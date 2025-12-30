English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • येणारे नवीन वर्ष अधिक सुखात आणि आनंदाने जावो असे वाटते? मग अशी करा नववर्षाची सुरूवात

येणारे नवीन वर्ष अधिक सुखात आणि आनंदाने जावो असे वाटते? मग 'अशी' करा नववर्षाची सुरूवात

New Year 2026: येणारे 2026 हे नववर्ष अधिक सुखात आणि आनंदात जावो यासाठी माहितीत दिलेल्या काही सोप्या टिप्स मदत करतील.   

Dec 30, 2025, 02:18 PM IST
twitter

New Year 2026: येणारे 2026 हे नववर्ष अधिक सुखात आणि आनंदात जावो यासाठी माहितीत दिलेल्या काही सोप्या टिप्स मदत करतील. 

 

1/9

नववर्षाची सुरूवात कशी करावी?

How to start new year ?

twitter
2/9

नववर्षाची सुरूवात कशी करावी?

How to start new year ?

उद्या 31 डिसेंबर आहे म्हणजेच 2025 या वर्षातला शेवटचा दिवस. यावेळी सर्वजण येणारे नवीन वर्ष सुखात, आनंदात आणि समृद्धीचे जावो अशी प्रार्थना करत असतात. शिवाय नववर्षाच्या पहिल्या दिवसापासूनच संकल्प करतात. याप्रमाणे तुम्ही सुद्धा काहीतरी संकल्प केला असेल किंवा पहिल्या दिवशी मंदिरात जाऊन देवाचे आशीर्वाद घेण्याचे ठरवले असेल. पण, याचसोबत तुम्ही काही महत्त्वाच्या टिप्स फॉलो केल्या तर येणाऱ्या 2026 या वर्षात अधिक सुख-समृद्धीची भर होईल.   

twitter
3/9

नववर्षाची सुरूवात कशी करावी?

How to start new year ?

सर्वात पहिली महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आत्मपरिक्षण. गेल्या वर्षात तुम्ही काय चुका केल्या , कोणाशी कसे वागलात किंवा तुम्हाला आणखी कोणते आवश्यक कौशल्ये विकसीत करण्याची गरज आहे याबद्दल खोल विचार करा. आणि येणाऱ्या नववर्षात या चुका कशा टाळता येतील, स्वतःमध्ये चांगला बदल कसा करता येईल यासाठी संकल्प करा.   

twitter
4/9

नववर्षाची सुरूवात कशी करावी?

How to start new year ?

असे केल्याने तुम्हाला तुमच्या व्यक्तिमत्त्वात अनेक चमत्कारीक बदल होताना दिसतील. शिवाय ध्येय गाठण्यास प्रेरणा मिळते आणि मार्ग अधिक सोपे होतात. तसेच तुमच्यामध्ये सुधारणा होण्यासाठी सर्वप्रथम तुम्ही स्वतःपासून न पळता स्वतःला स्वीकारणे महत्त्वाचे आहे, कारण; तुम्ही स्वतःपासून जितके पळत रहाल तितके सुधारणा करणे कठीण होईल.   

twitter
5/9

नववर्षाची सुरूवात कशी करावी?

How to start new year ?

मानसिक आरोग्य सुरळीत रहावे यासाठी पहिल्या दिवसापासूनच ध्यान-धारणा करण्यास सुरूवात करा. यामुळे तुम्ही मानसिकदृष्ट्या मजबूत व्हाल, विचार क्षमता वाढेल सोबतच सहनशक्तीही वाढेल. ज्यामुळे तुम्ही कोणतीही परिस्थिती शांततेत हाताळू शकाल, जेणेकरून मतभेद आणि भांडणे टाळता येईल आणि आनंदाचे वातावरण राहिल.   

twitter
6/9

नववर्षाची सुरूवात कशी करावी?

How to start new year ?

मानसिक आरोग्यासह शारीरिक आरोग्यही तितकेच महत्त्वाचे आहे. नियमित व्यायाम करणे सुरू करा. रोज सकाळी योगा किंवा मोकळ्या वातावरणात चालण्यापासून सुरूवात करा. तसेच बाहेरचे तेलकट जंक फूड न खाण्याचा किंवा कमी खाण्याचा निर्धार करा आणि आहारात आरोग्यदायी अन्नाचा समावेश करा.   

twitter
7/9

नववर्षाची सुरूवात कशी करावी?

How to start new year ?

मोबाईलचा वापर कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी पुस्तकांना तुमचे मित्र बनवा. कुटुंब आणि मित्र परिवारासह जास्त वेळ घालवा. तुमच्या प्रिय व्यक्तींचा आधार बना, त्यांनाही वेळ द्या. ज्यामुळे नातेसंबंध अधिक घट्ट होतील. नात्यातील गैरसमज टाळण्यासाठी मन व्यक्त करण्याचा प्रयत्न करा.रोज काहीतरी नवीन शिकण्याचा प्रयत्न करा. नवनवीन कौशल्ये विकसित करा.   

twitter
8/9

नववर्षाची सुरूवात कशी करावी?

How to start new year ?

मागील वर्षात अपूर्ण राहिलेली स्वप्ने पूर्ण कशी करता येतील याचे नियोजन करा. यासाठी मेनिफेस्टेशनच्या मदतीने ध्येय साध्य करण्यासाठी दृढ इच्छाशक्ती ठेवा. व्हिजन बोर्ड तयार करा किंवा तुमच्या इच्छा एका कागदावर लिहा आणि तो कागद तुमच्या स्टडी टेबलवर लावा. यामुळे तुमचे ध्येय सतत समोर दिसेल आणि लक्ष विचलित होणार नाही.   

twitter
9/9

नववर्षाची सुरूवात कशी करावी?

How to start new year ?

अत्यंत महत्त्वाचे म्हणजे तुमच्यातील सकारात्मकता जागरूक करण्यासाठी सर्व नकारात्मक विचारांना मनातून काढून टाका. आजूबाजूच्या नकारात्मक व्यक्तींपासून लांब राहणेच फायदेशीर ठरेल. या सर्व टिप्स फॉलो केल्या तर तुमचे नवे वर्ष नक्कीच सुखात, आनंदात आणि समृद्धीचे जाईल.   

twitter
पुढील
अल्बम

Joe Root Birthday: किती संपत्तीचा मालक आहे जो रूट? क्रिकेटशिवाय कुठून होते मोठी कमाई? जाणून घ्या Net Worth

पुढील अल्बम

Joe Root Birthday: किती संपत्तीचा मालक आहे जो रूट? क्रिकेटशिवाय कुठून होते मोठी कमाई? जाणून घ्या Net Worth

Joe Root Birthday: किती संपत्तीचा मालक आहे जो रूट? क्रिकेटशिवाय कुठून होते मोठी कमाई? जाणून घ्या Net Worth

Joe Root Birthday: किती संपत्तीचा मालक आहे जो रूट? क्रिकेटशिवाय कुठून होते मोठी कमाई? जाणून घ्या Net Worth 8
आत्महत्येचा सीन शूट केल्यानंतर प्रसिद्ध अभिनेत्रीने स्वत:ला संपवलं; वय अवघं 26 वर्ष

आत्महत्येचा सीन शूट केल्यानंतर प्रसिद्ध अभिनेत्रीने स्वत:ला संपवलं; वय अवघं 26 वर्ष

आत्महत्येचा सीन शूट केल्यानंतर प्रसिद्ध अभिनेत्रीने स्वत:ला संपवलं; वय अवघं 26 वर्ष 13
Snack Tourism: स्नॅक टुरिझम म्हणजे काय? 2026 मध्ये फूड लव्हर्समध्ये येणार ट्रॅव्हल ट्रेंड

Snack Tourism: स्नॅक टुरिझम म्हणजे काय? 2026 मध्ये फूड लव्हर्समध्ये येणार ट्रॅव्हल ट्रेंड

Snack Tourism: स्नॅक टुरिझम म्हणजे काय? 2026 मध्ये फूड लव्हर्समध्ये येणार ट्रॅव्हल ट्रेंड 8
चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या विजयापासून ते महिला वर्ल्ड चॅम्पियन बनण्यापर्यंत... 2025 मध्ये क्रिकेट फॅन्सना मिळालेले 5 आनंदाचे क्षण

चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या विजयापासून ते महिला वर्ल्ड चॅम्पियन बनण्यापर्यंत... 2025 मध्ये क्रिकेट फॅन्सना मिळालेले 5 आनंदाचे क्षण

चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या विजयापासून ते महिला वर्ल्ड चॅम्पियन बनण्यापर्यंत... 2025 मध्ये क्रिकेट फॅन्सना मिळालेले 5 आनंदाचे क्षण 10