मुलगा WC जिंकेल असं स्वप्न पाहिलं, कांबळीवरील प्रेमाखातर विनोद नाव ठेवलं, पण मृत्यूने गाठलं; अखेर लेकीने पूर्ण केलं 'ते' स्वप्न
शिमला जिल्ह्यातील परसा गावातील रहिवासी असलेली रेणुका विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात भारतीय संघाची सलामीची गोलंदाज होती.
Shivraj Yadav | Nov 05, 2025, 10:38 AM IST
क्रिकेटचे चाहते असलेले केहर सिंग यांना एकेकाळी अशी आशा होती की त्यांचा किमान एक मुलगा तरी या खेळाला गांभीर्याने घेईल. खेळाबद्दलची त्यांची निष्ठा इतकी प्रगाढ होती की त्यांनी त्यांच्या मोठ्या मुलाचं नाव विनोद ठाकूर ठेवलं होतं. विनोद कांबळीच्या नावावरुन त्यांनी हे नाव ठेवलं होतं. 1990 च्या दशकात विनोद कांबळी सचिनसह उद्योन्मुख खेळाडू होता. पण त्यांची मुलगी रेणुकानेच त्यांचे स्वप्न साकार करणार होती.
