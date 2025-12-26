English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • मुंबई महापालिका मुख्यालयासमोर असलेला पुतळा नेमका कोणाचा आहे? 99 टक्के लोकांना नसेल माहिती...

मुंबई महापालिका मुख्यालयासमोर असलेला पुतळा नेमका कोणाचा आहे? 99 टक्के लोकांना नसेल माहिती...

BMC Building Statue: बृह्नमुंबई महापालिकाच्या मुख्यालयाची इमारत तुम्ही सर्वांनीच पाहिली असेल, पण या इमारतीसमोर उभा असलेला पुतळा नक्की कोणाचा आहे याचा विचार तुम्ही कधी केला आहे का? जर हो तर, ही माहिती नक्की वाचा. 

Dec 26, 2025, 06:06 PM IST
twitter

BMC Building Statue: बृह्नमुंबई महापालिकाच्या मुख्यालयाची इमारत तुम्ही सर्वांनीच पाहिली असेल, पण या इमारतीसमोर उभा असलेला पुतळा नक्की कोणाचा आहे याचा विचार तुम्ही कधी केला आहे का? जर हो तर, ही माहिती नक्की वाचा. 

1/9

twitter
2/9

महाराष्ट्राची राजधानी आणि भारताची आर्थिक राजधानी मुंबईमधील सीएसएमटीमध्ये स्थित असलेल्या बृह्ममुंबई महापालिकेचे मुख्य कार्यालय तुम्ही सर्वांनीच पाहिले असेल.

twitter
3/9

तुम्ही निरिक्षण केले असेल तर, या इमारतीसमोर एक पुतळा पहायला मिळतो. हा पुतळा नक्की कोणाची प्रतिमा आहे? असा प्रश्न तुम्हालाही कधी न कधी पडलाच असेल. चला तर मग जाणून घेऊया. 

twitter
4/9

बृह्ममुंबई महापालिकेच्या समोर असलेली ही प्रतिमा सर फिरोजशाह मेरवानजी मेहता यांची आहे. यांना मुंबईच्या नगरपालिका शासनाचे जनक म्हणून ओळखले जाते. 

twitter
5/9

1872 मध्ये जेव्हा मुंबई महानगरपालिका कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आला तेव्हा त्यांनी मोठी भूमिका बजावली होती. ज्यामुळे नागरिकांना स्थानिक प्रशासनात स्थान मिळाले. 

twitter
6/9

फिरोजशाह मेहता यांनी मुंबईतील करदात्यांच्या आणि नागरिकांच्या हक्कांसाठी लढा दिला. तसेच पालिकेच्या नवीन कायद्यांमध्ये नागरिकांचे प्रतिनिधित्व असावे यासाठी प्रयत्न केले. 

twitter
7/9

1873 मध्ये फिरोजशाह यांनी बृह्नमुंबई पालिकेत आयुक्त म्हणून पद मिळवले. पुढे सलग चार वेळा त्यांनी अध्यक्ष म्हणून काम केले , पालिकेच्या धोरणांना दिशा दिली आणि शहराच्या विकासाचा पाया रचला. यामुळे त्यांना मुंबईचा सिंह अशी ओळख मिळाली. 

twitter
8/9

मुंबईकरांना शहरात आज ज्या सोई-सुविधा उपलब्ध आहेत ते केवळ फिरोजशाह यांच्यामुळेच असे म्हणण्यास हरकत नाही. कारण, त्यांनी नागरिकांच्या हक्कांसाठी लढा दिला आणि नागरी सुविधा, स्थानिक स्वराज्य संस्थाना अधिकार मिळवून देण्याचे कार्य केले. 

twitter
9/9

फिरोजशाह एक उच्च ओळख असलेले नामांकित वकील आणि उत्तम प्रशासकही होते. ज्यांनी त्यांना असलेल्या कायद्याच्या सखोल ज्ञानाचा वापर मुंबई शहराच्या विकासासाठी केला आणि महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. 

twitter
पुढील
अल्बम

2026 हे वर्ष तुम्हाला खास बनवायचं असेल तर 'या' M फॅक्टरचा नक्की विचार करा

पुढील अल्बम

2026 हे वर्ष तुम्हाला खास बनवायचं असेल तर &#039;या&#039; M फॅक्टरचा नक्की विचार करा

2026 हे वर्ष तुम्हाला खास बनवायचं असेल तर 'या' M फॅक्टरचा नक्की विचार करा

2026 हे वर्ष तुम्हाला खास बनवायचं असेल तर 'या' M फॅक्टरचा नक्की विचार करा 8
झी 24 तासचा प्रोमो, महापालिका निवडणूकांसाठी राजकीय योद्धा तयार

झी 24 तासचा प्रोमो, महापालिका निवडणूकांसाठी राजकीय योद्धा तयार

झी 24 तासचा प्रोमो, महापालिका निवडणूकांसाठी राजकीय योद्धा तयार 11
Health Care: काचेचा, स्टीलचा की प्लास्टिकचा... तुमच्यासाठी कोणता टिफिन सुरक्षित? जाणून घ्या

Health Care: काचेचा, स्टीलचा की प्लास्टिकचा... तुमच्यासाठी कोणता टिफिन सुरक्षित? जाणून घ्या

Health Care: काचेचा, स्टीलचा की प्लास्टिकचा... तुमच्यासाठी कोणता टिफिन सुरक्षित? जाणून घ्या 8
Do You Know: मोजे घालून झोपल्यावर छान झोप का येते? जाणून घ्या कारण

Do You Know: मोजे घालून झोपल्यावर छान झोप का येते? जाणून घ्या कारण

Do You Know: मोजे घालून झोपल्यावर छान झोप का येते? जाणून घ्या कारण 8