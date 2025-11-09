'ही' मराठी अभिनेत्री सुनिल शेट्टीची भावी सून? लवकरच... तिचं रितेश देशमुख कनेक्शनही चर्चेत
Sunil Shetty Son Dating Marathi Actress: 125 कोटी रुपयांचा मालक असलेला अभिनेता सुनिल शेट्टीचा मुलगा अहान शेट्टी चक्क एका मराठमोळ्या अभिनेत्रीला डेट करत असल्याची जोरदार चर्चा आहे. ही अभिनेत्रीच शेट्टी कुटुंबाची सून होणार असल्याचं सांगितलं जातंय. ही अभिनेत्री आहे कोण आणि तिचं रितेश देशमुखशी काय कनेक्शन आहे हे पाहूयात...
Swapnil Ghangale | Nov 09, 2025, 12:57 PM IST
1/11
मराठी अभिनेत्री सुनिल शेट्टीची भावी सून?
2/11
मराठी अभिनेत्रीला करतोय डेट
3/11
रितेश देशमुखशी कनेक्शन
4/11
रितेशसोबत केलंय काम
5/11
कोण आहे ही अभिनेत्री?
7/11
दाक्षिणात्य चित्रपटातून सुरुवात
8/11
रितेशसोबत झळकण्याची संधी
10/11