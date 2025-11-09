English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'ही' मराठी अभिनेत्री सुनिल शेट्टीची भावी सून? लवकरच... तिचं रितेश देशमुख कनेक्शनही चर्चेत

Sunil Shetty Son Dating Marathi Actress: 125 कोटी रुपयांचा मालक असलेला अभिनेता सुनिल शेट्टीचा मुलगा अहान शेट्टी चक्क एका मराठमोळ्या अभिनेत्रीला डेट करत असल्याची जोरदार चर्चा आहे. ही अभिनेत्रीच शेट्टी कुटुंबाची सून होणार असल्याचं सांगितलं जातंय. ही अभिनेत्री आहे कोण आणि तिचं रितेश देशमुखशी काय कनेक्शन आहे हे पाहूयात...

Swapnil Ghangale | Nov 09, 2025, 12:57 PM IST
मराठी अभिनेत्री सुनिल शेट्टीची भावी सून?

jiyaashankarnahanshetty

एक मराठमोळी अभिनेत्री सुनिल शेट्टीच्या घरची सून होणार असल्याची जोरदार चर्चा आहे. ही बोल्ड आणि ब्युटीफूल अभिनेत्री आहे तरी कोण, ती शेट्टींच्या घरची सून होणार अशी चर्चा का आहे आणि तिचं रितेश देशमुखशीही काय कनेक्शन आहे हे आपण पाहूयात...

मराठी अभिनेत्रीला करतोय डेट

jiyaashankarnahanshetty

बॉलिवूड अभिनेता सुनील शेट्टीचा मुलगा अहान शेट्टी मराठी अभिनेत्रीला डेट करत असल्याची जोरदार चर्चा आहे.  

रितेश देशमुखशी कनेक्शन

jiyaashankarnahanshetty

अहान शेट्टी ज्या मराठी अभिनेत्रीला डेट करतोय तिचं अभिनेता रितेश देशमुखशी असलेलं कनेक्शनही समोर आलं आहे.   

रितेशसोबत केलंय काम

jiyaashankarnahanshetty

रितेश देशमुखनं दिग्दर्शित केलेल्या 'वेड' या मराठी चित्रपटामध्ये या अभिनेत्रीनं निशाची भूमिका साकारली होती.  

कोण आहे ही अभिनेत्री?

jiyaashankarnahanshetty

होय बरोबर, आपण सुनील शेट्टीची भावी सून म्हणून ज्या अभिनेत्रीबद्दल बोलतोय तिचं नाव आहे, जिया शंकर!  

मूळची मराठी, अडनाव आहे...

jiyaashankarnahanshetty

जिया शंकरचं आडनाव गवळी असं आहे. तिचं कुटुंब मराठी आहे.

दाक्षिणात्य चित्रपटातून सुरुवात

jiyaashankarnahanshetty

जियाने तिच्या अभिनयाचा प्रवास दाक्षिणात्य चित्रपटातून सुरु केला होता.  

रितेशसोबत झळकण्याची संधी

jiyaashankarnahanshetty

पुढे हिंदी मालिकेनंतर जियाला 'वेड' चित्रपटात रितेशसोबत झळकण्याची संधी मिळाली.  

अहानला करतेय डेट?

jiyaashankarnahanshetty

जिया शंकर अहान शेट्टीला डेट करत असल्याचा चर्चा आहे.  

बॉयफ्रेंडसोबत फिरायला जाते पण...

jiyaashankarnahanshetty

अनेकदा जिया परदेशात तिच्या बॉयफ्रेंडसोबत फिरायला जात असते पण तिने अजूनही त्याला समोर आणण्याचे टाळले आहे.   

जिया करणार खुलासा

jiyaashankarnahanshetty

जियाचा हा बॉयफ्रेंड म्हणजे अहानच आहे की दुसरा कोणी यावर ती लवकरच शिक्कामोर्तब करणार असल्याची बी टाऊनमध्ये जोरदार चर्चा आहे. (सर्व फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)  

