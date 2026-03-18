₹70000000000+ ची कमाई करणारं महाराष्ट्रातलं गाव! इथं सगळे करोडपती; ₹100 चे झाले 10 कोटी

Maharashtra Village Earn 7000 Crore Rs: महाराष्ट्रातील एका गावातील सर्वजण करोडपती आहेत असं तुम्हाला सांगितलं तर तुमचा त्यावर विश्वास बसणार नाही. पण इथं साधा वाटणारा माणूसही कोट्यवधी रुपयांचा मालक आहे. हे गाव कोणतं आणि तिथल्या लोकांनी एवढा पैसा कसा कमवला याची रंजक गोष्ट वाचाच... 

Swapnil Ghangale | Mar 18, 2026, 03:32 PM IST
गावातील लोकांनी 7000 कोटींहून अधिक कमाई कशी केली?

longterminvestmentplan

हे कोट्याधीशांचं गाव महाराष्ट्रात आहे असं तुम्हाला सांगितलं तर आश्चर्याचा धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही. पण हे खरं आहे. नेमकं हे गाव कोणतं? या गावातील लोकांनी 7000 कोटींहून अधिक कमाई कशी केली? जाणून घ्या A To Z माहिती...

अगदी साधासुधा दिसणारा माणूस सुद्धा पाच ते 10 कोटींचा मालक

longterminvestmentplan

महाराष्ट्रातील एका छोट्याश्या गावामधील अनेक लोक केवळ शेअर मार्केटच्या जोरावर कोट्यधीश झाले आहेत. रस्त्यावरुन चालणारा अगदी साधासुधा दिसणारा माणूस सुद्धा पाच ते 10 कोटींचा मालक आहे असं सांगितल्यास तुम्ही नक्कीच थक्क व्हाल.

हे गावं आहे कोणतं?

longterminvestmentplan

पण हे सारं खरं आहे. या लोकांनी शेअर बाजारामध्ये गुंतवणुकीच्या माध्यमातून तब्बल 7 हजार कोटी रुपये कमवले आहेत. हे गावं आहे कोणतं आणि त्यांनी असं केलं काय ते पाहूयात...

7 हजार कोटींपेक्षा अधिक पैसा कमावला

longterminvestmentplan

महाराष्ट्रात ज्या गावाने शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करुन 7 हजार कोटींपेक्षा अधिक पैसा कमावला आहे त्या गावामध्ये सध्याच्या घडीला भारतातील आघाडीच्या कंपनीची 3 टक्के मालकी आहे.

सुरुवातीपासून विश्वास ठेवला

longterminvestmentplan

बरं ही मालकी त्यांना अशीच मिळालेली नाही. त्यांनी अगदी सुरुवातीपासून या कंपनीवर विश्वास ठेवला आणि आज त्या विश्वासाचं सोनं झालं आहे. सुरुवातीपासून गुंतवणूक कशी फायद्याची ठरु शकते याचं हे एक उत्तम उदाहरण आहे. 

100 रुपयांची किंमत आज 10 कोटी

longterminvestmentplan

या गावातील ज्या लोकांनी 100 रुपयांची गुंतवणूक केली होती त्या 100 रुपयांची किंमत आज 10 कोटी रुपयांहून अधिक झाली आहे.

विप्रोत केली गुंतवणूक अन् पालटलं नशीब

longterminvestmentplan

या गावातील गावकऱ्यांकडे विप्रो कंपनीतील 3 टक्के भागीदारी आहे. 1945 मध्ये मोहम्मद हुसैन प्रेमजी यांनी विप्रो कंपनीची सुरुवात याच गावातून केली होती. सुरुवातीला ही कंपनी तूप, तेल, साबण यासारख्या वस्तूंची विक्री केली जायची. 

विप्रोचा आयपीओ बाजारात आणला

longterminvestmentplan

1966 मध्ये अझीम प्रेमजी विप्रोचे अध्यक्ष झाले. कंपनीचा कारभार हाती आल्यानंतर अझीम प्रेमजींनी वेगाने कंपनीचा विस्तार सुरु केला. त्यांनी 1970 मध्ये विप्रोचा आयपीओ बाजारात आणला. हा आयपीओ बाजारात आणताना त्यांनी आपल्या अनेक कर्मचाऱ्यांना विप्रोचे शेअर्स भेट म्हणून दिले.   

गावकऱ्यांनी आपआपल्या परीने गुंतवणूक केली

longterminvestmentplan

गावकऱ्यांनी विप्रोमध्ये गुंतवणूक करावी असं आवाहन अझीम प्रेमजींनी केली. त्यानुसार गावकऱ्यांनी आपआपल्या परीने कंपनीमध्ये गुंतवणूक केली आणि हीच छोटीशी गुंतवणूक आज कोट्यवधी रुपयांमध्ये परावर्तित झाली आहे.

100 रुपयांच्या गुंतवणुकीची किंमत आज 10 कोटी

longterminvestmentplan

विप्रो कंपनीत सुरुवातीला केलेल्या 100 रुपयांच्या गुंतवणुकीची किंमत आज 10 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असली तरी सात हजार कोटी कसे कमवले हा प्रश्न तुम्हाला पडू शकतो. तर इथे दिलेली किंमत ही केवळ शेअर्सची किंमत आहे.

कंपनीची हिस्सेदारी, डिव्हिडंट आणि...

longterminvestmentplan

विप्रो कंपनीने या लोकांना वेळोवेळी अनेकदा डिव्हिडंट दिला आहे. या माध्यमातूनही लोकांनी कंपनीमधून कमाई केली आहे. त्यामुळेच या गावातील लोकांकडे असलेली कंपनीची हिस्सेदारी, डिव्हिडंट आणि एकत्रित मूल्य याचा हिशोब लावला तर एकूण रक्कम 7 हजार कोटींहून अधिक होते.   

हे गाव कोणतं?

longterminvestmentplan

आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की हे गाव आहे तरी कोणतं? तर ज्या गावामधून विप्रोची सुरुवात झाली ते महाराष्ट्रातील गावाचं नाव आहे अमळनेर!  

7 हजार कोटींची संपत्ती जमवली

longterminvestmentplan

त्यावेळी छोटसं गाव असणारं अमळनेर आज शहरामध्ये रुपांतरीत झालं आहे. याच अमळनेरमधील गावकऱ्यांनीच विप्रोमध्ये अगदी स्थापनेपासून गुंतवणूक करुन त्या माध्यमातून 7 हजार कोटींची संपत्ती जमवली आहे. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य - फ्रिपिक, वृत्तसंस्था आणि सोशल मीडियाकडून साभार)

Chaitra Navratri Wishes in Marathi : भक्तीचा महिमा, शक्तीची आराधना! चैत्र नवरात्रौत्सवाच्या प्रियजनांना पाठवा मराठीतून भक्तिमय शुभेच्छा

Chaitra Navratri Wishes in Marathi : भक्तीचा महिमा, शक्तीची आराधना! चैत्र नवरात्रौत्सवाच्या प्रियजनांना पाठवा मराठीतून भक्तिमय शुभेच्छा 8
सून लपून कंडोम विकते, सासरी कळतं अन्..; YouTube वर Free पाहता येईल असा हटके पिक्चर

सून लपून कंडोम विकते, सासरी कळतं अन्..; YouTube वर Free पाहता येईल असा हटके पिक्चर 11
होर्मुज सामुद्रधुनीतून जीवाशी खेळून, 2800 किमी दूरुन आणलेल्या LPG मधून भारतातले किती सिलिंडर भरतील?

होर्मुज सामुद्रधुनीतून जीवाशी खेळून, 2800 किमी दूरुन आणलेल्या LPG मधून भारतातले किती सिलिंडर भरतील? 8
सारा अली खानवर केदारनाथमध्ये बंदी; &#039;मी सनातनी आहे&#039; लिहून द्यावं लागणार, मंदिर प्रशासनाचा निर्णय

सारा अली खानवर केदारनाथमध्ये बंदी; 'मी सनातनी आहे' लिहून द्यावं लागणार, मंदिर प्रशासनाचा निर्णय 9