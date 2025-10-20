सुनिल शेट्टीनं 125 कोटींची संपत्ती कशी जमवली? गुंतवणुकदारांना सांगितली सोपी टीप; 'जर तुम्ही...'
Suniel Shetty On How He Made 125 Crore Property: केवळ अभिनेता म्हणून नाही तर एक उत्तम उद्योजक म्हणूनही सुनिल शेट्टीची ओळख आहे. मात्र सुनिल शेट्टीने अशी काय जादू केली की त्याची संपत्ती 125 कोटींवर पोहोचली आहे? त्यानेच यासंदर्भात खुलासा केलाय, तो काय म्हणालाय पाहूयात...
125 कोटींचा मालक
दमदार अभिनयाची छाप सोडणारा अभिनेता
संपत्ती कमवण्यामागील मूळ मंत्र
अनेक व्यवसायांमध्ये गुंतवणूक
गुंतवणुकदारांना एक कानमंत्र दिला
स्वत:ची ओळख ऐकून हसला
पूर्वी फक्त रिअल इस्टेटमध्ये...
आपली अशी अनोख्या पद्धतीने ओळख करुन दिल्यानंतर हसतच सुनील शेट्टीने, "आजच्या युगात वेगवेगळ्या गोष्टींमध्ये पैसा गुंतणे अधिक फायद्याचे ठरते. एक अभिनेता म्हणून, पूर्वी फक्त रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक करता येत होती. रिअल इस्टेट वगळता तुम्ही इतर कशातही गुंतवणूक करण्याचा प्रयत्न केला आणि तुम्ही त्याची काळजी घेतली नाही तर त्यामधून हवा तसा परतावा मिळणार नाही आणि ती गुंतवणूक काम करणार नाही," असं मत नोंदवलं.
मला एक खात्री असते की...
"जर तुम्ही तुमच्या या बाळाची काळजी घेतली नाही, तर ते तुम्हाला हवा तसा प्रतिसाद देणार नाही. या नवीन पिढीच्या माध्यमातून आणि एकूणच स्टार्टअप विश्वातून तुम्हाला मोठमोठ्या संस्थापकांसोबत काम करण्याची संधी मिळते. अशा वेळी मी गुंतवणूक केल्यावर मला एक खात्री असते की मी गुंतवणुकीच्या दृष्टीकोनातून फार सुरक्षित आहे," असं सुनील शेट्टी म्हणाला.
गुंतवणुकीकडे तू कसा पाहतो?
स्टार्टअपमधील गुंतवणुकीकडे तू कसा पाहतो असा प्रश्न सुनील शेट्टीला विचारण्यात आला. यावर त्याने, "मी सहसा फक्त एकाच पैलूवर लक्ष केंद्रित करतो. मग ते मार्केटिंग असो, किंवा ब्रँडला व्हिजीबिलीटी मिळणं असो, आवश्यक असलेली मीडियाच्या माध्यमातून मिळणारी मदत (प्रसिद्धी) मिळाली पाहिजे असा प्रयत्न करतो," असं उत्तर दिलं.
