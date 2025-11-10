English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'गोविंदा चांगला नवरा नाही, माझ्यापेक्षा जास्त अभिनेत्रींना त्याने...', सुनिता अहुजाने सगळंच काढलं, 'त्याने 28 वर्षं मला...'

एका स्टारची पत्नी होण्यासाठी फार कठोर असावं लागतं असं सुनिता अहुजा यांनी सांगितलं आहे.   

Shivraj Yadav | Nov 10, 2025, 06:48 PM IST
बॉलिवूड अभिनेता गोविंदा सध्या आपल्या पत्नीमुळे चर्चेत आहे. पत्नीने पूजाऱ्यांबद्दल केलेल्या विधानानंतर तर गोविंदाला हात जोडून माफी मागावी लागली होती.  

दरम्यान सुनीता अहुजा यांनी आता एका नव्या मुलाखतीत गोविंदा आपल्यासाठी चांगला नवरा नसल्याचं सांगत आरोप केले आहेत. स्टार पत्नी असणं फार कठीण असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे.   

Pinkvilla ला दिलेल्या मुलाखतीदरम्यान सुनीता म्हणाली की, जर तुम्ही एका विशिष्ट वयानंतरही तुमच्या तरुणपणाच्या चुका पुन्हा पुन्हा करत राहिलात तर ते योग्य नाही.  

"स्वत:ला सांभाळून ठेवलं पाहिजे. तरुणपणात व्यक्ती चुका करतो. मीदेखील केल्या आहेत आणि गोविंदानेही केल्या. पण जेव्हा तुम्ही ठराविक वयात पोहोचता तेव्हा चुकी करणं शोभा देत नाही. आणि का कराव्यात, तुमचं गोड कुटुंब आहे, पत्नी आहे आणि मुलं आहेत मग कशाला?", असं सुनिता अहुजा यांनी म्हटलं आहे.   

एका स्टार अभिनेत्याची पत्नी असल्याने समोर असणाऱ्या भावनिक आव्हानांबद्दल बोलताना त्यांनी सांगितलं की, "तो एक हिरा आहे. त्यांच्याबद्दल मी का जास्त बोलू. आपल्या बायकोपेक्षा ते अभिनेत्रींसोबत जास्त वेळ घालवतात. एका स्टार अभिनेत्याची पत्नी असणं हे फार कठोर बाई व्हावं लागतं. तुमचं मन दगडाचं होतं. मला हे समजण्यासाठी 28 वर्षं लागली. तरुणपणात माहिती नव्हतं".  

सुनीताने कबूल केले की गोविंदा एक चांगला मुलगा आणि भाऊ आहे, परंतु चांगला नवरा नाही. म्हणूनच, तिला पुढच्या आयुष्यात तो नवरा म्हणून नको आहे.  

फेब्रुवारीपासूनच गोविंदा आणि सुनीता यांच्या घटस्फोटाच्या अफवा पसरत आहेत. काही महिन्यांपूर्वी सुनीता आहुजाने काही वैयक्तिक माहिती शेअर केल्यानंतर गोविंदा आणि सुनीता यांच्यातील संबंधांमध्ये अडचणी येत असल्याच्या चर्चांना वेग आला.  

एका सूत्राच्या माहितीनुसार, "सुनिताने काही महिन्यांपूर्वीच वेगळे होण्याची नोटीस पाठवली होती, परंतु तेव्हापासून कोणतीही हालचाल झालेली नाही."  

काही महिन्यांपूर्वीच दोघांमध्ये समेट झाल्याचे वृत्त आहे. गणेश चतुर्थीच्या दिवशी त्यांनी मीडियासमोर एकत्र फोटो काढले. त्यांच्यात मतभेद असल्याचे सर्व दावे फेटाळून लावत सुनिता यांनी जाहीर कोणतीही शक्ती त्यांना गोविंदापासून वेगळे करू शकत नाही असं जाहीर केलं.   

गोविंदा आणि सुनीता आहुजा यांचं लग्न मार्च 1987 मध्ये झाले. 1988 मध्ये त्यांची मुलगी टीना हिचा जन्म होईपर्यंत त्यांनी त्यांचे लग्न गुपित ठेवले. अनेक वर्षांनी 1997 मध्ये त्यांचा मुलगा यशवर्धन याचा जन्म झाला.   

