उन्हाळी सुट्टीत 'हाऊसफुल्ल' गर्दीतून सुटका; मध्य रेल्वेवर धावणार 2012 विशेष फेऱ्या! तुमच्या गावच्या ट्रेनचं वेळापत्रक पाहा
Summer Central Railway : उन्हाळी सुट्ट्यांमधील वाढती गर्दी लक्षात घेता मध्य रेल्वेने प्रवाशांना मोठा दिलासा देत तब्बल 2012 विशेष रेल्वे फेऱ्या चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या विशेष गाड्या प्रामुख्याने कोकण, पुणे, नागपूर, अमरावती आणि कोल्हापूर यांसारख्या महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या मार्गांसह, दाणापूर आणि बनारससारख्या लांब पल्ल्याच्या मार्गांवर धावणार आहेत. CSMT, LTT आणि कल्याणसारख्या स्थानकांवरून सुटणाऱ्या या गाड्यांमुळे वेटिंग लिस्टची समस्या दूर होऊन प्रवाशांचा प्रवास सुखकर होणार आहे. अधिकृत वेबसाईटवर या गाड्यांचे आरक्षण उपलब्ध होणार आहे.