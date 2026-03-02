English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
T20 World Cup: 'तुम्हाला खरंच हे मनोरंजन हवं आहे का?', भारत-वेस्ट इंडिज सामन्यानंतर सुनील गावसकर संतापले

Sunil Gavaskar Slams T20 World Cup: भारतीय क्रिकेट संघाचे माजी कर्णधार सुनील गावसकर आणि रवी शास्त्री यांनी टी-20 वर्ल्डकपमध्ये उभारण्यात आलेल्या सुविधेवरुन नाराजी जाहीर केली आहे. भारत-वेस्ट इंडिज सामन्यानंतर त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला आहे.   

Shivraj Yadav | Mar 02, 2026, 02:26 PM IST
Sunil Gavaskar Slams T20 World Cup: टी-20 वर्ल्डकपमध्ये रविवारी भारत आणि वेस्ट इंडिजविरोधातील सामना पार पडला. कोलकातामधील ईडन गार्डन्समध्ये झालेल्या या सामन्यात भारताने वेस्ट इंडिजचा पराभव करत सेमी-फायलन गाठली आहे. दरम्यान या सामन्यानंतर भारतीय क्रिकेट संघाचे माजी कर्णधार सुनील गावसकर आणि रवी शास्त्री यांनी मैदानात करण्यात आलेल्या व्यवस्थेवरुन नाराजी जाहीर केली आहे.   

सुनील गावसकर आणि रवी शास्त्री यांनी सुपर-8 मध्ये भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज सामन्यादरम्यान लेजर शो वरुन नाराजी व्यक्त केली आहे.   

196 धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करताना भारताची अवस्था 53 धावांवर 2 बाद अशी होती. पॉवरप्ले संपल्यानंतर ठरल्याप्रमाणे ब्रेक घेण्यात आला होता. तीन मिनिटांच्या या ब्रेकदरम्यान स्टेडिअमच्या लाईटचा प्रकाश कमी करण्यात आला आणि लेझर शो सुरु करण्यात आला. यामुळे मैदानावर काळोख झाला होता.   

सुनील गावसकर आणि रवी शास्त्री यांनी लायटिंगमध्ये अचानक करण्यात आलेल्या बदलामुळे चिंता व्यक्त केला आहे. यामुळे फलंदाजांचा फोकस आणि व्हिजनवर परिणाम होऊ शकतो असं त्यांनी म्हटलं आहे.   

गावसकर यांनी समालोचन करताना म्हटलं की, "ड्रिंक्स ब्रेकच्या दोन ते तीन मिनिटांदरम्यान लेझर शो...फलंदाज किंवा इतर कोणासाठीही हे सोपं नाही".  

पुढे त्यांनी म्हटलं की, "तुमच्या डोळ्यांना लाईटची सवय व्हावी, आणि पुन्हा जास्त प्रकाश झाल्यानंतर डोळ्यांसमोर अंधार येतो"   

"तुम्ही लेझर शो चालवत आहात. हा वर्ल्डकप आहे. तेदेखील दोन ते अडीच मिनिटांसाठी....खरंच या मनोरंजनाची गरज आहे का? आयपीएलमध्ये ब्रेकदरम्यान हे समजू शकतो. पण नॉकआटमध्ये नाही. आयपीएलमध्ये हे केलं तरी हरकत नाही. पण वर्ल्डकप सुरु असताना ड्रिंक्सच्या मधोमध आपल्याला अशा लेझर शोची गरज आहे का?," असं सांगत रवी शास्त्री यांनीही मुद्दा मान्य केला. खेळाडूंना लक्ष्य केंद्रीत करण्याची गरज त्यांनी बोलून दाखवली.   

खेळाडूंच्या दृष्टीने पाहिलं तर त्यांना पुन्हा लगेच लक्ष केंद्रीत करणं सोपं जाणार नाही. हा गांभीर्याने घेण्यासारखा मुद्दा आहे असंही त्यांनी म्हटलं.   

सामन्याबद्दल बोलायचं गेल्यास भारतीय संघाने हा सामना 5 गडी राखून जिंकला. संजू सॅमसनने 97 धावा ठोकत संघाला एकहाती विजय मिळवून दिला. आता भारतीय संघ 5 मार्चला वानखेडे मैदानात इंग्लंडला भिडणार आहे.   

