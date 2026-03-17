मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे 'या' देशात आता आठवड्याला फक्त 4 दिवस ऑफिस अन् शाळा; काय आहे यामागील कारण?
Sri Lanka Fuel Crisis: अमेरिका - इस्त्रालय आणि इराणमधील युद्धामुळे जगावर ऊर्जा संकट आलंय. अनेक देशामध्ये तीव्र इंधन टंचाईची समस्या निर्माण झाली आहे. त्यामुळे भारताच्या शेजारी देशाने उपाय म्हणून आठवड्याला चार दिवस ऑफिस हा नियम लागू केला आहे.
Neha Choudhary | Mar 17, 2026, 08:29 PM IST
श्रीलंका सरकारने चार दिवसांचा कामकाजाचा आठवडा लागू करण्याचा एक ऐतिहासिक आणि निर्णायक निर्णय घेऊन सर्वांच लक्ष वेधलं आहे. कोलंबोमध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेत, अत्यावश्यक सेवांच्या आयुक्त-जनरल यांनी जाहीर केलं की, शासकीय कार्यालये, शाळा आणि विद्यापीठांना प्रत्येक बुधवारी सुट्टी असणार आहे. यामागचा हेतू म्हणजे यामुळे रस्त्यांवरील वाहनांची संख्या कमी होईल. त्यामुळे इंधनाची बचत होईल.
सरकारने रस्त्यावर येणार्या वाहनांसाठीही नियम लागू केलं आहे. आठवड्यात दुचाकी, कार आणि बस यांसारख्या वाहनांच्या प्रकारानुसार त्यांच्यासाठी दिवस ठरवण्यात येणार आहे. या नियमामुळे इंधनाचा काळाबाजाराला आळा बसले. त्याशिवाय पेट्रोल पंपावरील लांब रांगा लागणार नाहीत. तसंच प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या वाट्याचे इंधन मिळावे यासाठी हा उपाय शोधण्यात आला आहे.
