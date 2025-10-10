Kranti Goud: खेड्यातील जन्म, मुलांसोबत खेळायला शिकली...फिल्मी आहे क्रिकेटपटू क्रांती गौडची स्टोरी
Kranti Goud News: क्रांती गौडचा क्रिकेटमधील प्रवेश हा एखाद्या चित्रपटाच्या कथेपेक्षा कमी नाही, कारण तिने मुलींसोबत नाही तर मुलांसोबत खेळायला शिकले आहे.
Tejashree Gaikwad | Oct 10, 2025, 01:37 PM IST
मुलांसोबत खेळून झाली क्रिकेटर
२०१७मध्ये बदलला आयुष्याचा ट्रॅक
क्रांतीच्या आयुष्यात मोठा टर्निंग पॉईंट २०१७ मध्ये आला, जेव्हा शहरात एक लेदर क्रिकेट टूर्नामेंट सुरू होती. त्या टीममध्ये एक खेळाडू कमी असल्याने क्रांतीला खेळवण्यात आलं. तिच्या प्रदर्शनाने सागर डिव्हिजनशी संलग्न असलेल्या छतरपूर एमपीसीएचे राजीव शर्मा प्रभावित झाले. त्यांनी क्रांतीला प्रोफेशनल क्रिकेटमध्ये येण्यासाठी प्रोत्साहित केले आणि तिला छतरपूर क्रिकेट टीममध्ये संधी दिली. तिथून पुढे सागर डिव्हिजनकडे तिचा प्रवास सुरू झाला.
बॅटिंगमध्येही दाखवली धडाकेबाज कामगिरी
सागर क्रिकेट डिव्हिजनचे कोच रिहान तारिक यांच्या म्हणण्यानुसार, क्रांती नेहमीच टॅलेंटेड होती. तिच्या कामगिरीमुळे तिला सागर डिव्हिजनच्या अंडर-16 टीमची कॅप्टन बनवण्यात आलं. तिच्या नेतृत्त्वाखाली टीम पहिल्यांदाच फायनलमध्ये पोहोचली. भोपाल आणि नर्मदापुरमविरुद्धच्या सामन्यांमध्ये क्रांतीने तुफान बॅटिंग करत अनुक्रमे ८० आणि ९४ धावा ठोकल्या. याच कामगिरीमुळे तिला सीनियर टीममध्ये निवड मिळाली.
मुंबई इंडियन्सपासून टीम इंडियापर्यंतचा प्रवास
क्रांतीच्या करिअरला खरी धार मिळाली, जेव्हा ती मुंबई इंडियन्सच्या नेट बॉलर म्हणून निवडली गेली. तिथे तिला भारतातील एका नामांकित वेगवान गोलंदाजाचे मार्गदर्शन मिळाले. त्यानंतर ती WPL (Women’s Premier League) मध्ये चमकली आणि पुढे भारतीय महिला क्रिकेट टीममध्ये जागा मिळवली. आज ती वर्ल्ड कपमध्ये देशासाठी शानदार खेळ करत आहे.
