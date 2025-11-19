महाप्रलय येणार! निसर्गापुढं सारे हतबल; 'इथं' पूर्णपणे वितळणार बर्फाचे अवाढव्य डोंगर आणि...
Where is Andes Glaciers : बर्फाचे डोंगर वितळू लागल्यानं संशोधकांवरही भीतीचं सावट...निसर्गाच्या या संकटापुढं सर्व प्रयत्न अपयशी ठरण्याचे संकेत... उरलीत किती वर्ष?
Sayali Patil | Nov 19, 2025, 11:26 AM IST
Where is Andes Glaciers : गेल्या काही वर्षांमध्ये सातत्यानं कानांवर येणारा आणि नजरेस पडणारा शब्द म्हणजे ग्लोबल वॉर्मिंग, अर्थात जागतिक तापमानवाढ. संपूर्ण जग सध्या या संकटाचा सामना करत असून, सध्या सारं जग एका मोठ्या जलसंकटाच्या दिशेनं अर्थात महाप्रलयाच्या दिशेनं वाटचाल करत आहे असं संशोधकांनी स्रष्ट केलं आहे.
स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट, स्नो एंड लँडस्केप रिसर्च WSLसाठी काम करणाऱ्या अल्वारो अयाला आणि एडुआर्डो मुनोज-कास्त्रो यांनी एकत्रितरित्या निरीक्षण करत चिलीतील परिस्थितीवर भाष्य करणारा एक सिद्धांत जगासमोर आणला. त्यांच्या या निरीक्षणात Andes ग्लेशियर अर्थात हे प्रचंड मोठे हिमनग केंद्रस्थानी होते. वॉटर टॉवर, म्हणन प्रसिद्ध असणाऱ्या या रचना त्यांच्या अस्तित्वातून चिलीला आधार देत आहेत.
चालू शतकाच्या अखेरपर्यंत चिलीमध्ये असाच भयंकर दुष्काळ पडत राहिला, तर संशोधकांच्या म्हणण्यानुसार दक्षिणी Andes (मध्य चिली आणि अर्जेंटिना) मधील 100 सर्वात मोठ्या ग्लेशियरवर लक्ष केंद्रीत करत मोसमी हिमवृष्टी आणि पावसाचं निरीक्षण करण्यात आलं. ज्यामध्ये 21 व्या शतकाच्या अखेरपर्यंत या ग्लेशियरचा आकार अतिशय लहान होणार असून, परिस्थिती आणखी भीषण होणार आहे.
