  • सनी देओलच्या बॉर्डर २ समोर कोणाचे आव्हान? 26 जानेवारीला या चित्रपटांनी बॉक्स ऑफिसवर घातला होता धुमाकूळ; पाहा रेकॉर्ड तोडणाऱ्या ब्लॉकबस्टर्सची यादी

सनी देओलच्या 'बॉर्डर २' समोर कोणाचे आव्हान? 26 जानेवारीला 'या' चित्रपटांनी बॉक्स ऑफिसवर घातला होता धुमाकूळ; पाहा रेकॉर्ड तोडणाऱ्या ब्लॉकबस्टर्सची यादी

Suny Deol's Border 2 Will Resales On 23rd Jan 2026: प्रजासत्ताक दिनाच्या मुहूर्तावर प्रदर्शित होणारे देशभक्तीपर चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर नेहमीच यशस्वी ठरतात, ज्याचा प्रत्यय 'पठाण' आणि 'फायटर' सारख्या चित्रपटांनी दिला आहे. हीच परंपरा पुढे नेण्यासाठी सनी देओलचा बहुप्रतिक्षित 'बॉर्डर २' हा चित्रपट उद्या, 23 जानेवारी रोजी प्रदर्शित होत आहे. अ‍ॅक्शन आणि देशभक्तीने भरलेला हा चित्रपट जुने विक्रम मोडून नवा इतिहास रचेल, अशी चाहत्यांना मोठी खात्री आहे.  

Manali Sagvekar | Jan 22, 2026, 06:43 PM IST
बॉलिवूड अभिनेता सनी देओल अभिनीत 'बॉर्डर 2' हा हिंदी चित्रपट उद्या (23 जानेवारी 2026 रोजी) प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटाच्या पहिल्या भागाने सर्वांचीच मने जिंकली होती. आजही तो चित्रपट प्रत्येक भारतीय  तितक्याच अभिमानाने आणि आवडीने पाहतात. आता चित्रपटाच्या येत्या सिक्वलकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.   

प्रजासत्ताक दिन किंवा स्वातंत्र्य दिनाच्या जवळपासच्या काळात प्रदर्शित होणारे चित्रपट नेहमीच खुप गाजतात. या चित्रपटांच्या यादीत 2023 साली प्रदर्शित होणारा पठाण हा चित्रपट पहिल्या क्रमांकावर आहे. बॉर्डर 2 हा चित्रपटही याचप्रमाणे रेकॉर्डब्रेक कमाई करण्याच्या आशेत आहे. यासाठी बॉर्डर 2 समोर कोणत्या चित्रपटांना टक्कर द्यायची आहे ते जाणून घेऊया.  

बॉलिवू़ड किंग शाहरूखचा पठाण हा 25 जानेवारी 2023 रोजी प्रदर्शित झालेला किंग खानच्या पठाण या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर 1000 कोटींचा टप्पा ओलांडला.  

याचप्रमाणे 2024 मधील 'फायटर' या चित्रपटाने प्रजासत्ताक दिनाच्या आधी प्रदर्शित होऊनही बॉक्स ऑफिसर जबरदस्त कमाई केली होती.   

हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सर्वात फिट अभिनेता ऋतिक रोशनचा काबील हा चित्रपट 25 जानेवारी 2017 रोजी प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटाचा बजेट 50 कोटी असूनही बॉक्स ऑफिसवर एकूण 106 ते 120 कोटी रूपये कमवले होते.   

अक्षय कुमार अभिनीत बेबी हा चित्रपट 2015 साली प्रजासत्ताक दिनानिमित्ताने प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटाने देखील बॉक्सऑफिसवर मोठी बाजी मारली होती.   

यानंतर या यादीत शाहरुखच्या 'रईस' या चित्रपटाचे नाव आहे. हा चित्रपट 25 जानेवारी 2017 मध्ये प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटाने फक्त भारतातच नाहीतर जगभरात मोठी पसंती मिळवली. देशांतर्गत बाजारात जवळजवळ 191 कोटी आणि जगभरात 281 ते 308 कोटींची कमाई केली.   

अभिनेता रणवीर सिंह, शाहिद कपूर आणि अभिनेत्री दिपिका पदुकोण यांचा पद्मावती हा  चित्रपट 2018 मध्ये प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटालाही प्रेक्षकांकडून भरभरून प्रेम मिळाले होते.   

