/सूर्यावर प्रचंड ताकदीचा स्फोट; पृथ्वीच्या दिशेनं येतंय सौरवादळ, भारतात आभाळ लालबुंद होणार?

आभाळात पावसाच्या ढगांचा काळोख नव्हे, तर वेगळाच रंग दिसला तर खरच समजायचं सौरवादळ आलं?
पृथ्वीपासून साधारण 15 कोटी किमी दूर असणाऱ्या सूर्यावर इतक्या वेगानं हालचाली सुरू आहेत, की या सर्व हाचलाचींला थेट परिणाम पृथ्वीवरही दिसण्यास सुरुवात झाली आहे. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)
निरीक्षकांच्या माहितीनुसार सूर्यावर नुकताच एक मोठा स्फोट झाला असून, पृथ्वीलाही त्यामुळं धोका पोहोचू शकतो. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)
25 जून रोजी रात्री उशिरा किंवा 26 जून रोजी हे सौरवादळ थेट पृथ्वीवर धडकणार असून, त्यामुळं एकाएकी देशातील आभाळाचा रंग बदलू शकतो. भारतातही हे रंग दिसतील का? या वादळाचे परिणाम दिसतील का? असेही प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)
24 जून रोजी सूर्याच्या पृष्ठावर असणारा सनस्पॉटचा एक मोठा समूह पृथ्वीच्या समोरच आला. ज्यामुळं सूर्याच्या या छिद्रातील अवशोषिक कण अतिशय वेगानं पृथ्वीच्या दिशेनं पुढे जात आहेत. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)
ही स्थिती पाहता हवामान तज्ज्ञही सतर्क आहेत. कारण पुढील 24 तासांमध्ये पृथ्वीवर कमी तीव्रतेवर भू चुंबकीय वादळ येण्याची शक्यता आहे. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)
सूर्य अतिशय तप्त अशा प्लाझ्माचा एक गोळा असून, त्याचे विविध थर अतिप्रचंड वेगानं फिरत असतात. ज्यामुळं त्याचं चुंबकीय क्षेत्र गुरफटून जातं. हे क्षेत्र जेव्हा सूर्याच्या पृष्ठावर येतं तेव्हा तिथं सनस्पॉट बनतात आि सौरवादळाचा धोका वाढतो. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)
दिलासादायक बाब म्हणजे हे मोठं सौरवादळ नसून, त्याची तीव्रतासुद्धा फार कमी आहे. ही अवकाशातील एक सामन्य प्रक्रिया असून, त्यामुळं मोबाईल नेटवर्क आणि उपग्रह मात्र प्रभावित होऊ शकतात. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)
सौरवादळामुळं भारतातील आभाळाचे रंग अचानक बदलून ऑरोरासारखा उजेडही पाहायला मिळू शकतो. लडाख आणि तत्सम उंचावरील भागांमध्ये हा बदल अधिक स्पष्टपणे जाणवू शकतो. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)