युद्धाच्या छायेत शेअर बाजार, SIP थांबवण्याची वेळ आलीय?; तज्ज्ञांनी सांगितला सिक्रेट नियम!
Stock market in War: ईराण-इस्रायल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक बाजारात मोठी घसरण झाली आहे. भारतीय शेअर बाजारातही सेन्सेक्स आणि निफ्टीमध्ये तीव्र पडझड दिसतेय.
Pravin Dabholkar | Mar 03, 2026, 05:53 PM IST
घाबरून घेतलेला निर्णय नुकसनादायी
घसरणीचा फायदा
जेव्हा शेअर बाजार पडतो, तेव्हा म्युच्युअल फंडाची NAV (नेट अॅसेट व्हॅल्यू) कमी होते. याचा अर्थ असा की, तुमची SIP ची निश्चित रक्कम जास्त युनिट्स खरेदी करू शकते. उदाहरणार्थ, दरमहा 5000 रुपये गुंतवले तर गिरलेल्या बाजारात पूर्वीपेक्षा जास्त युनिट्स मिळतात. नंतर बाजार सुधारला की या युनिट्सची किंमत वाढते आणि मोठा फायदा होतो. हा 'रुपया खर्च सरासरी' (Rupee Cost Averaging) चा फायदा आहे. घसरण ही दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी 'डिस्काउंट सेल' सारखी संधी असते.
शिस्त ही खरी गेम चेंजर
SIP ही फक्त गुंतवणूक नाही, तर एक शिस्त आहे. दरमहा निश्चित रक्कम गुंतवणे आणि बाजाराच्या उतार-चढावाची काळजी न करणे, ही SIP ची ताकद आहे. युद्ध, साथरोग किंवा आर्थिक संकट हे तात्पुरते असतात. इतिहास सांगतो की, बाजार पडतो पण वेळेनुसार पुन्हा सुधारतो. जर तुम्ही भीतीने SIP थांबवली तर कंपाउंडिंगचा फायदा तोडता. जे लोक शिस्त राखतात, तेच दीर्घकाळात पुढे जातात.
दीर्घकालीन दृष्टीकोन
जर तुमची गुंतवणूक मुलांच्या शिक्षणासाठी, घर खरेदीसाठी किंवा निवृत्तीसाठी 5,10 किंवा 15 वर्षांची असेल, तर छोट्या घसरणीने घाबरू नका. शेअर बाजार सरळ रेषेत वर जात नाही; गिरावट आणि उंचाव हे दोन्ही भाग असतात. गिरावट ही 'सेल' सारखी संधी आहे. जर तुमची आर्थिक स्थिती मजबूत असेल, तर अशा वेळी SIP ची रक्कम वाढवण्याचाही विचार करा.लहान घसरणी दीर्घकालीन योजनांना प्रभावित करत नाहीत, असे तज्ज्ञ सांगतात.
कंपाउंडिंगची जादू
कंपाउंडिंग म्हणजे व्याजावर व्याज मिळणे, पण हा जादू एक-दोन वर्षांत दिसत नाही. 10 वर्षे नियमित SIP केली तर सुरुवातीला रिटर्न कमी दिसेल, पण 7-8 वर्षांनंतर कंपाउंडिंगची ताकद वेगाने दिसते. मध्येच SIP थांबवली तर हे गणित बिघडते. म्हणून दीर्घकालीन योजनेत धीर धरणे हा सर्वात मोठा शस्त्र आहे. गिरावट असली तरी SIP सुरू ठेवल्याने भविष्यात मोठा फंड तयार होतो.
SIP कधी थांबवावी?
प्रत्येक वेळी SIP सुरू ठेवणे अनिवार्य नाही. काही परिस्थितींमध्ये समीक्षा करा: जर नोकरी किंवा उत्पन्नावर परिणाम झाला असेल, इमर्जन्सी फंड नसेल, कर्जाचा भार जास्त असेल किंवा गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट बदलले असेल. फक्त बाजार पडल्यामुळे SIP थांबवणे हे भावनिक निर्णय आहे, रणनीतिक नाही. तज्ज्ञ सांगतात की, असे निर्णय वैयक्तिक आर्थिक बदलांवर घ्या, न की बाजाराच्या घसरणीवर.
आता काय करावे?
तुमची गुंतवणुकीची उद्दिष्टे पुन्हा तपासा, जोखीम सहन करण्याची क्षमता समजून घ्या, पोर्टफोलिओमध्ये विविधता आणा आणि घाबरून रिडेम्प्शन (पैसे काढणे) करू नका. जर गरज असेल तर आर्थिक सल्लागाराची मदत घ्या, पण सोशल मीडिया किंवा अफवांवर आधारित निर्णय घेऊ नका. युद्धासारख्या घटना तात्पुरत्या असतात, पण दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी त्या संधी बनू शकतात.
भीती सोडा, रणनीती वापरा
ईराण-इस्रायल युद्धासारख्या घटना बाजारात तात्पुरती अस्थिरता आणतात, पण दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी त्या फायद्याच्या संधी असतात. SIP चा खरा फायदा गिरावटीत टिकून राहिल्याने मिळतो. लक्षात ठेवा, बाजाराचा वेळ नव्हे तर बाजारात घालवलेला वेळ खरा रिटर्न देतो. जर उद्दिष्ट दीर्घकालीन असेल आणि आर्थिक स्थिती स्थिर असेल, तर SIP सुरू ठेवणे हेच शहाणपण आहे. आजची घसरण उद्याच्या मोठ्या कमाईची पायाभरणी असू शकते.
तज्ज्ञांचा मुख्य सल्ला
बाजार पडल्यावर SIP थांबवू नये, खासकरून दीर्घकालीन उद्दिष्टांसाठी. गिरावटीत SIP चा फायदा म्हणजे कमी NAV वर जास्त युनिट्स मिळणे, ज्याने पुनरुत्थानात मोठा नफा होतो. रुपया खर्च सरासरीमुळे जोखीम कमी होते. SIP ची समीक्षा केवळ उत्पन्न कमी झाल्यास, इमर्जन्सी फंड नसल्यास किंवा कर्ज वाढल्यास करा. मजबूत स्थितीत SIP वाढवणे चांगले. तज्ज्ञ म्हणतात, भावनिक निर्णय टाळा आणि शिस्त राखा.
