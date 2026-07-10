'गोविंदाचे 50 अफेअर्स....', सुनिता अहुजाने शिल्पा शिंदेला स्पष्टच सांगितलं, 'आपल्या लायकीत राहून..'

लॉक अप (Lock Upp: Sach Ya Sazaa) कार्यक्रमात सुनिता अहुजाने पुन्हा एकदा गोविंदाच्या विवाहबाह्य संबंधांवर भाष्य केलं.
बॉलिवूड अभिनेता गोविंदाची पत्नी सध्या नेटफ्लिक्सवरील 'लॉक अप' कार्यक्रमामुळे चर्चेत आहे. या कार्यक्रमात तिच्या वेगवेगळ्या छटा पाहायला मिळत आहेत. यादरम्यान तिने पुन्हा एकदा गोविंदाच्या विवाहबाह्य सबंधांवर भाष्य केलं आहे.
शिल्पा शिंदेने वारंवार गोविदांच्या विवाहबाह्य संबंधांचा उल्लेख करत विचारणा केली असता संतापलेल्या सुनिताने तिला आपल्या लायकीत राहण्यास सांगितलं, तसंच आपल्या वैवाहिक स्थितीबद्दलही सांगितलं.
सुनिताबद्दल चुकीचं मत तयार करण्यात आलं असून, तिला जाब विचारण्याचा हक्क गोविंदाच्या चाहत्यांना कोणी दिला असं म्हणत शिल्पाने उसकावण्याचा प्रयत्न केला.
राम कपूरशी बोलताना शिल्पा शिंदे म्हणाली, "माझ्या असं लक्षात आलंय की, जेव्हा ती (सुनिता) बोलते तेव्हा तिचा गैरसमज करून घेतला जातो. तुम्ही स्पष्टवक्ते नाही आहात. गोविंदाजींचे अनेक चाहते आहेत, पण तुमच्या विधानांवर ते तुम्हाला जाब विचारू शकत नाहीत. एखादा निर्णय घेण्यापूर्वी तुमच्या मनात काय चाललं होतं, हे त्यांना माहीत असतं का?"
त्यावर सुनीता शिल्पाला म्हणाली, "मी काही उर्मट किंवा कठोर बोलणारी नाहीये, पण जेव्हा आपण सत्य बोलतो, तेव्हा लोकांना ते पचत नाही. मी तर म्हणते, माझ्या जागी स्वतःला ठेवून बघा आणि मगच माझ्याबद्दल मत बनवा. जेव्हा त्यांना स्वतःला अशा परिस्थितीचा सामना करावा लागेल, तेव्हा त्यांना ते समजेल. मला उपदेश करण्याची त्यांना काहीच गरज नाही. हे माझं आयुष्य आहे, माझे नियम आहेत आणि माझा नवरा आहे. मी त्याला जाब विचारू शकते. जरी तो दहा ठिकाणी जाऊन मला फसवत असला , तरीही मी त्याला सोडणार नाही. मी मरेपर्यंत त्याच्यावर प्रेम करेन."
नंतर, संतापलेल्या सुनिताने राम कपूरला सांगितले की, शिल्पा 'गोविंदा प्रकरणा'वर चर्चा करून तिला चिथावणी देण्याचा प्रयत्न करत होती.
सुनिता पुढे म्हणाली, "माझ्या जागी स्वतःला ठेवून बघ, मग तुला समजेल की कसं वाटतं. तो माझा पती आहे, त्याला जे करायचंय ते करू दे. इतर कोणालाही यावर बोलण्याचा अधिकार नाही. मी त्याची पत्नी आहे. तिला आम्हाला चिथावणी देण्यासाठीच आत पाठवण्यात आलं आहे आणि जर तिने मर्यादा ओलांडली, तर तिला माझ्याकडून नक्कीच धडा मिळेल. माझ्या कुटुंबाबद्दल बोलू नकोस. तो माझा पती आहे; जरी त्याचे 50 जणींशी संबंध असले, तरी तिला काय फरक पडतो?"
अशी चर्चा आहे की गोविंदा आणि सुनीता आहुजा बऱ्याच काळापासून वेगळे राहत असल्याची चर्चा आहे. अनेक मुलाखतींमध्ये सुनीताने यांनी विंदावर इतर महिलांशी संबंध ठेवून आपली फसवणूक केल्याचा आरोप केला आहे. शोच्या सुरुवातीच्या काळातही, गोविंदाच्या विवाहबाह्य संबंधांचा सामना एका पत्नीच्या भूमिकेतून कसा केला, याबद्दल सुनीताने भाष्य केलं होतं.
"आम्ही आता यावर मोकळेपणाने चर्चा करत आहोत, पण ४० वर्षांपूर्वी याचा कोणी विचारही केला नव्हता. तो एक स्टार आहे आणि त्या काळात त्याचे अनेक महिलांशी संबंध होते. पण आम्हाला गप्प राहण्याचेच संस्कार दिले गेले होते; आम्हाला सांगितले जायचे की एकदा का लग्न झाले, की त्या घरातून बाहेर पडणे केवळ मृत्यूनंतरच शक्य असते", असं तिने सांगितलं होतं.
“फसवणूक तर सुरुवातीपासूनच चालत आली आहे, नाही का? शेवटी तो एक 'हिरो' आहे, त्यामुळे तुम्ही काहीच बोलू शकत नाही. या वयात जर मी या गोष्टींचा जास्त ताण घेतला, तर माझा मधुमेह (diabetes) वाढेल. त्यापेक्षा मी त्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करते आणि पुढे जात राहते. ठीक आहे, मी माझ्या मुलांसाठी जगते. कोणाला खरंच रोखता येतं का? मी काय 24 तास त्याच्यासमोर जाऊन बसू का? तसं करणं शक्य नाही, कारण समोरच्या व्यक्तीलाही त्याचा त्रास होऊ शकतो किंवा ती व्यक्ती चिडू शकते. आता मी या गोष्टींचा फारसा विचार करत नाही. आमची दोन घरं आहेत आणि त्याला भेटायला अनेक लोक येत असतात; अशा वेळी मला माझ्या घरात थोडी एकांतता (privacy) हवी असते”, असं तिने म्हटलं.