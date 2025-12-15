English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना सुट्टी, वर्ग बंद ठेवण्याचा शिक्षण विभागाचा मोठा निर्णय

रविवारी 461 वर पोहोचल्यानंतर आणि डिसेंबर महिन्यातील दुसऱ्या सर्वाधिक एअर क्वालिटी इंडेक्सची नोंद झाल्यानंतर, सोमवारी दिल्लीचा वायू गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) 427  वर 'अत्यंत गंभीर' श्रेणीत होता.  

Shivraj Yadav | Dec 15, 2025, 09:52 PM IST
twitter
1/8

आतापर्यंत, दिल्ली सरकारने पालकांना त्यांच्या मुलांना शाळेत पाठवायचं की ऑनलाइन वर्गांना हजेरी लावायची याचा पर्याय दिला होता. आता मात्र असा कोणताही पर्याय उपलब्ध नाही.  

twitter
2/8

पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांचे प्रत्यक्ष वर्ग पुढील आदेशापर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे.   

twitter
3/8

"दिल्लीतील सध्याच्या वायू गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) पातळीच्या पार्श्वभूमीवर, दिल्लीतील सर्व सरकारी, सरकारी अनुदानित आणि विनाअनुदानित मान्यताप्राप्त खासगी शाळांमधील नर्सरी ते इयत्ता पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांचे प्रत्यक्ष वर्ग पुढील आदेशापर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे," असं शिक्षण संचालनालयाने एका परिपत्रकात म्हटले आहे.  

twitter
4/8

"सर्व शाळाप्रमुखांना या वर्गांच्या विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाइन पद्धतीने वर्ग सुरू ठेवण्याचे निर्देश देण्यात येत आहेत. तथापि, उर्वरित वर्ग [पूर्वी] जारी केलेल्या निर्देशानुसार सुरू राहतील", असंही त्यात म्हटलं आहे.  

twitter
5/8

रविवारी डिसेंबर महिन्यातील आतापर्यंतच्या दुसऱ्या-सर्वाधिक 461 AQI पातळीवर पोहोचल्यानंतर, सोमवारी दिल्लीचा वायू गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) 427 च्या पातळीसह 'अत्यंत गंभीर' श्रेणीत होता.  

twitter
6/8

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (CPCB) मते, सोमवारी शहरातील 27 निरीक्षण केंद्रांवर हवेची गुणवत्ता 'अत्यंत गंभीर' होती, तर 12 केंद्रांवर ती 'अत्यंत खराब' श्रेणीत होती.   

twitter
7/8

वझीरपूर येथे हवेची गुणवत्ता सर्वाधिक खराब, म्हणजेच 475 नोंदवली गेली.  

twitter
8/8

सीपीसीबीनुसार, 0 ते 50 दरम्यानचा AQI 'चांगला', 51 ते 100 'समाधानकारक', 101 ते 200 'मध्यम', 201 ते 300 'खराब', 301 ते 400 'अत्यंत खराब' आणि 401 ते 500 'अत्यंत गंभीर' मानला जातो.  

twitter
पुढील
अल्बम

लक्ष्मीकांत बेर्डे यांची पहिली पत्नी कोण होती माहितीये का? एकही दागिना न काढता केले होते अंत्यसंस्कार

पुढील अल्बम

लक्ष्मीकांत बेर्डे यांची पहिली पत्नी कोण होती माहितीये का? एकही दागिना न काढता केले होते अंत्यसंस्कार

लक्ष्मीकांत बेर्डे यांची पहिली पत्नी कोण होती माहितीये का? एकही दागिना न काढता केले होते अंत्यसंस्कार

लक्ष्मीकांत बेर्डे यांची पहिली पत्नी कोण होती माहितीये का? एकही दागिना न काढता केले होते अंत्यसंस्कार 9
&#039;तू बाई आहेस म्हणून वाचलीस, नाहीतर...,&#039; नाना पाटेकरांची दिग्दर्शकाला जाहीर धमकी; सेटवर घातला होता गोंधळ

'तू बाई आहेस म्हणून वाचलीस, नाहीतर...,' नाना पाटेकरांची दिग्दर्शकाला जाहीर धमकी; सेटवर घातला होता गोंधळ

'तू बाई आहेस म्हणून वाचलीस, नाहीतर...,' नाना पाटेकरांची दिग्दर्शकाला जाहीर धमकी; सेटवर घातला होता गोंधळ 9
अभिषेक शर्माने बनवला नवा रेकॉर्ड, अशी कामगिरी करणारा बनला पहिला खेळाडू

अभिषेक शर्माने बनवला नवा रेकॉर्ड, अशी कामगिरी करणारा बनला पहिला खेळाडू

अभिषेक शर्माने बनवला नवा रेकॉर्ड, अशी कामगिरी करणारा बनला पहिला खेळाडू 8
8th Pay Commission : काय म्हणता &#039;या&#039; कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतनआयोगाचा लाभ नाही? सरकारनं स्पष्टच सांगितलं...

8th Pay Commission : काय म्हणता 'या' कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतनआयोगाचा लाभ नाही? सरकारनं स्पष्टच सांगितलं...

8th Pay Commission : काय म्हणता 'या' कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतनआयोगाचा लाभ नाही? सरकारनं स्पष्टच सांगितलं... 8