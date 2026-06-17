Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /फोटो
  • /दिवसभरात फक्त 1 तास सूर्यप्रकाश पडतो, महाराष्ट्रातील सर्वात आश्चर्यकारक पर्यटनस्थळ! जगभरातून पर्यटक इथं थरार अनुभण्यासाठी येतात

दिवसभरात फक्त 1 तास सूर्यप्रकाश पडतो, महाराष्ट्रातील सर्वात आश्चर्यकारक पर्यटनस्थळ! जगभरातून पर्यटक इथं थरार अनुभण्यासाठी येतात

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 17, 2026, 11:56 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 11:56 PM IST

दिवसभरात फक्त 1 तास सूर्यप्रकाश पडतो... महाराष्ट्रात असे एक ठिकाण आहे. हे ठिकाण जितके सुंदर आहे तितकेच हे ठिकाण थरारक आणि धोकादायक आहे. 

Sandhan Valley trek near Ahmadnagar : सर्वत्र उन्हाचा कहर पहायला मिळत आहे. सूर्य कोपला आहे. कडाक्याच्या उन्हापासून दिलासा मिळावा यासाठी सर्वचजण महाराष्ट्रातील थंड हवेच्या ठिकाणी फिरायला जात आहेत. महाराष्ट्रात एक असं पर्यटनस्थळ आहे जिथे दिवसभरात फक्त 1 तास सूर्यप्रकाश पडतो. हे ठिकाण कोणतेही थंड हवेचे हिल स्टेशन नाही तर महाराष्ट्रातील  सर्वात थरारक ट्रेकिंग पाईंट आहे. 

1/9

महाराष्ट्रात एक असं आश्चर्यकारक पर्यटनस्थळ आहे जिथे दिवसभरात फक्त 1 तास सूर्यप्रकाश पडतो. हे ठिकाण महाराष्ट्रातील  सर्वात लोप्रिय ट्रेकिंग स्पॉट आहे.  जगभरातून पर्यटक इथं थरार अनुभण्यासाठी येतात. 

2/9

हे जप्रसिद्ध पर्यटनस्थळ म्हणजे एक खोल दरी आहे.  या दरीतून जाणारी चिंचोळी वाट पुढे इतकी निमुळती होत जाते की, कित्येक ठिकाणी सूर्याचा प्रकाश जमिनीपर्यंत पोहचत नाही.

3/9

महाराष्ट्रातील या सर्वात थरारक आणि आश्चर्यकारक पर्यटनस्थळाचे नाव आहे सांधण व्हॅली.  हे ठिकाण ट्रेकर्स मंडळींच्या बकेट लिस्टमध्ये आवर्जून असते. 

 

4/9

 सांधण व्हॅली म्हणजे तीन फूट रुंदी आणि दोन्ही बाजूंना अंगावर येणाऱ्या 400 फूट उंच पाषाण कडा असलेली खोल दरी.  अतिशय अरुंद घळ, कधी आठ-दहा फूट तर कधी अगदीच जेमतेम एक माणूस जाईल एवढीच जागा इथ आहे. 

5/9

अहमदनगर जिल्ह्यात हे ठिकाण येथे.  अहमदनगरच्या साम्रद या गावातून सांधण व्हॅलीला जाण्याचा रस्ता आहे.  साम्रद या गावातून  पुढे दीड ते दोन किमी नागमोडी वळणे घेत जाणारी ही खोल दरी म्हणजे सांधण व्हॅली. 

 

6/9

ही अत्यंत खोल दरी आहे. दिवसभरात 1 तासच येथे सूर्यप्रकाश पोहचतो. 12 वाजल्यानंतर सूर्य मध्यावर आल्यावर साधारण 1 ते 2 दरम्यान या दरीत सूर्य प्रकाश पडतो. बाकी इतर वेळेस इथं फक्त सावल्यांचा खेळ सुरु असतो. 

7/9

आशिया खंडातील सर्वात खोल दऱ्यांमध्ये ‘सांधण व्हॅली’चा दुसरा क्रमांक लागतो. 200 ते 400 फुट खोल आणि जवळ-जवळ 4 किमी लांबवर पसरलेली आहे. यामुळे येथे ट्रेकिंग करताना एक पाऊल जरी चुकीचं पडलं तर ट्रेकर्सच्या जीवावर बेतू शकते.

 

8/9

एका अतिप्राचीन जिओग्राफिक फॉल्टलाईन (भौगोलिक प्रस्तरभंग रेषा) म्हणजे जमिनीला पडलेली एक मोठी भेग.  जमिनीला पडलेल्या या भेगेमुळेच निर्माण झालेली ही दरी निसर्गाचा अद्भुत चमत्कारच आहे.

9/9

सांधण व्हॅलीला जाण्यासाठी पुण्यावरुन आळेफाटा-संगमनेर-अकोले-राजूर-शेंडी(भंडारदरा)-उडदावणे-साम्रद असा रस्ता आहे. मुंबईतून कल्याण-कसारा घाट-इगतपुरी-घोटी मार्गे तर नाशिकहूनही घोटीमार्गे येथे पोहचता येते.

TAGS:
Maharashtra Tourism
sandhan valley
Sandhan Valley trek
ahmednagar
सांधण व्हॅली

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
तोंडात रक्ताचे डाग, खोलीत दारुच्या बॉटल; होम स्टेमध्ये मिळाली महिलेचा मृतदेह
Vishakhapatnam Andhra Pradesh1 hr ago
2
india1 hr ago
3
rashi bhavishya1 hr ago
4
Shubman Gill1 hr ago
5
Nanded1 hr ago