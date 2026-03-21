रेवती सुळेंच्या लग्नाची तारीख ठरली! मुंबईत पार पडणार विवाह सोहळा
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (SP) च्या खासदार सुप्रिया सुळे यांची मोठी मुलगी रेवती हिच्या लग्नाची तारीख ठरली आहे. रेवतीचं लग्न ठरल्याची बातमी काही दिवसांपूर्वीच समोर आली होती. रेवती हिचा विवाह नागपूरच्या सारंग अरुण लखानी यांच्याशी होणार आहे. मुंबईत हा लग्न सोहळा पार पडणार आहे.
Pooja Pawar | Mar 21, 2026, 02:03 PM IST
1/8
2/8
3/8
रेवती सुळे या 27 वर्षांच्या असून त्यांचा जन्म 30 ऑक्टोबर 1998 रोजी बारामती येथे झाला होता. त्यांनी मुंबईतील द कॅथेड्रल अँड जॉन कॉनन स्कूलमध्ये शिक्षण घेतलं आहे. रेवती यांचं महाविद्यालयीन शिक्षण 'लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पॉलिटिकल सायन्स'मधून घेतलं आहे. त्यांनी 2023 मध्ये मास्टर्स इन पब्लिक अॅडमिनिस्ट्रेशनमध्ये पदवी मिळवली.
4/8
5/8
6/8
7/8