Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /फोटो
  • /सूर्यावर प्रचंड ताकदीचा स्फोट; पृथ्वीच्या दिशेनं येतंय सौरवादळ, भारतात आभाळ लालबुंद होणार?

सूर्यावर प्रचंड ताकदीचा स्फोट; पृथ्वीच्या दिशेनं येतंय सौरवादळ, भारतात आभाळ लालबुंद होणार?

Written BySayali Patil
Published: Jun 25, 2026, 04:44 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 04:44 PM IST

आभाळात पावसाच्या ढगांचा काळोख नव्हे, तर वेगळाच रंग दिसला तर खरच समजायचं सौरवादळ आलं? 

 

space news solar storm earth colorful aurora lights india 1/8

हालचाली

पृथ्वीपासून साधारण 15 कोटी किमी दूर असणाऱ्या सूर्यावर इतक्या वेगानं हालचाली सुरू आहेत, की या सर्व हाचलाचींला थेट परिणाम पृथ्वीवरही दिसण्यास सुरुवात झाली आहे. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

 

space news solar storm earth colorful aurora lights india 2/8

एक मोठा स्फोट

निरीक्षकांच्या माहितीनुसार सूर्यावर नुकताच एक मोठा स्फोट झाला असून, पृथ्वीलाही त्यामुळं धोका पोहोचू शकतो. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

 

space news solar storm earth colorful aurora lights india 3/8

सौरवादळ

25 जून रोजी रात्री उशिरा किंवा 26 जून रोजी हे सौरवादळ थेट पृथ्वीवर धडकणार असून, त्यामुळं एकाएकी देशातील आभाळाचा रंग बदलू शकतो. भारतातही हे रंग दिसतील का? या वादळाचे परिणाम दिसतील का? असेही प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

 

space news solar storm earth colorful aurora lights india 4/8

सनस्पॉटचा

24 जून रोजी सूर्याच्या पृष्ठावर असणारा सनस्पॉटचा एक मोठा समूह पृथ्वीच्या समोरच आला. ज्यामुळं सूर्याच्या या छिद्रातील अवशोषिक कण अतिशय वेगानं पृथ्वीच्या दिशेनं पुढे जात आहेत. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

 

space news solar storm earth colorful aurora lights india 5/8

वादळ

ही स्थिती पाहता हवामान तज्ज्ञही सतर्क आहेत. कारण पुढील 24 तासांमध्ये पृथ्वीवर कमी तीव्रतेवर भू चुंबकीय वादळ येण्याची शक्यता आहे. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

 

space news solar storm earth colorful aurora lights india 6/8

प्लाझ्माचा एक गोळा

सूर्य अतिशय तप्त अशा प्लाझ्माचा एक गोळा असून, त्याचे विविध थर अतिप्रचंड वेगानं फिरत असतात. ज्यामुळं त्याचं चुंबकीय क्षेत्र गुरफटून जातं. हे क्षेत्र जेव्हा सूर्याच्या पृष्ठावर येतं तेव्हा तिथं सनस्पॉट बनतात आि सौरवादळाचा धोका वाढतो. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

 

space news solar storm earth colorful aurora lights india 7/8

तीव्रतासुद्धा फार कमी

दिलासादायक बाब म्हणजे हे मोठं सौरवादळ नसून, त्याची तीव्रतासुद्धा फार कमी आहे. ही अवकाशातील एक सामन्य प्रक्रिया असून, त्यामुळं मोबाईल नेटवर्क आणि उपग्रह मात्र प्रभावित होऊ शकतात. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

 

space news solar storm earth colorful aurora lights india 8/8

ऑरोरासारखा उजेड

सौरवादळामुळं भारतातील आभाळाचे रंग अचानक बदलून ऑरोरासारखा उजेडही पाहायला मिळू शकतो. लडाख आणि तत्सम उंचावरील भागांमध्ये हा बदल अधिक स्पष्टपणे जाणवू शकतो. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

 

TAGS:
SOLAR STORM
Solar storm 25 June
geomagnetic storm
Aurora in India
Sunspot animation
Solar flare today
What is aurora lights
सौरवादळ
ऑरोरा

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
FACT CHECK : कोण आहे वैभव सूर्यवंशीची गर्लफ्रेंड? गाडीतून उतरताना कॅमेरा पाहून तोंड लपवलं, Video Viral
Vaibhav Sooryavanshi7 min ago
2
Vaibhav Sooryavanshi17 min ago
3
Mayank Lohar30 min ago
4
RBI36 min ago
5
pune55 min ago