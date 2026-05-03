SRH vs KKR : पॅावेलचा कॅच ठरला सामन्याचा टर्निंग पॅाइंट, अशक्य झेल घेऊन बदलला खेळ! पहा Photo

कोलकाता नाईट रायडर्स विरुद्ध सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यामध्ये सामना झाला या सामन्यामध्ये आज केकेआरच्या गोलंदाजीने कमाल केली. आजच्या सामन्यामध्ये केकेआरच्या संघाने सनरायझर्स हैदराबादच्या संघाला पहिले फलंदाजी करत केकेआरच्या गोलंदाजांनी 165 धावांवर रोखले. या सामन्यात पॅावेलचा कॅच निर्णायक ठरला आहे. 

Shubhangi Mere | May 03, 2026, 06:49 PM IST
केकेआरच्या गोलंदाजीसमोर एसआरएचचे फलंदाज फेल

कोलकाता नाईट रायडर्स विरुद्ध सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यामध्ये झालेल्या सामन्यात केकेआरच्या गोलंदाजीने आज सामन्यामध्ये चांगली कामगिरी केली. आज मजबूत फलंदाजी असलेला एसआरएचच्या संघाला केकेआरच्या गोलंदाजांनी 165 धावांवर रोखले. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

सुनील नारायणने घेतले 2 विकेट

आजच्या सामन्यामध्ये सुनील नारायण याने 2 विकेट, कार्तिक त्यागीने संघासाठी 2 विकेट्स घेतले आणि वरुण चक्रवर्तीच्या फिरकीसमोर आज एसआरएचच्या फलंदाजांची एक चालली नाही. वरुण चक्रवर्तीने संघासाठी तीन विकेट्स घेतले. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

रोव्हमन पॉवेलने घेतलेला कठीण कॅच

आजच्या सामन्यामध्ये रोव्हमन पॉवेलने घेतलेला कठीण कॅच हा संघासाठी निर्णायक ठरला. त्याने एसआरएचचा खेळाडू हेनरिक क्लासेनचा एक अशक्यप्राय झेल घेतला आणि त्या कॅचनंतर केकेआरच्या हातात खेळ आला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सोशल मिडियावर व्हायरल

हा कॅच घेताना पॉवेल धावला आणि नंतर झेप घेऊन एका हाताने चेंडू पकडला, या कॅचचे अनेक व्हिडिओ आणि फोटो सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहेत आणि पॉवेलचे सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात कौतुक केले जात आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

कॅमेरॉन ग्रीनने घेतला हेनरिक क्लासेनचा विकेट

कॅमेरॉन ग्रीनने 11 वी ओव्हर टाकली, यावेळी हेनरिक क्लासेन हा फलंदाजी करत होता आणि पॉवेलने क्लासेनचा झेल घेतला. पॉवेलने उत्कृष्टपणे उजवीकडे धाव घेतली आणि एक अप्रतिम झेप घेतली. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

सामन्यातील एक निर्णायक झेल

हा झेल घेतल असताना क्षणभर असे वाटले की चेंडू पॉवेलच्या हातातून निसटेल, पण वेस्ट इंडिजच्या या क्रिकेटपटूने स्वतःवर चांगले नियंत्रण मिळवले आणि झेल पूर्ण केला. हा सामन्यातील एक निर्णायक झेल ठरला, कारण क्लासेन हा मागील काही सामन्यामध्ये चांगल्या फार्ममध्ये पाहायला मिळाला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

ट्रव्हिस हेडने 28 चेंडूमध्ये 61 धावा केल्या

क्लासेनने केकेआरविरुद्ध 11 धावा केल्या, आजच्या सामन्यामध्ये ट्रव्हिस हेड याने 28 चेंडूमध्ये 61 धावा केल्या त्याच्या जोरावर एसआरएचला 165 धावा करता आल्या. अभिषेक शर्मा हा आज स्वस्तात बाद झाला, त्याने फक्त 15 धावा केल्या. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

अजिंक्य रहाणे आणि रघुवंशी यांची खेळी महत्वाची ठरली

आजच्या सामन्यामध्ये केकेआरच्या फलंदाजीबद्दल सांगायचे झाले तर अजिंक्य रहाणे आणि रघुवंशी यांची खेळी महत्वाची ठरली, या दोघांनी आजच्या सामन्यामध्ये चांगली भागिदारी केली आणि संघाला विजय मिळवून देण्यात मोलाचे योगदान दिले. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

