English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Success Story: 50 व्या वर्षी सुरु केला स्टार्टअप, सहकारी सोडून गेले, वेबसाईटही झाली क्रॅश; आज 'या' महिलेने उभारलंय 4,08,02,00,00,000 चं साम्राज्य

Falguni Nayar Success Story: फाल्गुनी नायर यांचा प्रवास आपली स्वप्नं पूर्ण करायला कधीच उशीर झालेला नसतो याची आठवण करुन देणार आहे. वयाच्या 50 व्या वर्षी Nykaa सुरू करून, त्यांनी भारताच्या सौंदर्य बाजारपेठेत परिवर्तन घडवून आणले आणि अब्जावधी डॉलर्सचं साम्राज्य उभारलं.  

Shivraj Yadav | Nov 21, 2025, 03:09 PM IST
twitter
1/12

Falguni Nayar Success Story

Falguni Nayar Success Story: Nykaa च्या संस्थापक फाल्गुनी नायर भारतातील सर्वात यशस्वी उद्योजिकांमध्ये आहेत. त्यांनी Nykaa ला ब्युटी आणि लाईफस्टाइलचा मोठा ब्रँड बनवलं आहे. आज त्यांच्याकडे 40 हजार 802 कोटींची संपत्ती आहे. त्या भारतातील सर्वात श्रीमंत स्वयंनिर्मित महिलांपैकी एक आहेत. त्यांचा प्रवास सिद्ध करतो की विश्वास, धैर्य आणि वेळ उद्योगांना पुन्हा आकार देऊ शकतो.   

twitter
2/12

Falguni Nayar Success Story

Nykaa उद्यास आली तेव्हा सौंदर्य प्रसाधनांची ऑनलाइन विक्री होत नव्हती. भारतात ई-कॉमर्स उदयाला येत होतं आणि सौंदर्य ही अशी श्रेणी होती जिथे ब्रँड डिजिटल पद्धतीने विक्री करण्याची कल्पनाही करत नव्हते. परंतु नायर यांना एक मोठी तफावत दिसली आणि त्यांना असे वाटले की भारतीय महिलांना एका क्लिकवर जागतिक दर्जाची सौंदर्य प्रसाधनं उपलब्ध व्हायला हवीत. त्या दृष्टीमुळे संपूर्ण बाजारपेठेला नवा आकार मिळाला.   

twitter
3/12

Falguni Nayar Success Story

फाल्गुनी नायर यांनी वयाच्या 50 व्या वर्षी Nykaa सुरू केली. एखादी नवी गोष्ट सुरु करण्यासाठी कधीही उशीर झालेला नसतो हे त्यांनी सिद्ध केलं आहे. अनेक दशके आर्थिक क्षेत्रात काम केल्यानंतर, आपलं स्वप्न पूर्ण करण्याच्या हेतूने त्या कम्फर्ट झोनमधून बाहेर पडल्या. त्यांची कहाणी असंख्य महत्त्वाकांक्षी उद्योजकांना प्रेरणा देते ज्यांना वाढतं वय यशावर मर्यादा आणतं असं वाटतं.   

twitter
4/12

Falguni Nayar Success Story

कोटक महिंद्रामधील व्यवस्थापकीय संचालकपदाच्या कारकिर्दीच्या शिखरावर असताना, नायर यांना स्वतःचं काहीतरी निर्माण करण्याची इच्छा होत होती. 2012 मध्ये, त्यांनी हाय-प्रोफाइल नोकरी सोडली आणि वडिलांच्या छोट्या ऑफिसमधून Nykaa कंपनी सुरू केली.  

twitter
5/12

Falguni Nayar Success Story

तंत्रज्ञानाची पार्श्वभूमी नसताना किंवा सौंदर्याबद्दल स्वत:ला फार वेड नसतानाही, त्यांना महिलांना विश्वासार्ह मार्गदर्शन आणि चांगल्या पर्यायांची आवश्यकता आहे असं वाटलं.  

twitter
6/12

Falguni Nayar Success Story

Nykaa हे नाव संस्कृत शब्दापासून आले आहे ज्याचा अर्थ "नायिका- चर्चेत असलेली महिला" असा होतो. नावाप्रमाणेच, या प्लॅटफॉर्मचा उद्देश महिलांना आत्मविश्वासाने आणि सोयीस्करपणे सौंदर्य उत्पादने शोधण्यात मदत करून सक्षमीकरण करणे आहे.  

twitter
7/12

Falguni Nayar Success Story

Nykaa ला सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये फार संघर्ष करावा लागला.  वेबसाइट अनेकदा फक्त 100 ऑर्डरमध्येच क्रॅश व्हायची. CTO आणि टीम सदस्य आले आणि गेले. त्यांच्याकडे योग्य ERP प्रणालीचा अभाव होता.  

twitter
8/12

Falguni Nayar Success Story

पण नायर यांनी हार मानण्यास नकार दिला. Nykaa ने गुगल ऑनलाइन शॉपिंग फेस्टिव्हलमध्ये भाग घेतला तेव्हा एक मोठी प्रगती झाली, ज्यामुळे विक्री आणि व्हिजिबिलिटी वाढली. यावरुन हे मॉडेल विकलं जाऊ शकतं असा विश्वास निर्माण झाला.  

twitter
9/12

Falguni Nayar Success Story

Nykaa ने भारतीयांची सौंदर्य प्रसाधनं खरेदी करण्याची पद्धत बदलली. 850 हून अधिक ब्रँड आणि 35 हजारांहून अधिक उत्पादने विचारपूर्वक तयार केली आहेत. स्किनकेअर, हेअरकेअर, मेकअप आणि इतर गोष्टींसाठी हे एक विश्वासार्ह ठिकाण ठरत आहे. भारतीय ग्राहकांपर्यंत जागतिक लक्झरी ब्युटी ब्रँड आणणारा हा पहिला ब्रँड आहे.   

twitter
10/12

Falguni Nayar Success Story

नायर यांची मुलंदेखील कंपनीच्या यशात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. त्यांची मुलगी अद्वैता नायर, न्याका फॅशनचे नेतृत्व करतात. मुलगा अंचित नायर, रिटेल आणि ई-कॉमर्सची देखरेख करतात. कंपनीचा विस्तार आणि ग्राहकांची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे.   

twitter
11/12

Falguni Nayar Success Story

2021 पर्यंत, Nykaa चे मूल्यांकन 2.3 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढले, ज्यामुळे ते भारतातील सर्वात यशस्वी सौंदर्य प्लॅटफॉर्मपैकी एक बनले आहे.   

twitter
12/12

Falguni Nayar Success Story

फाल्गुनी नायर यांचा प्रवास सिद्ध करतो की वय, पार्श्वभूमी किंवा अडथळे स्वप्न पाहणाऱ्याला थांबवू शकत नाहीत. एका छोट्या ऑफिसमधून अब्जावधी डॉलर्सचं साम्राज्य Nykaa चं यश दूरदृष्टी, कठोर परिश्रम आणि कठोर निर्णयांमुळे काय होऊ शकतं हे दाखवतं. अनेक महिलांसाठी आज फाल्गुनी नायर प्रेरणा देणाऱ्या आहेत.  

twitter
पुढील
अल्बम

मर मर मेहनत करूनही हातात पैसे उरत नाहीत? शुक्रवारी करा 'हे' उपाय, लक्ष्मी होईल प्रसन्न

पुढील अल्बम

मर मर मेहनत करूनही हातात पैसे उरत नाहीत? शुक्रवारी करा &#039;हे&#039; उपाय, लक्ष्मी होईल प्रसन्न

मर मर मेहनत करूनही हातात पैसे उरत नाहीत? शुक्रवारी करा 'हे' उपाय, लक्ष्मी होईल प्रसन्न

मर मर मेहनत करूनही हातात पैसे उरत नाहीत? शुक्रवारी करा 'हे' उपाय, लक्ष्मी होईल प्रसन्न 11
जिला सगळ्यांसमोर &#039;मूर्ख&#039; म्हणत केलं अपमानित तीच ठरली Miss Universe 2025ची विजेती! जाणून घ्या फातिमा बॉशबद्दल

जिला सगळ्यांसमोर 'मूर्ख' म्हणत केलं अपमानित तीच ठरली Miss Universe 2025ची विजेती! जाणून घ्या फातिमा बॉशबद्दल

जिला सगळ्यांसमोर 'मूर्ख' म्हणत केलं अपमानित तीच ठरली Miss Universe 2025ची विजेती! जाणून घ्या फातिमा बॉशबद्दल 8
महिलेच्या नावावरुन नाव ठेवण्यात आलेला जगातील एकमेव देश; नाव ओळखा पाहू...

महिलेच्या नावावरुन नाव ठेवण्यात आलेला जगातील एकमेव देश; नाव ओळखा पाहू...

महिलेच्या नावावरुन नाव ठेवण्यात आलेला जगातील एकमेव देश; नाव ओळखा पाहू... 8
नवी थार, ताम्हिणी घाट, पुणे-कोकण ट्रीप अन्... 6 मित्रांसोबत रात्री दीडला घडलं काय? संपूर्ण घटनाक्रम

नवी थार, ताम्हिणी घाट, पुणे-कोकण ट्रीप अन्... 6 मित्रांसोबत रात्री दीडला घडलं काय? संपूर्ण घटनाक्रम

नवी थार, ताम्हिणी घाट, पुणे-कोकण ट्रीप अन्... 6 मित्रांसोबत रात्री दीडला घडलं काय? संपूर्ण घटनाक्रम 17