मुलगा WC जिंकेल असं स्वप्न पाहिलं, कांबळीवरील प्रेमाखातर विनोद नाव ठेवलं, पण मृत्यूने गाठलं; अखेर लेकीने पूर्ण केलं 'ते' स्वप्न

शिमला जिल्ह्यातील परसा गावातील रहिवासी असलेली रेणुका विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात भारतीय संघाची सलामीची गोलंदाज होती.  

Shivraj Yadav | Nov 05, 2025, 10:38 AM IST
हिमाचल प्रदेशच्या डोंगराळ भागात वसलेल्या एका छोट्याशा गावात, एका पित्याने आपला मुलगा वर्ल्डकप जिंकेल असं स्वप्न पाहिलं होतं. मात्र हे स्वप्न मुलाने नाही तर अखेर मुलीने पूर्ण केलं आहे.   

भारताच्या पहिल्या महिला विश्वचषक विजयाच्या शिल्पकारांपैकी एक असलेल्या रेणुका सिंग ठाकूरने तिचे दिवंगत वडील केहर सिंग ठाकूर यांचं अधुरं स्वप्न पूर्ण केलं आहे. ती तीन वर्षांची असतानाच त्यांचं निधन झालं होतं.   

क्रिकेटचे चाहते असलेले केहर सिंग यांना एकेकाळी अशी आशा होती की त्यांचा किमान एक मुलगा तरी या खेळाला गांभीर्याने घेईल. खेळाबद्दलची त्यांची निष्ठा इतकी प्रगाढ होती की त्यांनी त्यांच्या मोठ्या मुलाचं नाव विनोद ठाकूर ठेवलं होतं. विनोद कांबळीच्या नावावरुन त्यांनी हे नाव ठेवलं होतं. 1990 च्या दशकात विनोद कांबळी सचिनसह उद्योन्मुख खेळाडू होता. पण त्यांची मुलगी रेणुकानेच त्यांचे स्वप्न साकार करणार होती.  

शिमला जिल्ह्यातील रोहरू तहसीलमधील पारसा गावातील रेणुका दक्षिण आफ्रिकेविरोधातील अंतिम सामन्यात संघाची सलामीची गोलंदाज होती. तिची आई सुनीता ठाकूर यांनी रेणुकाचे या खेळावरचे प्रेम तिच्या बालपणातच, औपचारिक प्रशिक्षण किंवा ओळख मिळण्यापूर्वीच कसे सुरू झाले याबद्दल सांगितलं आहे.   

"रेणुकाला नेहमीच क्रिकेटची आवड होती आणि लहानपणापासूनच मुलांसोबत हा खेळ खेळायची," असं सुनीता यांनी सांगितलं आहे. 

"लहानपणी ती कापडाचे चेंडू बनवत असे आणि रस्त्याच्या कडेला लाकडी बॅटने खेळत असे. माझ्या पतीला क्रिकेटची खूप आवड होती आणि त्यांना त्यांच्यापैकी एकाने क्रिकेट किंवा कबड्डी खेळावी असे वाटत होते. जरी ते आमच्यासोबत नसले तरी, माझ्या मुलीने त्यांचे स्वप्न पूर्ण केले आहेस" असं सांगताना त्या भावूक झाल्या.   

रेणुकाचा रोहरूच्या गल्लीबोळातून जागतिक स्तरावरचा प्रवास तेव्हा सुरू झाला जेव्हा तिचे काका, शारीरिक शिक्षण शिक्षक भूपिंदर ठाकूर यांनी तिची प्रतिभा ओळखली आणि तिला व्यावसायिक प्रशिक्षणासाठी मार्गदर्शन केले.  

"माझे मेहुणे भूपिंदर ठाकूर यांनी रेणुकाची प्रतिभा पाहिली आणि म्हणाले की या मुलीमध्ये क्षमता आहे," असं सुनिता यांनी सांगितलं. "त्यांच्या पाठिंब्यामुळेच रेणुकाला पुढे जाण्याची संधी मिळाली", असंही त्या म्हणाल्या.   

भूपिंदर यांनी तिला धर्मशाळा क्रिकेट अकादमीमध्ये प्रवेश मिळेल याची खात्री केली. तिच्या नैसर्गिक गतीने आणि शिस्तीने प्रशिक्षकांचे लक्ष वेधून घेतले. येथून तिचा प्रवास सुरु झाला आणि अखेर भारतीय राष्ट्रीय संघात आणि आता विश्वचषक विजेत्या संघाचा भाग झाली आहे.   

अंतिम सामन्यापूर्वी, सुनीता यांनी मुलीसाठी एक संदेश पाठवला  होता. “आज स्वतःसाठी नाही तर देशासाठी खेळ  आणि विश्वचषक जिंका,” असं त्यांनी फोनवरून सांगितलं आहे.

