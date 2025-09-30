Gandhi Jayanti 2025 : गांधी जयंतीला 5 मिनिटात पाठ होईल भाषण, वापरा 'हे' 10 मुद्दे, मिळवा कौतुकाची थाप
Gandhi Jayanti 2025 : येत्या गुरुवारी 2 ऑक्टोबरला महात्मा गांधी यांची 156 वी जयंती साजरी करण्यात येणार आहे. या निमित्ताने शाळेत वकृत्व स्पर्धा घेतली जाते. ज्यात विद्यार्थी महात्मा गांधींवर भाषण करतात. तुमची अजून तयारी झाली नसेल तर 10 मुद्द्यांच्या आधारे 5 मिनिटात भाषण पाठ होईल आणि तुमच्या पाठीवर कौतुकाची थाप पडेल हे नक्की.
Neha Choudhary | Sep 30, 2025, 02:24 PM IST
