Marathi News
बापरे! मंगळावर कोण वावरतंय? 'ती' आकृती संशोधकांनाच बुचकळ्यात पाडणारी...

Mars UFO Spotting: जगभरातील संशोधकांसाठी मंगळ ग्रह हा जणू एक एक रहस्यमयी पेटी असून या मंगळाशी संबंधित नवनवीन गोष्टी दर दिवशी समोर येत असतात. त्यातच एका नव्या रहस्याची भर...

Sayali Patil | Nov 11, 2025, 10:16 AM IST
बहुविध मोहिमा

Mars UFO Spotting: अंतराळ, त्याच्याशी संबंधित बहुविध मोहिमा आणि या अंतराळात, अवकाशात असणारी ग्रहमाला आजवर कैक रहस्यांना वाव देऊन गेली आहे. अशाच एका निरीक्षणातून चक्क मंगळ ग्रहावर, जिथं कोणाचंही अस्तित्वं अद्याप सिद्ध झाललें नाही तिथंच एक अशी गोष्ट दिसली आहे, ज्यामुळं संशोधकांच्याही भुवया उंचावल्या ाहेत.   

अंतराळ

अंतराळ अभ्यासकांच्या माहितीनुसार काही दिवसांपूर्वी NASA क्यूरिऑसिटी रोवरला या ग्रहावरील एक छायाचित्र टीपताना त्यात एक उडता आकार दिसला जो जवळपास एखाद्या चमच्यासारखा होता. इंटरनेटवर या फोटोनं कैक प्रश्न उपस्थित केले. 

प्राचीन संस्कृती?

मंगळावरील प्राचीन संस्कृती किंवा ही एखाद्या एलियनची संकते देण्याची पद्धत तर नाही, असेही प्रश्न यानंतर उपस्थित झाले. दरम्यान, अंतराळ संशोधन संस्थेनंच या प्रश्नाची उकल करत ती आकृती नेमकी कशाची होती हे स्पष्ट केलं.   

संरचना

मंगळावर टीपण्यात आलेली ती रहस्यमयी वस्तू प्रत्यक्षात मंगळ ग्रहावरील वादळी वाऱ्यांच्या वेळी त्यांच्यामुळं तयार झालेली एक अनोखी लहान पर्वताकाराची संरचना असल्याचं म्हटलं जात आहे. 

क्यूरिऑसिटी रोवर

क्यूरिऑसिटी रोवरनं मंगळावर मुक्कामाच्या 1089 व्या दिवशी म्हणजेच 30 ऑगस्टला हा आकार टीपला होता. साधारण लांबट आकाराच्या चमच्यासारखाच हा आकार प्रत्यक्षात एका डोंगराची सावली होती. ज्यामुळं अनेक चर्चांना वाव मिळाला होता. 

नासाच्या सखोल निरीक्षण

नासाच्या सखोल निरीक्षणानुसार बहुतांशी हे एक 'वेंटिफॅक्ट' (Ventifact) म्हणजेच वाऱ्यामुळं तयार झालेलं पर्वत असून, या घटनेला अंतराळ संशोधन संस्थेकडून 'परेइडोलिया' (Pareidolia) म्हणजेच एक मनोवैज्ञानिक घटना आहे. ही एक अशी घटना आहे जिथं मानवी मेंदू त्या आकारांवर केंद्रीत करतो ज्या प्रत्यक्षात अस्तित्वात नसतात. याला सोप्या भाषेत ऑप्टिकल इल्यूजन असंही म्हणतात. 

मुक्कामाचं तिसरं वर्ष

नासानं क्यूरिऑसिटी रोवर 2022 मध्ये मंगळावर पाठवला होता. हे मंगळावरील मुक्कामाचं तिसरं वर्ष असून, सध्याच्या घडीला हे रोवर एका मोठ्या Gale Crater मध्ये Stimson unit नावाच्या एका पर्वतीय संरचनेचं अध्ययन करत असल्याचं स्पष्ट होत आहे. 

Bridger Basin

येत्या काळात नासाचं हेच रोव्हर एका नव्या स्थानी असेल. प्राथमिक माहितीनुसार त्यास Bridger Basin असं म्हटलं जात आहे. त्या दिशेनं रोवर लवकरच आपला प्रवास सुरू करणार असून, शेवटी तो Bagnold Dunes नावाच्या जागी जाईल.   

