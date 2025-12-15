पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना सुट्टी, वर्ग बंद ठेवण्याचा शिक्षण विभागाचा मोठा निर्णय
रविवारी 461 वर पोहोचल्यानंतर आणि डिसेंबर महिन्यातील दुसऱ्या सर्वाधिक एअर क्वालिटी इंडेक्सची नोंद झाल्यानंतर, सोमवारी दिल्लीचा वायू गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) 427 वर 'अत्यंत गंभीर' श्रेणीत होता.
Shivraj Yadav | Dec 15, 2025, 09:52 PM IST
1/8
2/8
3/8
"दिल्लीतील सध्याच्या वायू गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) पातळीच्या पार्श्वभूमीवर, दिल्लीतील सर्व सरकारी, सरकारी अनुदानित आणि विनाअनुदानित मान्यताप्राप्त खासगी शाळांमधील नर्सरी ते इयत्ता पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांचे प्रत्यक्ष वर्ग पुढील आदेशापर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे," असं शिक्षण संचालनालयाने एका परिपत्रकात म्हटले आहे.
4/8
5/8
6/8