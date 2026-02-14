25,00,00,00,000 किमी दुरून कोणीतरी पृथ्वीवर पाठवतंय मेसेज; तिथं आहे तरी काय? हे प्रत्यक्षात घडतंय यावरच विश्वास बसेना!
Space News : अवकाशातील प्रत्येक लहानमोठ्या हालचालीवर जगभरातील अंतराळ संशोधन संस्था लक्ष ठेवून असतानाच एक अनपेक्षित प्रकार घडल्यानं शास्त्रज्ञांचाही यावर विश्वास बसत नाहीये. असं नेमकं काय घडलंय? पाहा...
Sayali Patil | Feb 14, 2026, 11:25 AM IST
या माहितीसाठी थेट 1977 मध्ये डोकावावं लागेल, जेव्हा वॉयजर 1 अवकाशात पाठवण्यात आलं होतं. 4 वर्षांसाठीच ते कार्यरत असेल अशा आखणीनं संशोधकांनी ते अवकाशमोहिमेवर पाठवलं. मात्र आजही, जवळपास 50 वर्षांनंतरसुद्धा 825 किलो वजनाचं हे वॉयजर अवकाशात सक्रिय असून एका अंधकारमय आणि प्रचंड थंड जगतातून पृथ्वीवर मेसेज अर्थात संदेश पाठवत आहे.
