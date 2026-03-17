मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे 'या' देशात आता आठवड्याला फक्त 4 दिवस ऑफिस अन् शाळा; काय आहे यामागील कारण?

Sri Lanka Fuel Crisis: अमेरिका - इस्त्रालय आणि इराणमधील युद्धामुळे जगावर ऊर्जा संकट आलंय. अनेक देशामध्ये तीव्र इंधन टंचाईची समस्या निर्माण झाली आहे. त्यामुळे भारताच्या शेजारी देशाने उपाय म्हणून आठवड्याला चार दिवस ऑफिस हा नियम लागू केला आहे.

Neha Choudhary | Mar 17, 2026, 08:29 PM IST
1/10

मध्यपूर्वमधील संघर्षामुळे भारताच्या शेजारी असलेल्या श्रीलंकेला मोठा फटका बसला आहे. आर्थिक आणि ऊर्जा संकटाचा श्रीलंका सामना करत आहे. युद्धामुळे जगभरातील इंधन पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. याची सर्वाधिक मोठी झळ श्रीलंकेला बसली आहे. त्यामुळे सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

2/10

श्रीलंका सरकारने चार दिवसांचा कामकाजाचा आठवडा लागू करण्याचा एक ऐतिहासिक आणि निर्णायक निर्णय घेऊन सर्वांच लक्ष वेधलं आहे. कोलंबोमध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेत, अत्यावश्यक सेवांच्या आयुक्त-जनरल यांनी जाहीर केलं की, शासकीय कार्यालये, शाळा आणि विद्यापीठांना प्रत्येक बुधवारी सुट्टी असणार आहे. यामागचा हेतू म्हणजे यामुळे रस्त्यांवरील वाहनांची संख्या कमी होईल. त्यामुळे इंधनाची बचत होईल. 

3/10

सरकारचा असा विश्वास आहे की, आठवड्याला फक्त चार  दिवस ऑफिस, शाळा आणि विद्यापीठ मोठ्या प्रमाणात इंधन साठा ठेवता येईल आणि तो अधिक काळ वापरता येईल. महत्त्वाचे म्हणजे सरकारी मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, हा नियम प्रामुख्याने शिक्षण आणि प्रशासकीय क्षेत्रांना लागू करण्यात आला आहे. 

4/10

हा नियम रुग्णालये, बंदरे, पाणीपुरवठा, वीज आणि सीमाशुल्क यांसारख्या विभागांना लागू होणार नाही. सर्वसामान्य जनतेला कोणत्याही मूलभूत अडचणींचा सामना करावा लागू नये यासाठी हा नियम दैनंदिन कामाच्या विभागांना लागू नसणार आहे. 

5/10

तर खासगी कंपन्या आणि संस्थांनाही सरकारने आवाहन केलं की, परिस्थितीचं गांभीर्य समजून त्यांनी ऑफिसचं कामाचे दिवस कमी करावे. एवढंच नाहीतर, त्यांना असं आवाहन केलं की, त्यांनी वर्क फ्राम होम दिल्यास फायदा होईल. 

6/10

कामाचे दिवस कमी करुन इंधन पुरवठा वाचेल असं नाही. म्हणून सरकारने इंधन विक्रीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी डिजिटल रेशनिंग प्रणाली देखील सुरू करण्यात आली आहे. आता प्रत्येक वाहन मालकाला एक डिजिटल क्यूआर कोड देण्यात आलंय. 

7/10

सरकारने रस्त्यावर येणार्‍या वाहनांसाठीही नियम लागू केलं आहे. आठवड्यात दुचाकी, कार आणि बस यांसारख्या वाहनांच्या प्रकारानुसार त्यांच्यासाठी दिवस ठरवण्यात येणार आहे. या नियमामुळे इंधनाचा काळाबाजाराला आळा बसले. त्याशिवाय पेट्रोल पंपावरील लांब रांगा लागणार नाहीत. तसंच प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या वाट्याचे इंधन मिळावे यासाठी हा उपाय शोधण्यात आला आहे. 

8/10

तज्ज्ञ सांगतात की, मध्यपूर्व सुरु असलेल्या युद्धामुळे इंधनाच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत.  याचा सर्वात मोठा फटका श्रीलंका बसला आहे. त्यामुळे इंधनाची बचत करणे हाच एकमेव पर्याय जगासमोर आहे. 

9/10

सरकारने सांगितलं की या नियमामुळे, बुधवारी सुट्टीमुळे शाळा आणि कार्यालयाकडे जाणाऱ्या वाहनांसाठी वापरले जाणारे लाखो लिटर इंधन वाचवण्यात त्यांना यश मिळेल. सरकारने स्पष्ट केलंय की, हा एक तात्पुरता उपाय असून परिस्थिती सुधारेपर्यंत हा नियम लागू असेल असं त्यांनी स्पष्ट केलंय.   

10/10

चार दिवसांच्या कामाच्या आठवड्यामुळे कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. पण शाळा आणि विद्यापीठे बंद असल्याने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होण्याची दाट शक्यता आहे. इंधन-बचतीचे हे मॉडेल श्रीलंकेला या संकटातून बाहेर काढेल की नाही, हा येणारा काळच सांगेल.

उन्हाळी सुट्टीत 'हाऊसफुल्ल' गर्दीतून सुटका; मध्य रेल्वेवर धावणार 2012 विशेष फेऱ्या! तुमच्या गावच्या ट्रेनचं वेळापत्रक पाहा

