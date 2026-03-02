T20 World Cup: 'तुम्हाला खरंच हे मनोरंजन हवं आहे का?', भारत-वेस्ट इंडिज सामन्यानंतर सुनील गावसकर संतापले
Sunil Gavaskar Slams T20 World Cup: भारतीय क्रिकेट संघाचे माजी कर्णधार सुनील गावसकर आणि रवी शास्त्री यांनी टी-20 वर्ल्डकपमध्ये उभारण्यात आलेल्या सुविधेवरुन नाराजी जाहीर केली आहे. भारत-वेस्ट इंडिज सामन्यानंतर त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला आहे.
Shivraj Yadav | Mar 02, 2026, 02:26 PM IST
Sunil Gavaskar Slams T20 World Cup: टी-20 वर्ल्डकपमध्ये रविवारी भारत आणि वेस्ट इंडिजविरोधातील सामना पार पडला. कोलकातामधील ईडन गार्डन्समध्ये झालेल्या या सामन्यात भारताने वेस्ट इंडिजचा पराभव करत सेमी-फायलन गाठली आहे. दरम्यान या सामन्यानंतर भारतीय क्रिकेट संघाचे माजी कर्णधार सुनील गावसकर आणि रवी शास्त्री यांनी मैदानात करण्यात आलेल्या व्यवस्थेवरुन नाराजी जाहीर केली आहे.
"तुम्ही लेझर शो चालवत आहात. हा वर्ल्डकप आहे. तेदेखील दोन ते अडीच मिनिटांसाठी....खरंच या मनोरंजनाची गरज आहे का? आयपीएलमध्ये ब्रेकदरम्यान हे समजू शकतो. पण नॉकआटमध्ये नाही. आयपीएलमध्ये हे केलं तरी हरकत नाही. पण वर्ल्डकप सुरु असताना ड्रिंक्सच्या मधोमध आपल्याला अशा लेझर शोची गरज आहे का?," असं सांगत रवी शास्त्री यांनीही मुद्दा मान्य केला. खेळाडूंना लक्ष्य केंद्रीत करण्याची गरज त्यांनी बोलून दाखवली.
