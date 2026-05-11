'या' लोकांच्या नावावर जमीन, घर, इतर संपत्ती असेल तर जप्त करा; सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

Supreme Court On Property: देशातील सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वाच्या प्रकरणामध्ये निकाल देताना काही विशिष्ट संपत्ती जप्तीचा अधिकार यंत्रणांना असल्याचं म्हटलं आहे. नेमका हा निकाल काय जाणून घ्या...
‘त्या’ लोकांच्या नावावर संपत्ती असेल तर जप्त करा! असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्या प्रकरणात दिला आहे जाणून घ्या सविस्तर माहिती...
बेनामी व्यवहारांच्या माध्यमातून काळा पैसा लपवणाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे.
ड्रायव्हर, नोकर, आचारी वा नातेवाईकांच्या नावे खरेदी केलेली संपत्ती जप्त केली जाऊ शकते.
आयकर विभाग यापूर्वी झालेल्या बेनामी व्यवहार प्रकरणातदेखील संपत्ती जप्तीची कारवाई करू शकते, असा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे.
न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. बेनामी मालमत्तेशी संबंधित 'मंजुळा विरुद्ध डी. ए. श्रीनिवास' प्रकरणाची सुनावणी घेताना खंडपीठाने आयकर विभागाच्या कारवाईच्या कक्षा वाढवल्या.
प्रकरणातील एका व्यक्तीने मृत्युपत्राच्या आधारे काही मालमत्तांवर मालकी हक्क सांगितला होता; परंतु जमीन सुधारणा कायद्यापासून बचाव करण्यासाठी संबंधित मालमत्ता प्रत्यक्षात दुसऱ्या व्यक्तीच्या नावाने खरेदी केल्याचे उघडकीस आले होते.
त्याची नोंद घेत खंडपीठाने त्या व्यक्तीचा दावा फेटाळला आणि सरकारला आठ आठवड्यांत मालमत्तांचा ताबा घेण्याचे आदेश दिले. याचवेळी न्यायालयाने बेनामी संपत्ती जमवणाऱ्यांना दणका दिला.
न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता ड्रायव्हर, नोकर, आचारी वा अन्य कोणत्याही नातेवाईकाच्या नावाने जमीन, घर अथवा अन्य संपत्ती जमवली असेल चौकशी होऊन त्या संपत्तीवर टाच येणार आहे.