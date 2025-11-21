Success Story: 50 व्या वर्षी सुरु केला स्टार्टअप, सहकारी सोडून गेले, वेबसाईटही झाली क्रॅश; आज 'या' महिलेने उभारलंय 4,08,02,00,00,000 चं साम्राज्य
Falguni Nayar Success Story: फाल्गुनी नायर यांचा प्रवास आपली स्वप्नं पूर्ण करायला कधीच उशीर झालेला नसतो याची आठवण करुन देणार आहे. वयाच्या 50 व्या वर्षी Nykaa सुरू करून, त्यांनी भारताच्या सौंदर्य बाजारपेठेत परिवर्तन घडवून आणले आणि अब्जावधी डॉलर्सचं साम्राज्य उभारलं.
Shivraj Yadav | Nov 21, 2025, 03:09 PM IST
1/12
Falguni Nayar Success Story: Nykaa च्या संस्थापक फाल्गुनी नायर भारतातील सर्वात यशस्वी उद्योजिकांमध्ये आहेत. त्यांनी Nykaa ला ब्युटी आणि लाईफस्टाइलचा मोठा ब्रँड बनवलं आहे. आज त्यांच्याकडे 40 हजार 802 कोटींची संपत्ती आहे. त्या भारतातील सर्वात श्रीमंत स्वयंनिर्मित महिलांपैकी एक आहेत. त्यांचा प्रवास सिद्ध करतो की विश्वास, धैर्य आणि वेळ उद्योगांना पुन्हा आकार देऊ शकतो.
2/12
Nykaa उद्यास आली तेव्हा सौंदर्य प्रसाधनांची ऑनलाइन विक्री होत नव्हती. भारतात ई-कॉमर्स उदयाला येत होतं आणि सौंदर्य ही अशी श्रेणी होती जिथे ब्रँड डिजिटल पद्धतीने विक्री करण्याची कल्पनाही करत नव्हते. परंतु नायर यांना एक मोठी तफावत दिसली आणि त्यांना असे वाटले की भारतीय महिलांना एका क्लिकवर जागतिक दर्जाची सौंदर्य प्रसाधनं उपलब्ध व्हायला हवीत. त्या दृष्टीमुळे संपूर्ण बाजारपेठेला नवा आकार मिळाला.
3/12
फाल्गुनी नायर यांनी वयाच्या 50 व्या वर्षी Nykaa सुरू केली. एखादी नवी गोष्ट सुरु करण्यासाठी कधीही उशीर झालेला नसतो हे त्यांनी सिद्ध केलं आहे. अनेक दशके आर्थिक क्षेत्रात काम केल्यानंतर, आपलं स्वप्न पूर्ण करण्याच्या हेतूने त्या कम्फर्ट झोनमधून बाहेर पडल्या. त्यांची कहाणी असंख्य महत्त्वाकांक्षी उद्योजकांना प्रेरणा देते ज्यांना वाढतं वय यशावर मर्यादा आणतं असं वाटतं.
4/12
5/12
6/12
7/12
8/12
9/12
10/12
11/12
12/12