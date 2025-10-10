English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Kranti Goud: खेड्यातील जन्म, मुलांसोबत खेळायला शिकली...फिल्मी आहे क्रिकेटपटू क्रांती गौडची स्टोरी

Kranti Goud News: क्रांती गौडचा क्रिकेटमधील प्रवेश हा एखाद्या चित्रपटाच्या कथेपेक्षा कमी नाही, कारण तिने मुलींसोबत नाही तर मुलांसोबत खेळायला शिकले आहे.  

Tejashree Gaikwad | Oct 10, 2025, 01:37 PM IST
twitter
1/8

भारतीय महिला क्रिकेटमधील नवं तेजस्वी नाव  क्रांती गौड! सध्या ती तिच्या उत्कृष्ट कामगिरीमुळे देशभरात चर्चेत आहे. आदिवासी समाजातून आलेली ही तरुणी पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात जबरदस्त गोलंदाजी करत ‘प्लेअर ऑफ द मॅच’ ठरली. 

twitter
2/8

फक्त पाच महिन्यांपूर्वीच तिची भारतीय महिला क्रिकेट टीममध्ये निवड झाली होती आणि आता वर्ल्ड कपमध्ये तिचं वर्चस्व पाहायला मिळत आहे. मात्र क्रांतीचा क्रिकेटपर्यंतचा प्रवास अगदी फिल्मी कथेसारखा आहे.

twitter
3/8

मुलांसोबत खेळून झाली क्रिकेटर

क्रांतीने कधीही मुलींसोबत क्रिकेट खेळायला सुरुवात केली नाही. उलट ती नेहमी आपल्या मोहल्ल्यातील मुलांसोबत टेनिस बॉल क्रिकेट खेळायची. सुरुवातीला तिच्या या सवयीवर शेजाऱ्यांकडून ताशेरे ओढले जायचे  "मुलगी असून मुलांसोबत खेळते!" पण आज तीच क्रांती सगळ्यांच्या अभिमानाची कारण बनली आहे.

twitter
4/8

२०१७मध्ये बदलला आयुष्याचा ट्रॅक

क्रांतीच्या आयुष्यात मोठा टर्निंग पॉईंट २०१७ मध्ये आला, जेव्हा शहरात एक लेदर क्रिकेट टूर्नामेंट सुरू होती. त्या टीममध्ये एक खेळाडू कमी असल्याने क्रांतीला खेळवण्यात आलं. तिच्या प्रदर्शनाने सागर डिव्हिजनशी संलग्न असलेल्या छतरपूर एमपीसीएचे राजीव शर्मा प्रभावित झाले. त्यांनी क्रांतीला प्रोफेशनल क्रिकेटमध्ये येण्यासाठी प्रोत्साहित केले आणि तिला छतरपूर क्रिकेट टीममध्ये संधी दिली. तिथून पुढे सागर डिव्हिजनकडे तिचा प्रवास सुरू झाला.

twitter
5/8

बॅटिंगमध्येही दाखवली धडाकेबाज कामगिरी

सागर क्रिकेट डिव्हिजनचे कोच रिहान तारिक यांच्या म्हणण्यानुसार, क्रांती नेहमीच टॅलेंटेड होती. तिच्या कामगिरीमुळे तिला सागर डिव्हिजनच्या अंडर-16 टीमची कॅप्टन बनवण्यात आलं. तिच्या नेतृत्त्वाखाली टीम पहिल्यांदाच फायनलमध्ये पोहोचली. भोपाल आणि नर्मदापुरमविरुद्धच्या सामन्यांमध्ये क्रांतीने तुफान बॅटिंग करत अनुक्रमे ८० आणि ९४ धावा ठोकल्या. याच कामगिरीमुळे तिला सीनियर टीममध्ये निवड मिळाली.  

twitter
6/8

मुंबई इंडियन्सपासून टीम इंडियापर्यंतचा प्रवास

क्रांतीच्या करिअरला खरी धार मिळाली, जेव्हा ती मुंबई इंडियन्सच्या नेट बॉलर म्हणून निवडली गेली. तिथे तिला भारतातील एका नामांकित वेगवान गोलंदाजाचे मार्गदर्शन मिळाले. त्यानंतर ती WPL (Women’s Premier League) मध्ये चमकली आणि पुढे भारतीय महिला क्रिकेट टीममध्ये जागा मिळवली. आज ती वर्ल्ड कपमध्ये देशासाठी शानदार खेळ करत आहे.

twitter
7/8

रिहान तारिक म्हणतात, “क्रांती नेहमी सांगायची की तिच्या घरासमोर एक मैदान आहे, जिथे ती लहानपणापासून मुलींसोबत नाही तर मुलांसोबत क्रिकेट खेळायची. तिथूनच तिचं स्वप्न सुरू झालं आणि आज ती भारताचं नाव उज्ज्वल करत आहे.”  

twitter
8/8

 आज क्रांती गौडचं नाव फक्त आदिवासी समाजाचं नाही, तर संपूर्ण भारताचं अभिमानाचं प्रतीक बनलं आहे.  

twitter
पुढील
अल्बम

36 वर्षांपूर्वीचा रेखाचा बाथटबमधील हा बोल्ड सीन पाहून तुम्हालाही बसेल धक्का; ओलांडली होती बोल्डनेसची मर्यादा

पुढील अल्बम

36 वर्षांपूर्वीचा रेखाचा बाथटबमधील हा बोल्ड सीन पाहून तुम्हालाही बसेल धक्का; ओलांडली होती बोल्डनेसची मर्यादा

36 वर्षांपूर्वीचा रेखाचा बाथटबमधील हा बोल्ड सीन पाहून तुम्हालाही बसेल धक्का; ओलांडली होती बोल्डनेसची मर्यादा

36 वर्षांपूर्वीचा रेखाचा बाथटबमधील हा बोल्ड सीन पाहून तुम्हालाही बसेल धक्का; ओलांडली होती बोल्डनेसची मर्यादा 8
Bollywood Actress: हिंदी सिनेसृष्टीतील &#039;ही&#039; ग्लॅमरस अभिनेत्री आहे राष्ट्रस्तरीय खेळाडू

Bollywood Actress: हिंदी सिनेसृष्टीतील 'ही' ग्लॅमरस अभिनेत्री आहे राष्ट्रस्तरीय खेळाडू

Bollywood Actress: हिंदी सिनेसृष्टीतील 'ही' ग्लॅमरस अभिनेत्री आहे राष्ट्रस्तरीय खेळाडू 7
Karwa Chauth 2025: पती-पत्नीच्या प्रेमात भर घालणारे 5 बॉलिवूड चित्रपट, नातं होईल आणखी गोड

Karwa Chauth 2025: पती-पत्नीच्या प्रेमात भर घालणारे 5 बॉलिवूड चित्रपट, नातं होईल आणखी गोड

Karwa Chauth 2025: पती-पत्नीच्या प्रेमात भर घालणारे 5 बॉलिवूड चित्रपट, नातं होईल आणखी गोड 8
मेट्रोतून &#039;या&#039; वस्तू नेण्यावर बंदी, यादीत कोणत्या-कोणत्या वस्तू? वाचाच

मेट्रोतून 'या' वस्तू नेण्यावर बंदी, यादीत कोणत्या-कोणत्या वस्तू? वाचाच

मेट्रोतून 'या' वस्तू नेण्यावर बंदी, यादीत कोणत्या-कोणत्या वस्तू? वाचाच 8