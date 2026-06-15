संचिता उगलेने टोकाचे पाऊल का उचलले? त्या व्यक्तीबद्दल सांगत, अभिनेत्याचा धक्कादायक खुलासा, तर मैत्रिणीने सांगितलं, '10 दिवसांपूर्वीच…'

Sanchita Ugale Death : वयाच्या 22 व्या वर्षी टीव्ही अभिनेत्री संचिता उगले हिने टोकाचे पाऊल का उचलले असा प्रश्न चाहत्यांसोबत सर्वांनाच पडला आहे. अशातच तिच्या जवळच्या मित्राने आणि मैत्रिणीने धक्कादायक गोष्टीचा खुलासा केला आहे. तिच्या आयुष्यातील त्या व्यक्तीबद्दल त्याने सांगितलं आहे.
मुंबईजवळच्या नालासोपारा इथल्या राहत्या घरात संचिता उगले हिने आपलं आयुष्य संपवलं. तिच्या जाण्याने चित्रपटसृष्टीसोबत चाहते हळहळ व्यक्त करत आहेत.
संचिता उगले हिने एवढ्या टोकाचे पाऊल का उचललं याचा तिच्या जवळचा मित्र आणि अभिनेत्याने मोठा खुलासा केला आहे. या अभिनेत्याचे नाव उज्जवल शर्मा असं आहे.
मीडिया रिपोर्टनुसार संचिता आणि उज्जवल शर्मा यांच्या अफेअरची चर्चा काही दिवासंमध्ये रंगली होती. पण उज्जवलने ही एक अफवा असल्याचे स्पष्ट केलंय.
टेली चक्करशी बोलताना उज्जवलने या अफेयरची नुसरती चर्चा होती, त्यात तथ्य नव्ह असं तो म्हणाला. आम्ही कधीही रिलेशनशीपमध्ये नव्हतो, असं त्याने स्पष्ट सांगितलं.
पुढे अभिनेता म्हणाला की, संचिता कोणा तरी डेट करत होती. एवढंच नाही तर त्याच्यासोबत राहत पण होती. माझे तिच्यासोबत बरंच दिवसांपासून काहीच बोलणं झालं नाही, कारण मी माझ्या मूळ गावी आहे.
अभिनेत्याने सांगितलं की, संचिता तिच्या एक्स बॉयफ्रेंडमुळे खूप कठीण परिस्थितीतून जात होती. तिला होणाऱ्या मानसिक स्थिती पाहून अनेकांनी तिला मदत केली. ती पण सगळ्यांकडून मदत मागत होती. तिची आत्महत्येची बातमी कानावर आल्यावर मी मोठा धक्का बसला आहे. जे काही झालं ते अतिशय दु:खद आणि धक्कादायक आहे माझ्यासाठी, या शब्दात अभिनेत्याने आपलं दु:ख व्यक्त केलं.
संचिताच्या जवळची मैत्रिण मेघा शर्माने धक्कादायक खुलासा केलाय. संचिता काही दिवसांपासून डिप्रेशनमध्ये होती.
वारंवार आत्महत्या करण्याविषयी बोलत होती, असं मेघा शर्माने मनीकंट्रोल’शी बोलताना सांगितलं. ती पुढे म्हणाली की, संचिताला काही आरोग्य समस्या होत्या. तिच्यावर उपचार सुरु होते. वैयक्तिक कारणांमुळे जानेवारीपासून ती डिप्रेशनमध्ये होती.