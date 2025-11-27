English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Suresh Raina Birthday: 2020 मधील निवृत्ती; हॉटेल, लग्जरी गाड्या अन् महालासारखं घर... सुरेश रैना कोट्यवधींचा किंग! जाणून घ्या Net worth

Suresh Raina Net worth: सुरेश रैनाला कोणत्याही ओळखीची गरज नाही. त्याने भारतीय क्रिकेटमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. जोपर्यंत तो मैदानावर होता तोपर्यंत सर्वांचे लक्ष त्याच्याकडे होते.2020  मध्ये निवृत्त झालेला हा अनुभवी खेळाडू चाहत्यांच्या हृदयात अजूनही आहे. आज रैना त्याचा 39 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. या निमित्ताने जाणून घेऊयात त्याची नेटवर्थ...   

Tejashree Gaikwad | Nov 27, 2025, 08:51 AM IST
Suresh Raina Birthday

Suresh Raina Birthday

Suresh Raina Net worth: सुरेश रैना हे भारतीय क्रिकेटमधील असे नाव आहे, ज्याची ओळख मैदानापुरती मर्यादित कधीच नव्हती. तडाखेबाज फलंदाजी, वेगवान धावा आणि डोळ्याचं पारणं फेडणारी फिल्डिंग या जोरावर तो चाहत्यांच्या हृदयावर राज्य करत राहिला. 2020 मध्ये त्याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली, मात्र आजही त्याचा प्रभाव, लोकप्रियता आणि कमाई कुठेही कमी झालेली नाही. आपल्या 39व्या वाढदिवसानिमीत्त त्याच्या संपत्तीपासून ते क्रिकेटनंतरच्या यशस्वी प्रवासाबद्दल चाहत्यांमध्ये पुन्हा एकदा चर्चा रंगली आहे.

क्रिकेटने दिली ‘क्रो-रेसमय’ सुरुवात

Suresh Raina Birthday

ताई पो नसले तरी दिल्ली-एनसीआरमधील गाझियाबादच्या राजनगरमध्ये त्याच्या मालकीचा असा भव्य बंगला आहे, जो एखाद्या ‘स्पोर्ट्स पॅलेस’पेक्षा कमी भासत नाही. पण या जगमगलेल्या जीवनाची सुरुवात क्रिकेटमुळेच झाली. तो 2011 च्या विश्वचषक विजेत्या भारतीय संघाचा भाग होता, तसेच 2014 च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफी विजेत्या संघातही त्याने महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. पहिल्याच IPL हंगामापासून मैदानावर उतरत त्याने जवळपास प्रत्येक सिझनमध्ये धावांचा पाऊस पाडला. Chennai Super Kings सोबतच्या त्याच्या प्रवासाने त्याच्या करिअर आणि बँक बॅलन्सला भक्कम उंची दिली. या लीगमधून त्याने 110 कोटींहून अधिक कमाई केली असून, ही रक्कम त्याच्या संपत्तीचा मोठा पाया मानली जाते.

निवृत्ती… पण कमाई सुरूच!

Suresh Raina Birthday

2022 नंतर त्याने सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून अलविदा केला, पण क्रिकेटच्या सावलीतून तो व्यवसायाच्या प्रकाशझोतात आला. कमेंट्री, गुंतवणूक आणि ब्रँड पार्टनरशिप याद्वारे त्याने कमाईचे वेगवेगळे स्त्रोत उभे केले. मोठ्या ब्रँड्ससोबत काम करत असताना तो Adidas आणि Timex सारख्या प्रसिद्ध कंपन्यांचा चेहरा राहिलेला आहे. याशिवाय लहान मुलांसाठीच्या उत्पादन क्षेत्रातल्या MATE Babycare सारख्या स्टार्टअपमध्ये त्याने गुंतवणूक केली, तसेच डिजिटल करन्सी जगात Sahicoin सारख्या प्रोजेक्टमध्येही तो सक्रिय राहिला.

युरोपमध्ये भारतीय चवीचा नवा डाव

Suresh Raina Birthday

क्रिकेट खेळताना ‘मिस्टर IPL’ ही ओळख मिळवलेल्या रैनाने खाद्य व्यवसायातही हुकमी बॅट फिरवली. काही महिन्यांपूर्वी त्याने Raina Indian Restaurant सुरू केले. युरोपात भारतीय जेवणाची ओळख अधिक रुंदावावी, हा त्यामागचा हेतू होता. पहिल्याच वर्षात या रेस्टॉरंटने ही चव आणि चर्चा दोन्ही मिळवली, त्यामुळे क्रिकेटनंतरही रैना ‘मार्केटमध्ये हिट’ असल्याचे पुन्हा सिद्ध झाले.

कॅप, हेल्मेट नाही… पण सुरक्षा बदलांची पार्श्वभूमीही तोच!

Suresh Raina Birthday

फिल ह्यूजच्या निधनानंतर क्रिकेटमध्ये सुरक्षा बदल झाले, पण भारतात सुरक्षेच्या चर्चेत ‘नेव्हर-बॅक-डाउन अॅटिट्यूड’ दाखवणारा रैना कायम उदाहरण म्हणून समोर आणला गेला. त्याच्या खेळाच्या काळात हेल्मेटसुधाऱ्यांमध्ये गळा सभोवतालच्या नेक गार्ड प्रोटेक्शन बाबतची जागरुकता देखील वाढली होती.

मैदानावरचा ‘मिस्टर IPL’ – आकड्यांचा सम्राट

Suresh Raina Birthday

IPL मध्ये त्याने 200 सामन्यांत 5,529 धावांचा डोंगर रचला आहे. यात 2 शतके व 38 अर्धशतकांचा समावेश होता. सर्वाधिक रन करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत तो दीर्घकाळ आघाडीवर राहिला, नंतर विराट कोहलीने त्याचा विक्रम मोडला. मात्र आजही IPL इतिहासात 5,000 IPL runs गाठणारा तो पहिला खेळाडू म्हणून चाहत्यांच्या स्मरणात कोरला गेला आहे. तसेच T20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात शतक करणारा तो पहिला भारतीय होता.

रैना = परफेक्ट पॅकेज!

Suresh Raina Birthday

उत्तर प्रदेशातून आलेल्या रैनाचा आंतरराष्ट्रीय प्रवासही खास राहिला. 2005 मध्ये वनडे पदार्पण, 2006 मध्ये टी20 मध्ये झळक आणि 2010 मध्ये कसोटी पदार्पण… असा त्याचा चढता आलेख होता. कोविडच्या काळात 2020 मध्ये त्याने क्रिकेटमधून अधिकृतपणे बाजूला होण्याचा निर्णय घेतला, पण त्याआधी त्याने 226 वनडे सामन्यांत 5 शतकांसह 5,615 धावा काढल्या, 78 टी20 सामन्यांत 1,605 धावा जोडल्या आणि 18 कसोटी सामन्यांत 768 धावांची नोंद केली.

‘ड्रीम 64’ – सन्मानाचा नंबर कायमचा!

Suresh Raina Birthday

त्याच्या खेळाच्या योगदानाचा मान राखत क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाने नाही, तर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया आणि भारतीय चाहत्यांच्या चर्चेत राहिलेल्या ऑस्ट्रेलियन बोर्डाने त्याच्या जर्सी नंबर 64 ला कायमचा सन्मान देत तो निवृत्त केला. हा योगायोग म्हणायचा की नियती, हा नंबर जगभरातील क्रिकेट चाहत्यांना ‘दुखः, आठवण आणि प्रेरणा’ अशा तीन भावना एकत्र देतो.

