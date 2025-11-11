बापरे! मंगळावर कोण वावरतंय? 'ती' आकृती संशोधकांनाच बुचकळ्यात पाडणारी...
Mars UFO Spotting: जगभरातील संशोधकांसाठी मंगळ ग्रह हा जणू एक एक रहस्यमयी पेटी असून या मंगळाशी संबंधित नवनवीन गोष्टी दर दिवशी समोर येत असतात. त्यातच एका नव्या रहस्याची भर...
Sayali Patil | Nov 11, 2025, 10:16 AM IST
बहुविध मोहिमा
Mars UFO Spotting: अंतराळ, त्याच्याशी संबंधित बहुविध मोहिमा आणि या अंतराळात, अवकाशात असणारी ग्रहमाला आजवर कैक रहस्यांना वाव देऊन गेली आहे. अशाच एका निरीक्षणातून चक्क मंगळ ग्रहावर, जिथं कोणाचंही अस्तित्वं अद्याप सिद्ध झाललें नाही तिथंच एक अशी गोष्ट दिसली आहे, ज्यामुळं संशोधकांच्याही भुवया उंचावल्या ाहेत.
अंतराळ
प्राचीन संस्कृती?
संरचना
क्यूरिऑसिटी रोवर
नासाच्या सखोल निरीक्षण
नासाच्या सखोल निरीक्षणानुसार बहुतांशी हे एक 'वेंटिफॅक्ट' (Ventifact) म्हणजेच वाऱ्यामुळं तयार झालेलं पर्वत असून, या घटनेला अंतराळ संशोधन संस्थेकडून 'परेइडोलिया' (Pareidolia) म्हणजेच एक मनोवैज्ञानिक घटना आहे. ही एक अशी घटना आहे जिथं मानवी मेंदू त्या आकारांवर केंद्रीत करतो ज्या प्रत्यक्षात अस्तित्वात नसतात. याला सोप्या भाषेत ऑप्टिकल इल्यूजन असंही म्हणतात.
