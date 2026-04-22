बॉलिवूडचे 5 स्टार किड्स जे ठरले Super Flop, वडिलांचा स्टारडमही वाचवू शकला नाही; एकाने 10 तर दुसऱ्याने केलेत 70 सिनेमे
Bollywood Starkids who become Flop Superstar : बॉलिवूडमध्ये कायमच स्टार किड आणि आऊट सायडर यांच्यात कायमच तुलना केली गेली. यामध्ये बॉलिवूडमधील लोकप्रिय स्टार किड्स कायमच चर्चेत राहिले आहेत. असं असताना लोकप्रिय आणि चर्चेतील आडनाव असूनही स्टार किड्स मात्र कायमच फ्लॉप ठरले आहेत. यामध्ये ते 5 स्टार किड्स कोणते हे जाणून घ्या?
Dakshata Thasale | Apr 22, 2026, 08:07 PM IST
बॉलिवूडमध्ये नवीन येणाऱ्या कलाकारांपेक्षा स्टार किडला जास्त महत्त्व किंवा प्राधान्य दिलं जातं. अशावेळी जर तुमचं लोकप्रिय आडनाव असेल तर वारंवार अपयश येऊनही त्यांना प्राधान्य दिलं जातं. अशाच सहा स्टार किड्सबद्दल जाणून घेणार आहोत. ज्यांच्या पुढे बॉलिवूडमधील लोकप्रिय वडिलांचा स्टारडम असूनही काही फायदा झाला नाही. ते 5 ही कलाकार फ्लॉप स्टारकिड्स म्हणून चर्चेत आले.
अभिषेक बच्चन
अमिताभ बच्चन यांचा मुलगा असलेल्या अभिषेक बच्चनने जवळपास ७० चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. 'धूम', 'गुरू' आणि 'बंटी और बबली' यांसारख्या चित्रपटांमध्ये त्याने दमदार अभिनय केला आहे. तथापि, त्याच्या कारकिर्दीत नेहमीच चढ-उतार पाहायला मिळाले आहेत. इतका दांडगा अनुभव असूनही, अमिताभ बच्चन यांच्याप्रमाणे केवळ स्वतःच्या नावावर एखादा मोठा 'सोलो हिट' (एकहाती यशस्वी चित्रपट) देण्याच्या पातळीपर्यंत तो अद्याप पोहोचू शकलेला नाही.
तुषार कपूर
तुषार कपूर हा 'जम्पिंग जॅक' जितेंद्र यांचा मुलगा आहे. त्याने 35 हून अधिक चित्रपटांमध्ये अभिनय केला आहे. त्याने 'मुझे कुछ कहना है' या चित्रपटाद्वारे एका रोमँटिक नायकाच्या प्रतिमेसह आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. पुढे, 'गोलमाल' मालिकेसारख्या चित्रपटांमधील विनोदी आणि सहाय्यक भूमिकांसाठी तो विशेषत्वाने ओळखला जाऊ लागला. अनेक चित्रपटांमध्ये काम करूनही, तो स्वतःला एक समर्थ 'सोलो लीड' म्हणून प्रस्थापित करू शकला नाही.
कुमार गौरव
कुमार गौरव हा 'ज्युलिबी स्टार' राजेंद्र कुमार यांचा मुलगा आहे. त्याचा पहिला चित्रपट 'लव्ह स्टोरी' हा प्रचंड यशस्वी ठरला आणि त्यामुळे तो रातोरात तरुणांचा आदर्श बनला. मात्र त्यानंतर, जरी त्याने सुमारे ३० चित्रपटांमध्ये काम केले आणि त्याच्या वडिलांनी त्याला अनेकदा पुन्हा नव्याने लाँच केले, तरीही त्यापैकी एकाही चित्रपटाला त्याच्या पहिल्या चित्रपटासारखे यश मिळवता आले नाही. अखेरीस, त्याची कारकीर्द ओसरली.
फरदीन खान
'स्टायलिश स्टार' फिरोज खान यांचा मुलगा असलेल्या फरदीन खानने 20 हून अधिक चित्रपटांमध्ये मुख्य अभिनेता म्हणून काम केले. 'नो एंट्री' आणि 'हे बेबी' यांसारख्या अनेक तारे असलेल्या (मल्टी-स्टारर) चित्रपटांमध्ये त्याने चांगली कामगिरी केली. मात्र, त्याचे 'सोलो' चित्रपट सातत्याने अपयशी ठरत गेले आणि त्याची लोकप्रियता ओसरली. कालांतराने, वैयक्तिक समस्या आणि बॉक्स ऑफिसवरील निराशाजनक कामगिरी यामुळे तो चित्रपटसृष्टीपासून दुरावला; तरीही, तो पुन्हा या क्षेत्रात पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
पुरु राजकुमार
पुरू राजकुमार हा दिग्गज अभिनेता राज कुमार यांचा मुलगा आहे. त्याने 'बाल ब्रह्मचारी' या चित्रपटाद्वारे नायक म्हणून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. मात्र, प्रेक्षकांनी त्याला स्वीकारले नाही आणि त्याचा अभिनय त्यांना प्रभावित करण्यात अपयशी ठरला. सुमारे 12 चित्रपट केल्यानंतरही, तो आपल्या वडिलांच्या अफाट वारशाची बरोबरी करू शकणार नाही, हे स्पष्ट झाले होते.
