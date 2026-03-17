उन्हाळी सुट्टीत 'हाऊसफुल्ल' गर्दीतून सुटका; मध्य रेल्वेवर धावणार 2012 विशेष फेऱ्या! तुमच्या गावच्या ट्रेनचं वेळापत्रक पाहा

Summer Central Railway : उन्हाळी सुट्ट्यांमधील वाढती गर्दी लक्षात घेता मध्य रेल्वेने प्रवाशांना मोठा दिलासा देत तब्बल 2012 विशेष रेल्वे फेऱ्या चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या विशेष गाड्या प्रामुख्याने कोकण, पुणे, नागपूर, अमरावती आणि कोल्हापूर यांसारख्या महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या मार्गांसह, दाणापूर आणि बनारससारख्या लांब पल्ल्याच्या मार्गांवर धावणार आहेत. CSMT, LTT आणि कल्याणसारख्या स्थानकांवरून सुटणाऱ्या या गाड्यांमुळे वेटिंग लिस्टची समस्या दूर होऊन प्रवाशांचा प्रवास सुखकर होणार आहे. अधिकृत वेबसाईटवर या गाड्यांचे आरक्षण उपलब्ध होणार आहे.

Dakshata Thasale | Mar 17, 2026, 07:46 PM IST
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई - गोरखपूर

ट्रेन क्रमांक 01079 ही दैनिक विशेष गाडी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून दररोज २२.३० वाजता सुटेल आणि गोरखपूर येथे तिसऱ्या दिवशी १०.०० वाजता पोहोचेल. या गाड्या दिनांक ०१.०४.२०२६ ते १४.०४.२०२६ या कालावधीत 'मागणीनुसार विशेष गाड्या' म्हणून (१४ सेवा) आणि  दिनांक १५.०४.२०२६ ते ३०.०४.२०२६ या कालावधीत 'उन्हाळी विशेष गाड्या' म्हणून (१६ सेवा) चालवण्यात येतील. ट्रेन क्रमांक 01080 ही 'दैनिक विशेष' गाडी गोरखपूर येथून दररोज १४.३० वाजता सुटेल आणि छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथे तिसऱ्या दिवशी ००.४० वाजता पोहोचेल. या गाड्या दिनांक ०३.०४.२०२६ ते १६.०४.२०२६ या कालावधीत (१४ सेवा) 'मागणीनुसार विशेष गाड्या'  म्हणून, आणि  दिनांक १७.०४.२०२६ ते ०२.०५.२०२६ या कालावधीत (१६ सेवा) 'उन्हाळी विशेष गाड्या' म्हणून चालवण्यात येतील. थांबे: दादर, ठाणे, कल्याण, नाशिक रोड, मनमाड, जळगाव, भुसावळ, खांडवा, इटारसी, भोपाळ, बिना, विरांगना लक्ष्मीबाई झाशी, उरई, कानपूर सेंट्रल, लखनौ, गोंडा, बस्ती आणि खलीलाबाद.

छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस - मडगाव

ट्रेन क्रमांक 01171 ही साप्ताहिक विशेष गाडी दिनांक १६.०४.२०२६ ते ११.०६.२०२६ या कालावधीत छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून दर गुरुवारी ००.२० वाजता सुटेल आणि मडगाव येथे त्याच दिवशी १५.१५ वाजता पोहोचेल.  ट्रेन क्रमांक 01172 ही साप्ताहिक विशेष गाडी दिनांक १६.०४.२०२६ ते ११.०६.२०२६ या कालावधीत मडगाव येथून दर गुरुवारी १६.०० वाजता सुटेल आणि छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथे दुसऱ्या दिवशी ०३.४५ वाजता पोहोचेल.  थांबे: दादर, ठाणे, पनवेल, पेण, रोहा, माणगाव, वीर, खेड, चिपळूण, सावर्डा, आरवली रोड, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, आडवली, विलवडे, राजापूर रोड, वैभववाडी रोड, कणकवली, सिंधुदुर्ग, कुडाळ, सावंतवाडी, थिवि आणि करमळी.

छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस - नागपूर

ट्रेन क्रमांक 02141 ही द्विसाप्ताहिक विशेष गाडी दिनांक 19 एप्रिल ते 14 जून या कालावधीत छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून, दर रविवार आणि मंगळवारी 00.20  वाजता सुटेल आणि नागपूर येथे त्याच दिवशी 3.10 वाजता पोहोचेल.  ट्रेन क्रमांक 02142 ही द्विसाप्ताहिक विशेष गाडी दिनांक 19 एप्रिल ते 14 जुलै या कालावधीत, नागपूर येथून दर रविवार आणि मंगळवारी 8 वाजता सुटेल आणि छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथे दुसऱ्या दिवशी 1.30 वाजता पोहोचेल.  थांबे: दादर, ठाणे, कल्याण, नाशिक रोड, मनमाड, जळगाव, भुसावळ, मलकापूर, शेगाव, अकोला, मूर्तिजापूर, बडनेरा, धामणगाव आणि वर्धा.

दादर- गोरखपूर - दादर

ट्रेन क्रमांक 01027 विशेष (आठवड्यातून ४ वेळा) ही गाडी दिनांक १६.०४.२०२६ ते १४.०७.२०२६ या कालावधीत, दादर येथून दर मंगळवार, गुरुवार, शनिवार आणि रविवारी १४.०५ वाजता सुटेल आणि गोरखपूर येथे तिसऱ्या दिवशी ०२.४५ वाजता पोहोचेल. (५२ सेवा) ट्रेन क्रमांक 01028 विशेष (आठवड्यातून ४ वेळा) ही गाडी दिनांक १६.०४.२०२६ ते १४.०७.२०२६ या कालावधीत, गोरखपूर येथून दर सोमवार, मंगळवार, गुरुवार आणि शनिवारी १४.२५ वाजता सुटेल आणि दादर येथे तिसऱ्या दिवशी ०३.३५ वाजता पोहोचेल. (५२ सेवा) थांबे: कल्याण, नाशिकरोड, भुसावळ, हरदा, इटारसी, राणी कमलापती, बिना, ललितपूर, टिकमगड, खरगापूर, महाराज छत्रसाल स्टेशन छतरपूर, खजुराहो, महोबा, बांदा, चित्रकुटधाम कारवी, माणिकपूर, प्रयागराज, ग्यानपूर रोड, बनारस, वाराणसी, औंडिहार, मऊ, भटनी, देवरिया सदर.

लोकमान्य टिळक टर्मिनस – सोलापूर

 उन्हाळी विशेष गाड्या – २६ सेवा धावणार आहेत. ट्रेन क्रमांक 01436 ही विशेष गाडी दिनांक 22 एप्रिल ते 15 जुलै या कालावधीत, लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथून दर बुधवारी 12.50 वाजता सुटेल आणि सोलापूर येथे दुसऱ्या दिवशी 9.15 वाजता पोहोचेल. ट्रेन क्रमांक 01435 ही विशेष गाडी दिनांक 21 एप्रिल ते 14 जुलै या कालावधीत, सोलापूर येथून दर मंगळवारी 9.20 वाजता सुटेल आणि लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथे दुसऱ्या दिवशी 3.45 वाजता पोहोचेल. थांबे: ठाणे, पनवेल, पुणे, दौंड, कुर्डुवाडी, बार्शी टाउन, धाराशिव, मुरुड, लातूर, लातूर रोड, उदगीर, भालकी, बिदर, हुमनाबाद, कलबुरगि जंक्शन, गाणगापूर रोड आणि अक्कलकोट रोड.

पुणे- कोल्हापूर - पुणे दैनिक विशेष गाड्या

उन्हाळी विशेष गाड्या – १८४ सेवा धावणार आहोत. ट्रेन क्रमांक 01023 ही दैनिक विशेष गाडी दिनांक 15 ते 15 जुलै या कालावधीत पुणे येथून दररोज 9.50  वाजता सुटेल आणि कोल्हापूर येथे दुसऱ्या दिवशी 5.8 वाजता पोहोचेल. ट्रेन क्रमांक 01024 ही दैनिक विशेष गाडी दिनांक 15 एप्रिल ते 15 जुलै या कालावधीत कोल्हापूर येथून दररोज 11.30  वाजता सुटेल आणि पुणे येथे दुसऱ्या दिवशी 7.45  वाजता पोहोचेल.  थांबे: सासवड रोड, जेजुरी, निरा, लोणंद, वाठार, सातारा, कोरेगाव, रहिमतपूर, तारगाव, मसूर, कराड, टाकळी, किर्लोस्करवाडी, भिलवडी, सांगली, मिरज, जयसिंगपूर, हातकणंगले, रुकडी आणि वलिवडे.

पुणे – दानापूर – हडपसर

मागणीनुसार उन्हाळी विशेष गाड्या – १८४ फेऱ्या सोडणार आहेत. ट्रेन क्रमांक 01449 ही दैनिक विशेष गाडी पुणे येथून दररोज १५.३० वाजता सुटेल आणि दानापूरला तिसऱ्या दिवशी 2.45 वाजता पोहोचेल. या गाड्या दिनांक 1 एप्रिल ते 14 एप्रिल या कालावधीत धावणार आहेत.  ट्रेन क्रमांक 01450 ही दैनिक विशेष गाडी दानापूर येथून दररोज 5 वाजता सुटेल आणि हडपसर येथे दुसऱ्या दिवशी 6.15 वाजता पोहोचेल. या गाड्या दिनांक 3 ते 16 एप्रिल या कालावधीत 'मागणीनुसार विशेष गाड्या' म्हणून (१४ सेवा) आणि दिनांक 17 एप्रिल ते 17 जुलै या कालावधीत 'उन्हाळी विशेष गाड्या' म्हणून (९२ सेवा) चालविण्यात येतील. थांबे: दौंड कॉर्ड कॅबिन, अहिल्यानगर, कोपरगाव, मनमाड, भुसावळ, इटारसी, जबलपूर, कटनी, सतना, माणिकपूर, प्रयागराज छिवकी, पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर आणि आरा.

पुणे - नागपूर - हडपसर

 पुणे - नागपूर - हडपसर साप्ताहिक वातानुकूलित विशेष गाडी सोडण्यात येणार आहे. उन्हाळी विशेष गाड्या – 26 सेवा असणार आहे.  ट्रेन क्रमांक 01469 ही साप्ताहिक विशेष गाडी दिनांक 21 एप्रिल ते 14 जुलै या कालावधीत, पुणे येथून दर मंगळवारी 3.50 वाजता सुटेल आणि नागपूर येथे दुसऱ्या दिवशी 6.30 वाजता पोहोचेल. ट्रेन क्रमांक 01470 ही साप्ताहिक विशेष गाडी दिनांक 22 एप्रिल ते 15 जुलै या कालावधीत, नागपूर येथून दर बुधवारी 8 वाजता सुटेल आणि हडपसर येथे त्याच दिवशी 11.30 वाजता पोहोचेल. थांबे:- उरुळी, दौंड कॉर्ड लाईन, अहिल्यानगर, बेलापूर, कोपरगाव, मनमाड, जळगाव, भुसावळ, मलकापूर, शेगाव, अकोला, बडनेरा, धामणगाव आणि वर्धा.

