SSC HSC Exam: दहावी-बारावी परीक्षांना सुरुवात, विद्यार्थी-पालकांनी काय काळजी घ्यावी?

Pravin Dabholkar | Feb 09, 2026, 10:49 PM IST
SSC HSC Exam: दहावी-बारावी परीक्षांना होतेय सुरुवात, विद्यार्थी-पालकांनी काय काळजी घ्यावी?
SSC HSC Exam: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ (राज्य मंडळ) यांच्यामार्फत बारावीची परीक्षा 10 फेब्रुवारी पासून, तर दहावीची परीक्षा 20 फेब्रुवारी पासून सुरू होणार आहे. दहावी, बारावी बोर्डाच्या परीक्षा या मुलांसोबत पालकांसाठीदेखील महत्वाची असते. यावेळी विद्यार्थी आणि पालकांनी काय काळजी घ्यावी? सविस्तर जाणून घेऊया.
अभ्यासासाठी वेळापत्रक
दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांनी अभ्यासाची योग्य योजना आखावी. रोजच्या वेळेनुसार प्रत्येक विषयासाठी वेळ निश्चित करावा, ज्यात अवघड भागांना प्राधान्य द्यावा आणि सोप्या गोष्टी शेवटी ठेवाव्यात. सराव प्रश्नपत्रिका सोडवून परीक्षेची तयारी मजबूत करावी. मोबाईल किंवा इतर विकर्षणांपासून दूर राहून एकाग्रता वाढवावी. पालकांनी मुलांच्या योजनेचे पालन करण्यास मदत करावी, त्यांना प्रेरणा द्यावी आणि प्रगतीवर नजर ठेवावी. सकारात्मक प्रतिसाद देऊन मुलांना उत्साहित करावे. अशा योजनेमुळे विद्यार्थी आत्मनिर्भर होतात आणि पालकांची काळजी कमी होते.
शरीराची आणि डोळ्यांची देखभाल
परीक्षेच्या दिवसांत विद्यार्थ्यांनी शारीरिक तंदुरुस्ती राखावी. रोज हलका व्यायाम जसे धावणे किंवा स्ट्रेचिंग करावा, ज्यामुळे ऊर्जा मिळते. अभ्यास करताना दर २०-३० मिनिटांनी थोडा विश्रांती घ्यावा आणि डोळ्यांना आराम द्यावा. पालकांनी मुलांना सकाळी व्यायामासाठी प्रोत्साहित करावे आणि अभ्यासाच्या जागी योग्य प्रकाश असावा याची खबरदारी घ्यावी. नियमित व्यायामामुळे थकवा येत नाही आणि अभ्यास अधिक चांगला होतो. पालकांनी मुलांच्या शारीरिक तक्रारींकडे लक्ष द्यावे आणि डॉक्टरची मदत घ्यावी जर गरज पडली.
संतुलित आहार आणि हायड्रेशन
विद्यार्थ्यांनी पौष्टिक अन्न घ्यावे, ज्यात हिरव्या भाज्या, फळे, दूध आणि प्रोटीनयुक्त पदार्थ असावेत. फास्ट फूड किंवा जास्त गोड पदार्थ टाळावेत, कारण ते एकाग्रता कमी करतात. दररोज ८-१० ग्लास पाणी प्यावे, जेणेकरून मेंदू कार्यक्षम राहतो. अभ्यासाच्या मधे हेल्दी स्नॅक्स जसे बदाम किंवा फळे खावीत. पालकांनी घरगुती जेवण बनवावे आणि मुलांना वेळेवर खाण्यास सांगावे. आहाराची सवय नोंदवून ठेवावी. अशा आहारामुळे विद्यार्थी सक्रिय राहतात आणि परीक्षेत उत्तम प्रदर्शन करतात.
पुरेशी झोप आणि ब्रेक
परीक्षार्थींनी रोज ७-९ तास झोप घ्यावी, कारण अपुरी झोप स्मृती आणि लक्ष कमी करते. अभ्यास सत्रात छोटे ब्रेक घेऊन मन ताजे ठेवावे, ज्यात हलकी फिरणे किंवा गाणे ऐकणे करावे. रात्री उशिरापर्यंत अभ्यास टाळावा. पालकांनी मुलांना लवकर झोपण्याची सवय लावावी आणि घरात शांतता राखावी. परीक्षेच्या आदल्या रात्री आराम करावा. विश्रांतीमुळे नवीन ज्ञान आत्मसात करणे सोपे होते आणि पालकांना मुलांची चिंता कमी होते.
सकारात्मक दृष्टिकोन
परीक्षेचा ताण सामान्य आहे, पण त्याला हाताळावे. विद्यार्थ्यांनी सकारात्मक विचार करावेत, यशाची कल्पना करावीत आणि छोट्या यशांचा आनंद घ्यावेत. ध्यान किंवा गहिरा श्वास घेणे उपयोगी पडते. तणाव वाटला तर कुटुंब किंवा मित्रांशी बोलावे. पालकांनी मुलांना आधार द्यावा, त्यांच्या भावनांना समजावे आणि दबाव न घालता प्रोत्साहन द्यावे. अपयशाची भीती दूर करावी. अशा पद्धतींमुळे मन शांत राहते आणि विद्यार्थी आत्मविश्वासाने परीक्षा देतात.
पुनरावृत्ती आणि सराव पद्धती़
विद्यार्थ्यांनी शिकलेल्या गोष्टींची नियमित पुनरावृत्ती करावी. नोट्स बनवून महत्वाच्या मुद्द्यांची यादी तयार करावी आणि वारंवार वाचावी. ग्रुप स्टडी किंवा शिक्षकांसोबत चर्चा करून संशय दूर करावेत. पालकांनी मुलांना पुनरावृत्तीची आठवण करून द्यावी आणि सराव सामग्री उपलब्ध करावी. जुने प्रश्नपत्रिका सोडवून वेळ व्यवस्थापन शिकावे. या सवयींमुळे ज्ञान मजबूत होते आणि परीक्षेत आत्मविश्वास वाढतो.
परीक्षा केंद्रावर वागणूक आणि नियम
परीक्षा दिवशी विद्यार्थ्यांनी शांत राहावे, प्रश्न नीट वाचावेत आणि वेळेनुसार उत्तरे लिहावीत. चुकीच्या उत्तराची चिंता न करता पुढे जावे. नियमांचे पालन करावे, जसे मोबाईल बंद ठेवणे. पालकांनी मुलांना वेळेवर केंद्रावर सोडावे आणि शुभेच्छा द्याव्यात, पण तणाव वाढवू नयेत. परीक्षा संपल्यावर विश्रांती घ्यावी. अशा तयारीमुळे परीक्षा सुलभ होते आणि चांगले निकाल मिळतात.
