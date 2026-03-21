रेवती सुळेंच्या लग्नाची तारीख ठरली! मुंबईत पार पडणार विवाह सोहळा

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (SP) च्या खासदार सुप्रिया सुळे यांची मोठी मुलगी रेवती हिच्या लग्नाची तारीख ठरली आहे. रेवतीचं लग्न ठरल्याची बातमी काही दिवसांपूर्वीच समोर आली होती. रेवती हिचा विवाह नागपूरच्या सारंग अरुण लखानी यांच्याशी होणार आहे. मुंबईत हा लग्न सोहळा पार पडणार आहे.   

Pooja Pawar | Mar 21, 2026, 02:03 PM IST
1/8

सुप्रिया आणि सदानंद सुळे यांच्या घरी लवकरच सनई चौघडे वाजणार असून त्यांची मोठी मुलगी रेवती हिचा विवाह नागपूरच्या सारंग अरुण लखानी यांच्याशी होणार आहे. काही दिवसांपूर्वीच दोघांचं लग्न ठरल्याची बातमी सुप्रिया यांनी स्वतः माध्यमांना दिली होती.   

2/8

रेवती सुळे आणि सारंग लखानी यांचा विवाह सोहळा मुंबईत २० जून रोजी पार पडणार आहे. तर मुंबई नागपूर सह दिल्लीमध्ये सुद्धा रेवती- सारंग यांच्या लग्नाच रिसेप्शन पार पडणार आहे.   

3/8

रेवती सुळे या 27 वर्षांच्या असून त्यांचा जन्म 30 ऑक्टोबर 1998 रोजी बारामती येथे झाला होता. त्यांनी मुंबईतील द कॅथेड्रल अँड जॉन कॉनन स्कूलमध्ये शिक्षण घेतलं आहे.  रेवती यांचं महाविद्यालयीन शिक्षण 'लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पॉलिटिकल सायन्स'मधून घेतलं आहे. त्यांनी 2023 मध्ये मास्टर्स इन पब्लिक अॅडमिनिस्ट्रेशनमध्ये पदवी मिळवली.   

4/8

रेवती सुळे या राजकारणात सक्रिय नसल्या तरी आई सुप्रिया तसेच आजोबा शरद पवार यांच्या सोबत त्या प्रचार रॅलीत तसेच सभांना एकत्र पाहायला मिळतात.   

5/8

सुप्रिया सुळेंचे होणारे जावई सारंग अरुण लखानी हे विश्वराज ग्रुप ऑफ कंपनीचे संचालक आहेत. त्यांची नागपूरमध्ये कंपनी असून ते जल व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात कार्यरत आहेत.  

6/8

सारंग लखानी यांची कंपनी ही जलसिंचन, सांडपाण्यावर प्रक्रिया, पाणी व्यवस्थापन सारखे प्रकल्प हाताळते. सारंग यांनी कोलंबिया बिझनेस स्कूलमध्ये आपलं पदवीचं शिक्षण पूर्ण केलं आहे.   

7/8

मिळालेल्या माहितीनुसार रेवती सुळे आणि सारंग लखानी हे दोघे अनेक वर्षांपासून एकमेकांना ओळखत होते आणि दोघांच्या कुटुंबात सुद्धा मैत्रीपूर्ण संबंध होते.    

8/8

पवार कुटूंबात मागील काही महिन्यांमध्ये पार पडणार हे तिसरं लग्न आहे. यापूर्वी दिवंगत अजित पवार यांचा मुलगा जय पवार याचं लग्न हे बहरीन देशात झालं होतं. तर त्यापूर्वी जय यांचे चुलत बंधू युगेंद्र पवार यांचं लग्न मुंबईत पार पडलं होतं.   

Price Hike: भारतात महागाईची नवी लाट; खाण्यापासून पेट्रोलपर्यंत काय काय महागलं? तुमच्या खिशावर थेट परिणाम!

EPFO: भारतातील कोट्यवधी प्रायव्हेट कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज; 1 पैसाही न भरता मिळतो 7 लाखाचा विमा;कसा करायचा दावा?

Gold Silver Price Today 21 March : सोन्याचे भाव गडगडले, चांदीच्या भावात सुद्धा घसरण, ग्राहकांना खरेदीसाठी सुवर्णसंधी, पाहा आजचे सोन्या चांदीच्या किंमती

पारंपरिक स्पर्श असलेलं झहीर खान आणि सागरिका घाटगेचं घर बघितलं का? बघा घराची खास झलक

