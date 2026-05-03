SRH vs KKR : पॅावेलचा कॅच ठरला सामन्याचा टर्निंग पॅाइंट, अशक्य झेल घेऊन बदलला खेळ! पहा Photo
कोलकाता नाईट रायडर्स विरुद्ध सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यामध्ये सामना झाला या सामन्यामध्ये आज केकेआरच्या गोलंदाजीने कमाल केली. आजच्या सामन्यामध्ये केकेआरच्या संघाने सनरायझर्स हैदराबादच्या संघाला पहिले फलंदाजी करत केकेआरच्या गोलंदाजांनी 165 धावांवर रोखले. या सामन्यात पॅावेलचा कॅच निर्णायक ठरला आहे.
Shubhangi Mere | May 03, 2026, 06:49 PM IST
केकेआरच्या गोलंदाजीसमोर एसआरएचचे फलंदाज फेल
सुनील नारायणने घेतले 2 विकेट
रोव्हमन पॉवेलने घेतलेला कठीण कॅच
फोटो सोशल मिडियावर व्हायरल
कॅमेरॉन ग्रीनने घेतला हेनरिक क्लासेनचा विकेट
सामन्यातील एक निर्णायक झेल
