English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Gandhi Jayanti 2025 : गांधी जयंतीला 5 मिनिटात पाठ होईल भाषण, वापरा 'हे' 10 मुद्दे, मिळवा कौतुकाची थाप

Gandhi Jayanti 2025 : येत्या गुरुवारी 2 ऑक्टोबरला महात्मा गांधी यांची 156 वी जयंती साजरी करण्यात येणार आहे. या निमित्ताने शाळेत वकृत्व स्पर्धा घेतली जाते. ज्यात विद्यार्थी महात्मा गांधींवर भाषण करतात. तुमची अजून तयारी झाली नसेल तर 10 मुद्द्यांच्या आधारे 5 मिनिटात भाषण पाठ होईल आणि तुमच्या पाठीवर कौतुकाची थाप पडेल हे नक्की. 

Neha Choudhary | Sep 30, 2025, 02:24 PM IST
twitter
1/10

भारतात दरवर्षी 2 ऑक्टोबरला राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची जंयती साजरी करण्यात येते. त्यामुळे हा दिवश भारतात अतिशय मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात येतो. त्यामुळे तुमच्या भाषणात बापू यांच्या जन्म, संपूर्ण नाव, कुटुंबाची माहिती, शिक्षण, चळवळ, संघर्ष आणि विचार हे मुद्दे असले पाहिजे. 

twitter
2/10

त्यानंतर गांधींजी हे अहिंसा आणि शांती प्रिय होते, तसंच प्रेम आणि सत्याची तत्त्वे त्यांनी सांगितली. त्यामुळे भाषणात यावर उल्लेख नक्की असावा. तसंच त्यांनी सामाजिक सुधारणा, स्वराज्याचे विचार, अस्पृश्यतेविरुद्धचा संघर्ष, स्त्रियांच्या हक्कांसाठीचा त्यांनी लढा दिला, त्याबद्दल भाषणांत सांगणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. 

twitter
3/10

त्यानंतर भाषणात पुढे तुम्ही महात्मा गांधी यांनी केलेल्या  असहकार आंदोलन, सत्याग्रह, दांडी मार्च, भारत छोडो आंदोलन, मीठ सत्याग्रह याबद्दल उल्लेख करायला हवा. 

twitter
4/10

देशाला इंग्रजांच्या राज्यातून मुक्त करण्यात बापूंनी महत्त्वाची भूमिका निभावली, त्यामुळे हा मुद्दा असणे गरजेचे आहे तसंच गांधीजींना फक्त भारतातच नाही तर विदेशातही प्रचंड चाहते आहेत, त्यांच्या विचार घेऊन चालणाऱ्या लोकांचा उल्लेख करा. 

twitter
5/10

गांधीजींची अहिंसेची शक्ती, गांधीजींची शिकवण, गांधीजींचा संदेश, गांधीजींचा संघर्ष, गांधीजींचा संदेश हे भाषणातून सांगा.

twitter
6/10

गांधीजींनी जगभरात खादीचे महत्त्व समजून सांगितले. त्यांनी स्वत: खादीचे धोतर घालून भारतीय संस्कृतीचा प्रचार केला त्याबद्दल सांगा. 

twitter
7/10

बापूंनी भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी सर्वस्वाचा कसा त्याग केला? याबद्दल भाषणात नक्की सांगा.  

twitter
8/10

 त्यांच्यावरील पुस्तक, आश्रम, वस्तसंग्रहालयाबद्दलही भाषणात उल्लेख केल्यास तुमची भाषण माहितीपूर्ण होईल. 

twitter
9/10

महात्मा गांधींनी अहिंसेवर ठाम विश्वास ठेवला आहे. त्यामुळे वाढता गुन्हेगारी पाहता त्यांच्या विचार आजही देशात कसा महत्त्वाचा आहे याबद्दल भाषणात सांगा.   

twitter
10/10

गांधीजींनी कायम एक शिकवण दिली की, चुका स्वीकारायला लाजू नका, पण त्या चुका पुन्हा करु नका, त्यामुळे भाषण संपवताना या गोष्टीचा नक्की उल्लेख करा. 

twitter
पुढील
अल्बम

'होय आम्ही लग्न केलं,' सारंग साठे आणि पॉल अखेर विवाहबंधनात अडकले

पुढील अल्बम

&#039;होय आम्ही लग्न केलं,&#039; सारंग साठे आणि पॉल अखेर विवाहबंधनात अडकले

'होय आम्ही लग्न केलं,' सारंग साठे आणि पॉल अखेर विवाहबंधनात अडकले

'होय आम्ही लग्न केलं,' सारंग साठे आणि पॉल अखेर विवाहबंधनात अडकले 8
वीजही नसणाऱ्या गावात जन्म, 5 वेळा अपयश येऊनही जिद्द कायम; शिवसेनेच्या नेत्या ज्योती वाघमारेंना नडणारा &#039;तो&#039; IAS अधिकारी नेमका कोण?

वीजही नसणाऱ्या गावात जन्म, 5 वेळा अपयश येऊनही जिद्द कायम; शिवसेनेच्या नेत्या ज्योती वाघमारेंना नडणारा 'तो' IAS अधिकारी नेमका कोण?

वीजही नसणाऱ्या गावात जन्म, 5 वेळा अपयश येऊनही जिद्द कायम; शिवसेनेच्या नेत्या ज्योती वाघमारेंना नडणारा 'तो' IAS अधिकारी नेमका कोण? 10
October 2025 Monthly Horoscope: दसरा - दिवाळीचा ऑक्टोबर महिना तुमच्यासाठी कसा? कोणाचं नशीब पालटणार, तर कोणासाठी टेन्शनचा? पाहा मासिक राशीभविष्य

October 2025 Monthly Horoscope: दसरा - दिवाळीचा ऑक्टोबर महिना तुमच्यासाठी कसा? कोणाचं नशीब पालटणार, तर कोणासाठी टेन्शनचा? पाहा मासिक राशीभविष्य

October 2025 Monthly Horoscope: दसरा - दिवाळीचा ऑक्टोबर महिना तुमच्यासाठी कसा? कोणाचं नशीब पालटणार, तर कोणासाठी टेन्शनचा? पाहा मासिक राशीभविष्य 12
चीनचे अजस्त्र, महाभयानक वजनदार धरण पृथ्वीसाठी अणुबॉम्बपेक्षा मोठा धोका! NASA च्या इशाऱ्यामुळे जगात खळबळ

चीनचे अजस्त्र, महाभयानक वजनदार धरण पृथ्वीसाठी अणुबॉम्बपेक्षा मोठा धोका! NASA च्या इशाऱ्यामुळे जगात खळबळ

चीनचे अजस्त्र, महाभयानक वजनदार धरण पृथ्वीसाठी अणुबॉम्बपेक्षा मोठा धोका! NASA च्या इशाऱ्यामुळे जगात खळबळ 8