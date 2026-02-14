English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • 25,00,00,00,000 किमी दुरून कोणीतरी पृथ्वीवर पाठवतंय मेसेज; तिथं आहे तरी काय? हे प्रत्यक्षात घडतंय यावरच विश्वास बसेना!

25,00,00,00,000 किमी दुरून कोणीतरी पृथ्वीवर पाठवतंय मेसेज; तिथं आहे तरी काय? हे प्रत्यक्षात घडतंय यावरच विश्वास बसेना!

Space News : अवकाशातील प्रत्येक लहानमोठ्या हालचालीवर जगभरातील अंतराळ संशोधन संस्था लक्ष ठेवून  असतानाच एक अनपेक्षित प्रकार घडल्यानं शास्त्रज्ञांचाही यावर विश्वास बसत नाहीये. असं नेमकं काय घडलंय? पाहा...   

Sayali Patil | Feb 14, 2026, 11:25 AM IST
Space News : नासा.. अमेरिकी अंतराळ संशोधन संस्था. जगभरातील अनेक खगोलप्रेमींसाठी या संस्थेच्या मोहिमा म्हणजे एक पर्वणी. अशा या अंतराळ संस्थेनं नुकतीच एक माहिती जारी करत साऱ्या जगाचं लक्ष वेधलं. 

ही माहिती आहे एका अशा संदेशाची जो तब्बल 25 अब्ज किमी अंतरावरून पृथ्वीवर आला आहे. कल्पनाही करता येणार नाही इतक्या दुरवरून पृथ्वीवर नेमकं कोण संदेश पाठवतंय, याचीच उत्सुकता यामुळं आता शिगेला पोहोचली आहे.   

या माहितीसाठी थेट 1977 मध्ये डोकावावं लागेल, जेव्हा वॉयजर 1 अवकाशात पाठवण्यात आलं होतं. 4 वर्षांसाठीच ते कार्यरत असेल अशा आखणीनं संशोधकांनी ते अवकाशमोहिमेवर पाठवलं. मात्र आजही, जवळपास 50 वर्षांनंतरसुद्धा 825 किलो वजनाचं हे वॉयजर अवकाशात सक्रिय असून एका अंधकारमय आणि प्रचंड थंड जगतातून पृथ्वीवर मेसेज अर्थात संदेश पाठवत आहे.   

जिथं सूर्याचा प्रकाशहृी पोहोचत नाही, तिथं हे यंत्र मात्र अद्यापही काम करत असलं तरीही ते इतकी वर्षे सुरू कसं राहिलं हाच प्रश्न भांडावून सोडत आहे. 13 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत वॉयजर 1 पृथ्वीपासून सर्वात जवळून अर्थात 25.43 अब्ज किमी अंतरावरून गेलं.   

हे अंतर इतकं जास्त आहे की, तिथून एक रेडिओ सिग्नलसुद्धा पृथ्वीपर्यंत येण्यास 23 तास 33 मिनिटांचा कालावधी लागतोत. उजाहरणार्थ, जर पृथ्वीवरून कोणी वॉयजरला मेसेज पाठवला तर, तो तिथं पोहोचण्याच दोन दिवस लागतील.   

सूर्यापासून प्रचंड दूर असल्यानं हे वॉयजर सौरउर्जेवर कार्यरत नाही. ते आण्विक उर्जेवर कार्यरत असून त्यात असणाऱ्या बॅटरीतील प्लूटोनियमनं या वॉयजरला उर्जा मिळते. हे लाँच करण्यात आलं तेव्हा त्यामध्ये 470 वॅट वीज होती.   

वर्षागणिक याची उर्जा 4 वॅटनं कमी होत गेली आणि सध्या ही उर्जा 200 वॅटवर पोहोचली आहे. आताच्या क्षणाला वॉयजर 1 सुरू ठेवण्यासाठी नासाकडून या प्रणालीचे ते भाग बंद केले जात आहेत ज्यांची सध्या आवश्यकता नाही.   

वॉयजर 1 या उपग्रहानं पृथ्वीवर जे मेसेज आले आहेत ते अतिशय कमकुवत असून, ते पृथ्वीवर पोहोचेपर्यंतच त्यांची ताकद एक वॅटहूनही कमी होते. ये संदेश ऐकण्यासाठी नासाकडून डीप स्पेस नेटवर्कचा वापर केला जातो. ही अशी यंत्रणा आहे, ज्या माध्यमातून जगभरातून 70 मीटक उंच अँटिनांच्या माध्यमातून अवकाशातील सर्वात कमी आवाजसुद्धा ऐकला जाऊ शकतो.   

