Marathi News
ना कपूर, ना खान, ना बच्चन कुटुंब... मग कोण आहे बॉलिवूडमधील गर्भश्रीमंत कुटुंब?

Bollywood Richest Family: बॉलिवूडमध्ये सर्वोत्तम अभिनय करुन नाही तर फळांची विक्रीकरुन संपत्ती जमवून हे कुटुंब बनलंय श्रीमंत. या कुटुंबाने बॉलिवूडच्या दिग्गज घराण्यांना देखील मागे टाकलं आहे.

Dakshata Thasale | Oct 07, 2025, 09:50 PM IST
1/8

बॉलिवुडमधील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात श्रीमंत कुटुंब आदित्य चोप्रा आहे, ज्याची अंदाजे एकूण संपत्ती ₹8,000 कोटी आहे. त्या तुलनेत, बॉलीवुडशादीने दिलेल्या वृत्तानुसार, बच्चन कुटुंबाची संपत्ती अंदाजे ₹4,500 कोटी आहे, तर कपूर कुटुंबाची संपत्ती ₹2,000 कोटी आहे. विशेष म्हणजे, दक्षिण भारतीय चित्रपट उद्योगातील प्रमुख कुटुंबे - जसे की अक्किनेनिस आणि मेगा कुटुंब (अल्लू-कोनिडेला) - देखील या यादीत समाविष्ट आहेत.  

2/8

बॉलिवुडमधील सर्वात श्रीमंत कुटुंबांचा विचार केला तर, बच्चन आणि कपूर कुटुंब हे सहसा पहिले नाव येते. यादीत सर्वात वरच्या क्रमांकावर संगीत उद्योगाशी संबंधित एक कुटुंब आहे, ज्याने असंख्य हिट गाणी आणि जागतिक गाणी गायली आहेत.   

3/8

हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2024 नुसार, सर्वात श्रीमंत भारतीय हे बॉलिवूडसह विविध उद्योगांमधून येतात. चित्रपट उद्योगातील यादीत टी-सिरीज समूहाचे मालक भूषण कुमार यांचे कुटुंब अव्वल स्थानावर आहे. त्यांची एकूण संपत्ती अंदाजे ₹10000 कोटी (1.2 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त) आहे. कुमार कुटुंबाने अधिकृतपणे बॉलिवूडमधील काही मोठ्या नावांना मागे टाकून सर्वात श्रीमंत बॉलीवूड कुटुंबाचा किताब पटकावला आहे.

4/8

गुलशन कुमार यांचा जन्म 5 मे 1951 रोजी नवी दिल्ली येथे झाला. तो दर्यागंज येथील एका फळांच्या रस विक्रेत्याचा मुलगा होता. दहावीनंतर शाळा सोडल्यानंतर, त्याने त्याच्या कुटुंबाला त्यांच्या छोट्या व्यवसायात मदत केली आणि नंतर संगीतात रस निर्माण केला. सुरुवातीला, त्याने सार्वजनिक मागणी पूर्ण करण्यासाठी पायरेटेड बॉलीवूड कॅसेट्स विकल्या, परंतु कुमारने आणखी मोठे स्वप्न पाहिले. 1983 मध्ये, त्याने सुपर कॅसेट्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (टी-सिरीज) ची स्थापना केली, ज्याने भारतीय संगीत आणि चित्रपट उद्योगात क्रांती घडवून आणली.

5/8

टी-सीरीजचे संस्थापक गुलशन कुमार यांचे पुत्र भूषण कुमार आता कुटुंब आणि व्यवसायाचे नेतृत्व करतात. ते बॉलिवूडमधील सर्वात प्रमुख निर्मात्यांपैकी एक आहेत, ज्यांनी अनेक चित्रपट आणि संगीत रत्ने निर्माण केली आहेत. त्यांचे काका, कृष्ण कुमार, जे एक अभिनेते आणि टी-सीरीजचे सह-मालक देखील आहेत, ते कंपनीचे व्यवस्थापन करण्यास मदत करतात आणि कुटुंबाच्या एकूण संपत्तीत महत्त्वपूर्ण योगदान देतात.

6/8

भूषण कुमार यांनी त्यांचे वडील गुलशन कुमार यांच्या दुःखद निधनानंतर टी-सीरीजची सूत्रे यशस्वीरित्या हाती घेतली आणि त्यानंतर त्यांनी त्यांचा वारसा पुढे नेला, ज्यामुळे संगीत आणि चित्रपट उद्योगात मोठा प्रभाव पडला. भूषण कुमार यांचे लग्न अभिनेत्री आणि चित्रपट निर्मात्या दिव्या खोसला कुमार यांच्याशी झाले आहे आणि त्यांना रुहान नावाचा मुलगा आहे. विशेष म्हणजे, अहवालांनुसार, दिव्या यांच्याकडे टी-सीरीज कंपनीचा फक्त 0.45% हिस्सा आहे, तर भूषण कुमार यांची वैयक्तिक संपत्ती सुमारे ₹414 कोटी इतकी आहे.

7/8

गुलशन कुमारने 1975 मध्ये सुदेश कुमारीशी लग्न केले आणि त्यांना तीन मुले आहेत: खुशाली कुमार, भूषण कुमार आणि तुलसी कुमार. यापूर्वी, या जोडप्यामध्ये विभक्त होण्याच्या बातम्या आल्या होत्या. अभिनेत्रीच्या जवळच्या एका सूत्राने स्पष्ट केले की दिव्याने ज्योतिषीय श्रद्धेमुळे तिच्या अधिकृत इंस्टाग्राम अकाउंटवरून 'कुमार' हे आडनाव काढून टाकले. तिने तिच्या पहिल्या नावासोबत 'खोसला' हे अतिरिक्त 'शब्द' देखील जोडले.

8/8

त्यांच्या कारकिर्दीच्या बाबतीत, भूषण कुमार एक प्रसिद्ध चित्रपट निर्माता आहे, तुलसी कुमार बॉलीवूडमधील सर्वात यशस्वी गायकांपैकी एक आहे आणि खुशाली कुमार देखील एक व्यावसायिक गायिका आणि अभिनेत्री आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, तिच्या बहिणी तुलसी आणि खुशाली यांच्याकडे अनुक्रमे ₹250 कोटी आणि ₹100 कोटींची मालमत्ता आहे.

