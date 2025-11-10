'गोविंदा चांगला नवरा नाही, माझ्यापेक्षा जास्त अभिनेत्रींना त्याने...', सुनिता अहुजाने सगळंच काढलं, 'त्याने 28 वर्षं मला...'
एका स्टारची पत्नी होण्यासाठी फार कठोर असावं लागतं असं सुनिता अहुजा यांनी सांगितलं आहे.
Shivraj Yadav | Nov 10, 2025, 06:48 PM IST
एका स्टार अभिनेत्याची पत्नी असल्याने समोर असणाऱ्या भावनिक आव्हानांबद्दल बोलताना त्यांनी सांगितलं की, "तो एक हिरा आहे. त्यांच्याबद्दल मी का जास्त बोलू. आपल्या बायकोपेक्षा ते अभिनेत्रींसोबत जास्त वेळ घालवतात. एका स्टार अभिनेत्याची पत्नी असणं हे फार कठोर बाई व्हावं लागतं. तुमचं मन दगडाचं होतं. मला हे समजण्यासाठी 28 वर्षं लागली. तरुणपणात माहिती नव्हतं".
