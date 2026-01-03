अश्मयुगाच्याही मागे जाणार काळ; हाहाकाराची उटलमोजणी सुरू, पृथ्वीवरील ऑक्सिजन संपणार, सूर्यामुळं...
Oxygen Will End On Earth: सूर्यच ठरणार पृथ्वीच्या विनाशाचं कारण... प्राणवायूही नाहीसा होणार. हा धोक्याचा इशारा की विनाशाची पूर्वकल्पना?
Sayali Patil | Jan 03, 2026, 01:11 PM IST
प्राणवायू
Oxygen Will End On Earth: प्राणवायू अर्थात ऑक्सिजन, कार्बनडायॉक्साईडला शरीरावर होणारा परिणाम, या वायूंची नैसर्गिक आणि मानवनिर्मितरित्या होणारी निर्मिती अशा अनेक गोष्टींवर शालेय अभ्यासात बरीच माहिती मिळाली आहे. मात्र, ऑक्सिजनलासुद्धा अंतिम तारीख असून पृथ्वीवर एक वेळ अशी येणार आहे जेव्हा हा प्राणवायुसुद्धा नाहीसा होईल. का आणि कसा? ही माहिती घाबरवणारी.
ऑक्सिजन
पृथ्वीवरील हवा
संशोधकांच्या निरीक्षणानुसार ज्यावेळी पृथ्वीवरील ऑक्सिजनची पातळी खालावत जाईल किंवा हा ऑक्सिजन संपण्याच्या दिशेनं जाईल तेव्हा पृथ्वीवरील हवा काहीशी अश्मयुगासारखी किंवा त्याहूनही आधीच्या काळाप्रमाणं होईल. जेव्हा ऑक्सिजनचं अस्तित्वं जवळपास नव्हतं. त्या काळाला शास्त्रीय भाषेत ‘ग्रेट ऑक्सिडेशन इवेंट’पूर्वीचा काळ म्हटलं जातं.
हा तोच काळ
हा तोच काळ जेव्हा पृथ्वीवर असे सूक्ष्मजीव होते, ज्यांना ऑक्सिजनची आवश्यकता नव्हती. या संकटाला माणूस किंवा प्रदूषण अशी कारणं नसून यामागं कारण असणार आहे सूर्य. काळानुरुप सूर्यात बदल होऊन तो अधिक तीव्र आणि चमकदार होईल. त्याची उष्णता तीव्र होत जाईल आणि त्यामुळं पृथ्वीवर दगडांमध्ये होणारं घर्षण वाढेल. परिणामी हवेतील महत्त्वाचे वायू नाहीसे होत जातील.
फोटोसिंथेसिस
मिथेन वायू
