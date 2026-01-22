सनी देओलच्या 'बॉर्डर २' समोर कोणाचे आव्हान? 26 जानेवारीला 'या' चित्रपटांनी बॉक्स ऑफिसवर घातला होता धुमाकूळ; पाहा रेकॉर्ड तोडणाऱ्या ब्लॉकबस्टर्सची यादी
Suny Deol's Border 2 Will Resales On 23rd Jan 2026: प्रजासत्ताक दिनाच्या मुहूर्तावर प्रदर्शित होणारे देशभक्तीपर चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर नेहमीच यशस्वी ठरतात, ज्याचा प्रत्यय 'पठाण' आणि 'फायटर' सारख्या चित्रपटांनी दिला आहे. हीच परंपरा पुढे नेण्यासाठी सनी देओलचा बहुप्रतिक्षित 'बॉर्डर २' हा चित्रपट उद्या, 23 जानेवारी रोजी प्रदर्शित होत आहे. अॅक्शन आणि देशभक्तीने भरलेला हा चित्रपट जुने विक्रम मोडून नवा इतिहास रचेल, अशी चाहत्यांना मोठी खात्री आहे.
Manali Sagvekar | Jan 22, 2026, 06:43 PM IST
1/8
सनी देओलच्या 'बॉर्डर 2' समोर कोणाचे आव्हान?
2/8
सनी देओलच्या 'बॉर्डर 2' समोर कोणाचे आव्हान?
प्रजासत्ताक दिन किंवा स्वातंत्र्य दिनाच्या जवळपासच्या काळात प्रदर्शित होणारे चित्रपट नेहमीच खुप गाजतात. या चित्रपटांच्या यादीत 2023 साली प्रदर्शित होणारा पठाण हा चित्रपट पहिल्या क्रमांकावर आहे. बॉर्डर 2 हा चित्रपटही याचप्रमाणे रेकॉर्डब्रेक कमाई करण्याच्या आशेत आहे. यासाठी बॉर्डर 2 समोर कोणत्या चित्रपटांना टक्कर द्यायची आहे ते जाणून घेऊया.
3/8
सनी देओलच्या 'बॉर्डर 2' समोर कोणाचे आव्हान?
4/8
सनी देओलच्या 'बॉर्डर 2' समोर कोणाचे आव्हान?
5/8
सनी देओलच्या 'बॉर्डर 2' समोर कोणाचे आव्हान?
6/8
सनी देओलच्या 'बॉर्डर 2' समोर कोणाचे आव्हान?
7/8