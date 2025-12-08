English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Mutual Fund च्या विश्वात STP का बनतेय गेम चेंजर? करोडोंची संपत्ती बनवण्यात SIP च्या एक पाऊल पुढे!

STP Investment Strategy India:  बाजारातील घसरणीच्या किंवा वाढीच्या जोखमीच्या तणावापासून मुक्त असेल, अशी गुंतवणूक तुम्ही शोधताय?

Pravin Dabholkar | Dec 08, 2025, 04:34 PM IST
STP becoming a game changer in the world of mutual funds Compare With SIP Personal Finance

STP Investment Strategy India:  बाजारातील घसरणीच्या किंवा वाढीच्या जोखमीच्या तणावापासून मुक्त असेल, अशी गुंतवणूक तुम्ही शोधताय? तर मग तुमच्यासाठी STP खूप फायदेशीर ठरणार आहे. त्यामुळे तुमचे नुकसान मोठ्या प्रमाणात कमी होण्यास मदत होईल.

इक्विटी फंड्समधून पैसे काढू शकता

STP च्या मदतीने तुम्ही इक्विटी फंड्समधून पैसे काढू शकता आणि ते कर्ज योजनेत हस्तांतरित करू शकता. एसटीपी हे एसआयपीपेक्षा किती वेगळे आहे? सविस्तर जाणून घेऊया. 

STP म्हणजे काय?

STP म्हणजे सिस्टेमॅटिक ट्रान्सफर प्लॅन ( Systematic Transfer Plan). यात तुम्ही एकगठ्ठा पैसा आधी सुरक्षित डेट/लिक्विड फंडात ठेवता आणि नंतर दर महिन्याला थोडा-थोडा हिस्सा इक्विटी म्हणजेच शेअर बाजार फंडात हलवता.

मुख्य फरक काय?

SIP मध्ये दर महिन्याला थोडी रक्कम गुंतवली जाते.तर STP मध्ये एकदम मोठी रक्कम येते. आणि ही रक्कम हळूहळू इक्विटीमध्ये जाते. म्हणजे एकगठ्ठा पैसा असणाऱ्यांसाठी STP उत्तम पर्याय आहे.

सगळ्यात मोठा फायदा काय?

बाजार एकदम खाली गेला तर पूर्ण पैसा बुडण्याचा धोका नाही. कारण पैसा हळूहळू गुंतवला जातो. त्यामुळे जास्त युनिट्स कमी किमतीत मिळतात आणि सरासरी किंमत (Average Cost) कमी राहते.

बाजाराची भीती असेल तर..

तुम्ही 5-10 लाख एकदम गुंतवायला घाबरत असाल तर STP करा. पैसा आधी डेट फंडात राहील (सुरक्षित), नंतर दर महिन्याला 5 हजार ते 1 लाख इक्विटी फंडात जाईल. एकदम रिस्क नाही.

डेट फंडातून चांगले व्याज

पैसा डेट/लिक्विड फंडात असतो तेव्हा FD पेक्षा जरा जास्त रिटर्न मिळतो (साधारण 6-8%). त्यामुळे पूर्ण पैसा पडूनही राहत नाही.

STP चे तीन प्रकार

फिक्स्ड STPमध्ये दर महिन्याला ठरलेली रक्कम जाते.फ्लेक्सिबल STP → बाजार खाली असेल तर जास्त, वर असेल तर कमी ट्रान्सफर करू शकता तर  कॅपिटल STP मध्ये फक्त नफाच ट्रान्सफर होतो, मूळ रक्कम सुरक्षित राहते.

बाजार खाली आला तर

बाजार पडत असेल तर तुम्ही STP थांबवून किंवा दुसऱ्या फंडात स्विच करू शकता. अशाने नुकसान कमी करता येते.

टॅक्स बचत

ELSS फंडात STP केले तर दरवर्षी 1.5 लाखापर्यंत सेक्शन 80C मध्ये कर सवलत मिळते.

STP चे तोटे काय?

फक्त 6 महिने ते 1 वर्ष एसटीपी केले तर फारसा फायदा नाही. किमान 3 ते 5 वर्ष चालवावा. डेट फंडातून पैसे काढले तर कधी-कधी शॉर्ट टर्म टॅक्स लागतो  तसेच चुकीचा फंड निवडला तर रिटर्न कमी येऊ शकतो.

कोणी STP करावे?

ज्यांच्याकडे एकगठ्ठा मोठी रक्कम आहे.जे बाजाराच्या एकदम खाली येण्याची भीती बाळगतात. जे 3-5 वर्ष किंवा जास्त काळ गुंतवणूक ठेवू शकतात. अशांसाठी STP हा SIP पेक्षा एक पाऊल पुढचा आणि सुरक्षित पर्याय आहे. 

