Marathi News
महाप्रलय येणार! निसर्गापुढं सारे हतबल; 'इथं' पूर्णपणे वितळणार बर्फाचे अवाढव्य डोंगर आणि...

Where is Andes Glaciers : बर्फाचे डोंगर वितळू लागल्यानं संशोधकांवरही भीतीचं सावट...निसर्गाच्या या संकटापुढं सर्व प्रयत्न अपयशी ठरण्याचे संकेत... उरलीत किती वर्ष?

Sayali Patil | Nov 19, 2025, 11:26 AM IST
1/9

ग्लोबल वॉर्मिंग

Study reveales Megadroughts Risk as Andes Glaciers Will meltdown and Fall By 2100 Chile Atacama Desert

Where is Andes Glaciers : गेल्या काही वर्षांमध्ये सातत्यानं कानांवर येणारा आणि नजरेस पडणारा शब्द म्हणजे ग्लोबल वॉर्मिंग, अर्थात जागतिक तापमानवाढ. संपूर्ण जग सध्या या संकटाचा सामना करत असून, सध्या सारं जग एका मोठ्या जलसंकटाच्या दिशेनं अर्थात महाप्रलयाच्या दिशेनं वाटचाल करत आहे असं संशोधकांनी स्रष्ट केलं आहे. 

2/9

घातक

Study reveales Megadroughts Risk as Andes Glaciers Will meltdown and Fall By 2100 Chile Atacama Desert

चिलीमध्ये मागील 15 वर्षांमध्ये प्रचंड घातक स्वरुपातील दुष्काळ पडला आणि येथील जलस्त्रोत आता जवळपास नाहीसे होण्याच्या उंबरठ्यावर पोहोचले आहेत. 

3/9

संकट

Study reveales Megadroughts Risk as Andes Glaciers Will meltdown and Fall By 2100 Chile Atacama Desert

या संकटाची सामान्यांना फारशी कल्पना नसली तरीही 2015 मध्ये सर्वप्रथम या संकटाची चाहूल काही संशोधकांना लागली होती. मात्र हा दुष्काळ इतक्या भीषण स्तरावर पोहोचेल याची माहिती कुठेही माहिती देण्यात आली नव्हती. 

4/9

सिद्धांत

Study reveales Megadroughts Risk as Andes Glaciers Will meltdown and Fall By 2100 Chile Atacama Desert

स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट, स्नो एंड लँडस्केप रिसर्च WSLसाठी काम करणाऱ्या अल्वारो अयाला आणि एडुआर्डो मुनोज-कास्त्रो यांनी एकत्रितरित्या निरीक्षण करत चिलीतील परिस्थितीवर भाष्य करणारा एक सिद्धांत जगासमोर आणला. त्यांच्या या निरीक्षणात Andes ग्लेशियर अर्थात हे प्रचंड मोठे हिमनग केंद्रस्थानी होते. वॉटर टॉवर, म्हणन प्रसिद्ध असणाऱ्या या रचना त्यांच्या अस्तित्वातून चिलीला आधार देत आहेत. 

5/9

दुष्काळ

Study reveales Megadroughts Risk as Andes Glaciers Will meltdown and Fall By 2100 Chile Atacama Desert

चालू शतकाच्या अखेरपर्यंत चिलीमध्ये असाच भयंकर दुष्काळ पडत राहिला, तर संशोधकांच्या म्हणण्यानुसार दक्षिणी Andes (मध्य चिली आणि अर्जेंटिना) मधील 100 सर्वात मोठ्या ग्लेशियरवर लक्ष केंद्रीत करत मोसमी हिमवृष्टी आणि पावसाचं निरीक्षण करण्यात आलं. ज्यामध्ये 21 व्या शतकाच्या अखेरपर्यंत या ग्लेशियरचा आकार अतिशय लहान होणार असून, परिस्थिती आणखी भीषण होणार आहे.   

6/9

दक्षिणी Andes

Study reveales Megadroughts Risk as Andes Glaciers Will meltdown and Fall By 2100 Chile Atacama Desert

दक्षिणी Andes मधील ज्या 100 सर्वात मोठ्या ग्लेशियरचे अवशेष उरतील त्यांच्याकडून दुष्काळाच्या स्थितीत सध्याच्या तुलनेत पाण्याती निम्मी गरजही भागवता येणार नाही. 

7/9

अस्तित्वं धोक्यात

Study reveales Megadroughts Risk as Andes Glaciers Will meltdown and Fall By 2100 Chile Atacama Desert

सदर निरीक्षणात लहान हिमनगांचा समावेश करण्यात आला नसून, त्यांचं अस्तित्वं तर धोक्यातच असल्याचं स्पष्ट येत आहे. कारण, शतकाअखेर अनेक हिमनगांचं अस्तित्वंच नाहीसं होणार आहे.   

8/9

मेगाड्रॉट्स

Study reveales Megadroughts Risk as Andes Glaciers Will meltdown and Fall By 2100 Chile Atacama Desert

मेगाड्रॉट्स (Megadroughts)चं अचूक कारण अद्यापही कळू शकल नसलं तरीही येत्या काळात या परिस्थितीकडे सामान्य दृष्टीकोनातून पाहिलं जाईल हे गंभीर वास्तव संशोधकांनी अधोरेखित केलं. 

9/9

प्रचंड मोठे पर्वत

Study reveales Megadroughts Risk as Andes Glaciers Will meltdown and Fall By 2100 Chile Atacama Desert

या स्थितीमध्ये मोठे बर्फांचे प्रचंड मोठे पर्वत वितळून शतकाअखेरपर्यंत अनेकांचं अस्तित्वं नाहीसं होईल असाही विनाशपर्वाकडे सूचित करणारा इशारा अभ्यासकांनी दिला आहे. 

