प्राणवायू अर्थात ऑक्सिजन, कार्बनडायॉक्साईडला शरीरावर होणारा परिणाम, या वायूंची नैसर्गिक आणि मानवनिर्मितरित्या होणारी निर्मिती अशा अनेक गोष्टींवर शालेय अभ्यासात बरीच माहिती मिळाली आहे. मात्र, ऑक्सिजनलासुद्धा अंतिम तारीख असून पृथ्वीवर एक वेळ अशी येणार आहे जेव्हा हा प्राणवायुसुद्धा नाहीसा होईल. का आणि कसा? ही माहिती घाबरवणारी.

ऑक्सिजन

एका नव्या संशोधनानुसार पृथ्वीवर असणारा ऑक्सिजन साधारण 1 अब्ज वर्षांसाठीच टिकणार असून, हा काळ काहीसा मागेपुढे होऊ शकतो. मात्र, ऑक्सिजनच्या प्रमाणात घट होण्यास सुरुवात होचात असंख्य बदल दिसू लागलील.

पृथ्वीवरील हवा

संशोधकांच्या निरीक्षणानुसार ज्यावेळी पृथ्वीवरील ऑक्सिजनची पातळी खालावत जाईल किंवा हा ऑक्सिजन संपण्याच्या दिशेनं जाईल तेव्हा पृथ्वीवरील हवा काहीशी अश्मयुगासारखी किंवा त्याहूनही आधीच्या काळाप्रमाणं होईल. जेव्हा ऑक्सिजनचं अस्तित्वं जवळपास नव्हतं. त्या काळाला शास्त्रीय भाषेत ‘ग्रेट ऑक्सिडेशन इवेंट’पूर्वीचा काळ म्हटलं जातं.

हा तोच काळ

हा तोच काळ जेव्हा पृथ्वीवर असे सूक्ष्मजीव होते, ज्यांना ऑक्सिजनची आवश्यकता नव्हती. या संकटाला माणूस किंवा प्रदूषण अशी कारणं नसून यामागं कारण असणार आहे सूर्य. काळानुरुप सूर्यात बदल होऊन तो अधिक तीव्र आणि चमकदार होईल. त्याची उष्णता तीव्र होत जाईल आणि त्यामुळं पृथ्वीवर दगडांमध्ये होणारं घर्षण वाढेल. परिणामी हवेतील महत्त्वाचे वायू नाहीसे होत जातील.

फोटोसिंथेसिस

प्रामुख्यानं कार्बनडायॉक्साईडचं प्रमाणही कमी झाल्यानं वृक्षांमध्ये फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया कमी होईल. झाडांमधून ऑक्सिजनची निर्मिती कमी होईल तेव्हा बदलांना वेग येईल. एक वेळ अशी येईल जिथं पृथ्वीवरील ऑक्सिजनची पातळी इतकी खालावेल की जीवसृष्टीचं अस्तित्वं नाहीसं होण्यास सुरुवात होईल.

मिथेन वायू

हा तो काळ असेल जेव्हा पृथ्वीवर मिथेन वायूचं प्रमाण वाढेल. कार्बन डायॉक्साईड पूर्णत: नाहीसं होईल, ओझोनचा थर नाहीसा झालेला असेल. काजुमी ओझाकी नावाच्या संशोधकांच्या निरीक्षणानुसार त्या दिवसांमध्ये पृथ्वीवर फक्त त्या जीवांचं अस्तित्वं असेल जे ऑक्सिजनशिवाय जगतात.

प्रलयंकारी

हे बदल येत्या काळात लगेचच होणार नसून त्यासाठी अब्जावधींचा कालावधी लागणार आहे तरीही प्रलयंकारी दिवसांची उलटमोजणी सुरू झाली आहे याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. संशोधकांच्या म्हणण्यानुसार ऑक्सिजनचं आयुर्मान हे कोणत्याही ग्रहाच्या 20 ते 30 टक्क्यांइतकं असतं.

महत्त्वाचा काळ

सध्या जीवसृष्टी ज्या काळात वावरत आहे तो पृथ्वीवरील अतीव महत्त्वाचा काळ असून, हा काळही बदलाच्या प्रक्रियेतून जात आहे. संशोधताच्या मते पृथ्वी ही मानवी अस्तित्वासाठी कायमस्वरुपी योग्य ग्रह नसून या ग्रहावरील बदलच जीवसृष्टीच्या विनाशाचं कारण ठरतील.

